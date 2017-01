Hintergrund:

Asthma bronchiale ist definiert als chronische Atemwegs-Entzündung mit unterschiedlichen und im Verlauf variierenden respiratorischen Symptomen (z.B. Atemnot, Husten, Druck auf der Brust) und einer variablen Einschränkung des exspiratorischen Atemflusses. Der Nachweis einer Einschränkung des exspiratorischen Atemflusses ist notwendig für den Nachweis eines ‚Asthma bronchiale’.

Laut Studien wird in der täglichen Praxis die Diagnose oft ohne den tatsächlichen Nachweis einer Obstruktion der Atemwege gestellt und ein Behandlungsversuch mit Medikamenten begonnen.

In Guidelines wird empfohlen die Asthma-Therapie zu reduzieren, wenn das Asthma über drei Monate kontinuierlich gut kontrolliert ist.

Bisher gibt es wenige Studien in denen der Prozess der Reduktion der Medikamente (Zeitpunkt, Reihenfolge und Dosierung) untersucht wurden und noch weniger ist darüber bekannt, bei wie vielen Patienten die Krankheit Asthma bronchiale ‚ausheilt’ (oder über längere Phasen asymptomatisch sind).

Das primäre Ziel dieser Studie ist zu untersuchen wie viele Patienten mit ärztlich diagnostiziertem Asthma bronchiale (immer noch) tatsächlich Asthma haben.

Einschlusskriterien:

Älter als 18 Jahre, mit einem in den vergangenen 5 Jahren ärztlich diagnostizierten Asthma bronchiale

Ausschlusskriterien:

Patienten, die über längere Zeit orale Steroide eingenommen haben

Schwanger; am Stillen

Unfähig eine Spirometrie zu machen und Kontraindikation für einen inhalativen Provokationstest (Aortenaneurysma; Myokardinfarkt oder Hirnschlag in den vergangenen drei Monaten)

Mehr als 10 Packyears Nikotin (um Patienten mit einer COPD auszuschliessen)

Studiendesign und Methode:

Teilnehmer wurden aus der Telefonliste in 10 kanadischen Städten und stadtnahen Gebieten (1.5 Stunden Reisezeit in die Stadt) ausgesucht, angerufen und befragt ob in ihrer Familie jemand an Asthma leidet. Personen mit Asthma wurden kontaktiert und evaluiert ob sie für die Studie geeignet sind.

Studienort:

Kanada

Beurteilung der Studienteilnehmer bezüglich Asthma – ja oder nein – nach einem definierten Algorithmus:

Bei allen Teilnehmern wurde eine Spirometrie vor und nach Bronchodilatation (Albuterol) durchgeführt; war der Test positiv (reversible Obstruktion) dann wurde das Asthma bestätigt.

Wenn keine Verbesserung des FEV 1 nach Bronchodilatation eintrat, wurde entsprechend einem detailliert geplanten Algorithmus vorgegangen; mit wiederholten Metacholintests, Reduktion und Absetzen der Medikamente und dann nochmals Spirometrien und Metacholintests. Nach definierten Kriterien wurde von Fachärzten entschieden ob der Patient aktuell Asthma hat oder nicht.

Outcome:

Primärer Outcome

Anteil Patienten bei denen ein aktuelles Asthma ausgeschlossen wurde (nach der 4. Visite entsprechend dem Algorithmus etwa zwei Monate nach Einschluss in die Studie)

Sekundäre Outcomes

Anteil Patienten bei denen ein aktuelles Asthma ausgeschlossen wurde (im Verlauf einer 12- monatigen Beobachtungsphase)

Resultat:

Fast 17000 potentielle Teilnehmer wurden angerufen, 1206 erfüllten die Einschlusskriterien und 701 konnten in die Studie eingeschlossen werden, 613 Teilnehmer nahmen an allen Untersuchungen teil. Das Durchschnittsalter lag bei etwa 50 Jahren, zwei Drittel waren Frauen.

Bei zwei Dritteln (62%) wurde die Diagnose eines (aktuellen) Asthma bronchiale bestätigt; bei etwa 20% mit dem Nachweis einer auf Albuterol reversiblen Obstruktion, bei 70% durch einen positiven Metacholintest nach Reduktion der Medikamente, und bei 10% durch eine akute Verschlechterung der Symptome nach Reduktion der Medikamente.

Bei einem Drittel der Patienten konnte ein Asthma bronchiale ausgeschlossen werden. Nach einem Jahr waren davon noch immer 90% beschwerdefrei und hatten einen negativen Metacholintest.

Bei fast der Hälfte der Patienten bei denen ein Asthma ausgeschlossen werden konnte wurde im diagnostischen Prozess keine Spirometrie durchgeführt.

Kommentar:

Die Ergebnisse dieser Studie deuten auf zwei Punkte hin. Man kann das Ergebnis so interpretieren, dass das Asthma auch bei Erwachsenen verschwinden kann, dass sie vom Asthma „geheilt“ (zumindest für eine bestimmte Zeit) sind; man kann es aber auch so interpretieren, dass einige der Patienten mit Asthma kein Asthma hatten, die Diagnose damit inkorrekt war.

Bei Kindern mit Asthma verschwindet das Asthma bis ins Erwachsenenalter bei etwa drei Viertel der Kinder; bei Erwachsenen liegen die Zahlen nach den derzeit vorliegenden Publikationen bei etwa 3% bis 8%.

Literatur:

Aaron SD et al. Reevaluation of Diagnosis in Adults with Physician-Diagnosed Asthma. JAMA 2017; 317: 269-279.