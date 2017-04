Hintergrund:

Die 5α-Reductase-Hemmer Finasterid und Dutasterid werden von urologischen Fachgesellschaften zur Behandlung von Symptomen des unteren Harntrakts bei benigner Prostatahyperplasie empfohlen. Die 5α-Reductase-Enzymfamilie ist für die Umwandlung von Steroidvorläufern in aktive Hormone zuständig, darunter die Konversion von Testosteron in Dihydrotestosteron. Daraus leitet sich auch der Einsatz von Finasterid bei androgenetischer Alopezie ab. Post-Marketing Berichte und einige klinische Studien machten auf eine mögliche Assoziation der 5α-Reductase-Hemmer mit depressiven Symptomen aufmerksam. Dieser Verdacht wird zudem durch mehrere Beobachtungen aus der Grundlagenforschung gestützt. So wird die 5α-Reductase mit der Produktion neuroaktiver Steroide in Verbindung gebracht und Patienten mit klinischer Depression weisen tiefere Mengen an 5α-Reductase im präfrontalen Kortex auf.

Einschlusskriterien:

Männer ≥ 66 Jahre

Bezug von Finasterid oder Dutasterid zwischen Januar 2003 und Dezember 2013

Ausschlusskriterien:

Einnahme eines 5α-Reductase-Hemmer innerhalb 2 Jahre vor Studieneinschluss

Einnahme mehrerer 5α-Reductase-Hemmer

Patienten ohne jegliche Medikamentenverschreibung innerhalb 3 Monate vor Einschluss

Hospitalisation oder Notfallkonsultation innerhalb 2 Tage vor Einschluss

Studiendesign und Methode:

Retrospektive, gepaarte Kohortenstudie

Studienort:

Ontario, Kanada

Datenquelle:

Analyse anhand mehrerer administrativer Datenquellen (Personen-, Medikamentenabgabe-, Hospitalisations- und Sterberegister sowie ambulante Abrechnungsdaten)

Allen nicht-exponierten Männer in der Provinz Ontario wurde ein randomisiertes Indexdatum auf Basis der Datumsverteilung des Therapiebeginns bei exponierten Männern zugewiesen

Männer mit 5α-Reductase-Hemmer wurden anhand des Indexdatums, einer Anamnese für Depressionen oder selbstschädigendes Verhalten innerhalb von 5 Jahren, der Verschreibung antidepressiver Medikamente innerhalb von 6 Monaten und einer aggregierten Risikoprofil-Berechnung (Propensity Score anhand von 44 Kovariablen) gepaart

Outcome:

Primärer Outcome

Suizid

Sekundäre Outcomes

Selbstschädigendes Verhalten (Suizidale oder parasuizidale Handlung, Hospitalisation aufgrund Selbstgefährdung oder Suizidgedanken)

Inzidente Depression (exklusiv der Patienten, welche in den 5 Jahren zuvor an einer Depression litten)

Resultat:

93’197 Paare wurden eingeschlossen, 48’505 mit Einnahme von Dutasterid, 44’692 mit Einnahme von Finasterid

Das absolute Suizidrisiko in beiden Gruppen betrug 0.04% und für die Wahrscheinlichkeit eines Suizids unter exponierten Männern gegenüber nicht-exponierten Männern ergab sich kein statistischer Unterschied (Hazard Ratio 0.88; 95% CI, 0.53-1.45)

Die Wahrscheinlichkeit für selbstschädigendes Verhalten war unter 5α-Reductase-Hemmern innerhalb der ersten 18 Monate erhöht (HR 1.88; 95% CI, 1.34-2.64)

Die Wahrscheinlichkeit für eine inzidente Depression war unter 5α-Reductase-Hemmern innerhalb (HR 1.94; 95% CI, 1.73-2.16) und nach (HR 1.22; 95% CI, 1.08-1.37) 18 Monaten erhöht

Selbstschädigendes Verhalten repräsentierte zu 58% (75/130 der unexponierten Männer) und 57% (96/169 der exponierten Männer) einen Suizidversuch oder parasuizidales Verhalten

Subanalysen ergaben keine signifikante Interaktion des primären Outcomes mit früherer Depression oder aktiver Depression. Eine Posthoc-Modell unter Ausschluss aller Männer mit Prostatakarzinom und ein Modell unter Einbezug der nicht-suizidbedingten Mortalität änderten des Resultat ebenfalls nicht

Eine Unterscheidung von Finasterid und Dutasterid führte zu den gleichen Ergebnissen

Kommentar:

Das Suizidrisiko unter Finasterid oder Dutasterid war bei Männern ab 66 Jahren nicht erhöht, jedoch kam es zu signifikant mehr selbstschädigendem Verhalten und Depressionen, vor allem in den ersten 18 Therapiemonaten.

Wie bei jeder Beobachtungsstudie besteht auch hier ein Risiko für nicht erkannte Unterschiede zwischen der exponierten und der nicht-exponierten Gruppe. In der statistisch aufwendig durchgeführten Studie wurden bei der Paarung immerhin 44 Variablen berücksichtigt («propensity score matching»). So wurden z. B. für vorbestehende Depression, Symptome des unteren Harntrakts oder Prostatachirurgie keine Interaktionen gefunden.

Trotz des absolut gesehen kleinen Risikoanstiegs für depressive Symptome scheint bei entsprechender klinischer Konstellation bei der Anwendung von 5α-Reductase-Hemmern Vorsicht geboten. Insbesondere, da die klinische Relevanz solcher Nebenwirkungen gross und auch eine erhöhte Inzidenz an subsyndromaler depressiver Symptome denkbar ist.

Literatur:

Welk B et al. Association of Suicidality and Depression With 5alpha-Reductase Inhibitors. JAMA Intern Med 2017. doi:10.1001/jamainternmed.2017.0089