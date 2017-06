Hintergrund:

Diabetiker weisen insgesamt ein geringeres Risiko auf an einem Prostatakarzinom zu erkranken, wobei das Risiko an einem hochgradigen Prostatakarzinom zu erkranken erhöht sein könnte. Ob Antidiabetika das Risiko senken könnten wird in dieser Studie untersucht. Hierzu wurde die Inzidenz an Prostatakarzinomen bei Patienten mit/ohne Antidiabetika ermittelt. Dazu wurden Teilnehmer an einer finnischen randomisierten Studie zum Screening des Prostatakarzinoms (FinRSPC) untersucht. In der FinRSPC wurden die Teilnehmer in eine PSA Screening-Gruppe und in eine Kontrollgruppe unterteilt. Für die Studie über die Antidiabetika wurden beide Studienarme berücksichtigt.

Einschlusskriterien:

55-67-jährige Männer aus dem finnischen Melderegister

Ausschlusskriterien:

Prostatakarzinom vor Randomisierung

Prostatakarzinomdiagnose innerhalb von 3 Jahren nach Randomisierung

Studiendesign und Methode:

Retrospektive Kohortenstudie der FinRSPC

Informationen zum Medikamentengebrauch (erhältlich für 98.1% der teilnehmenden Männer) wurden aus der nationalen Verschreibe Datenbank, die mit der persönlichen Identifikationsnummer verknüpft wurde, untersucht. Die Dosisabhängigkeit wurde analysiert indem Patienten mit Antidiabetika-Gebrauch in Tertilen der durchschnittlichen Jahresdosis eingeteilt wurden. Zudem wurde unterteilt, ob eine antidiabetische Therapie bereits vor Studienbeginn begonnen wurde oder erst während des follow-ups, sowie die Dauer des Antidiabetika-Gebrauchs in Tertilen unterteilt untersucht. Cox-Regressions Analyse wurde angewandt um die Hazard-Ratios (HR) für die Prostatakarzinominzidenzraten zu berechnen.

Studienort:

Helsinki und Tampere Metropolregion (Finnland)

Interventionen:

Antidiabetika ja/nein, neuer Gebrauch seit Randomisierung ja/nein

Vergleich zwischen den Antidiabetika-Subtypen

Menge, Dauer und Intensität des Antidiabetika Gebrauchs (in Tertilen)

Outcome:

Primärer Outcome

Prostatakarzinomrisiko bei Antidiabetika-Anwendern

Risiko an hochgradigen Karzinomen unter Antidiabetika

Risiko an Metastasen unter Antidiabetika

Sekundäre Outcomes

Risiko unter verschiedenen oralen Antidiabetika

Resultat:

Analysiert wurden Daten von 78'615 Männer (15’578 mit Antidiabetika), der Follow-up betrug 12 Jahre.

Antidiabetika-Anwender hatten höhere mediane BMI und tiefere Baseline-PSA Spiegel. Vor der Randomisierung hatten Metformin-Anwender tiefere PSA Spiegel als die übrigen Studienteilnehmer.

Antidiabetika-Anwender hatten ein geringeres totales Prostatakarzinomrisiko (HR 0.85, 0.79-0.92). Das Risiko an einem hochgradigen Karzinom (Gleason Score 7-10) erkrankt zu sein war nicht erhöht, das Risiko eines metastatischen Stadiums hingegen schon (HR 1.44, 1.09-1.91).

Bei Teilnehmern, die nach Studienbeginn eine Antidiabetikatherapie begannen, konnte ein geringeres totales Prostatakarzinomrisiko festgestellt werden (HR 0.86, 0.77-0.95), aber es konnte keine Assoziation mit hochgradigen Karzinomen oder Metastasen gefunden werden.

Mit kumulativer Dauer der Antidiabetikatherapie nahm das generelle Risiko einer Erkrankung ab. Auf die Rate an hochgradigen Karzinomen oder Metastasen zeigte sich kein Effekt.

In den Subgruppen Analysen zeigte sich bei Metformin-Anwender ein tieferes totales Risiko an einem Prostatakarzinom zu erkranken (HR 0.81, 0.69-0.95) verglichen zu anderen Antidiabetika. Der Effekt war Dosis abhängig und nur im PSA-Screeningarm feststellbar. Unter Sulfonylharnstoffen, Glitazonen und Insulin war kein verändertes generelles Risiko eruierbar. Das Risiko an Metastasen war bei den Sulfonylharnstoffen erhöht im Vergleich zu anderen oralen Antidiabetika (HR 2.04, 1.11-3.77).

Kommentar:

Während das totale Risiko bei Patienten unter Antidiabetika Therapie an einem Prostatakarzinom zu erkranken reduziert war, fand sich ein erhöhtes Risiko für ein metastasiertes Prostatakarzinom.

Am ehesten war der Effekt auf die Subgruppe der Patienten unter Sulfonylharnstoffen zurück zu führen, bei denen in den Subgruppenanalysen ein erhöhtes Risiko für ein metastasiertes Leiden gefunden wurde. Als Ursache wird eine durch die Sulfonylharnstoffe angeregte, endogene Insulinproduktion mit indirekter Hyperinsulinämie vermutet. Alternativ diskutiert wird, dass bei Diabetikern ein tieferer PSA Spiegel vorliegt, was die Frühdiagnose verzögert und damit die Diagnose im metastasierten Tumorstadium begünstigt. Wichtig ist anzufügen, dass in der Studie nicht zwischen verschiedenen Sulfonylharnstoff Präparaten unterschieden wurde. Es ist bekannt, dass Unterschiede im Nebenwirkungsprofil für das in der Schweiz verwendete Gliclazid (Diamicron®) und anderen im Ausland gebräuchlicheren Sulfonylharnstoffen existieren.

Die Einnahme eines oralen Antidiabetikums war mit einem 15% tieferen Risiko an einem Prostatakarzinom zu erkranken assoziiert. Insbesondere wurde erneut eine Assoziation zwischen einem tieferen Prostatakarzinom Risiko und der Einnahme von Metformin gesehen. Verschiedene Studien haben Hinweis auf einen tumorprotektiven Effekt von Metformin gezeigt, wobei es sich meist um Beobachtungsstudien handelte. Es bleibt offen, ob Metformin als tumor-präventive Therapie eingesetzt werden könnte.

In dieser retrospektiven Sekundäranalyse einer randomisierten Studie sind – nicht gemessene oder nicht analysierte – Confounder, trotz mehreren Sensitivitätsanalysen, wahrscheinlich und prospektive Studien sollten die Effektivität einer entsprechenden Therapie untersuchen. Gut möglich, dass z.B. eine Lebensstiländerung mit Gewichtsverlust ebenfalls für die Effekte verantwortlich sein könnte.

Literatur: