Hintergrund:

Kortikosteroide sind potente antiinflammatorische Substanzen und lindern verschiedene Beschwerden zum Teil rasch.

Eine längere Einnahme von Steroiden wird wegen der teilweise gravierenden Nebenwirkungen, wenn möglich, vermieden. Nach Angaben in der Literatur ist die Rate an kurzzeitigen Verschreibungen von Steroiden angestiegen und Steroide gehören zu den häufigsten Ursachen für Hospitalisationen wegen Nebenwirkungen von Medikamenten. Steroide werden kurzzeitig bei Asthma, COPD, Pneumonien, entzündlichen Darmerkrankungen, und anderen verschrieben. Zunehmend auch bei muskuloskeletalen Beschwerden und Hautausschlägen.

Zu den Nebenwirkungen der ‚kurzzeitig verschriebenen Steroide’ ist noch nicht viel bekannt. Zu diesem Thema wurde diese Studie durchgeführt.

Einschlusskriterien:

Patienten, die in den Jahren 2012 bis 2013 in eine grosse Versicherung in USA aufgenommen wurden

Ausschlusskriterien:

Patienten, die im Jahr vor Aufnahme in die Studie Steroide eingenommen haben, oral oder in anderer Form

Patienten, die während der Studienperiode für mehr als 30 Tage Steroide verschrieben erhielten

Patienten älter als 65 Jahre

Studiendesign und Methode:

Self controlled case series (SCCS); das ist eine Methode, die bei der Untersuchung der Sicherheit von Impfstoffen und der Medikamentensicherheit angewandt wird; im Prinzip ist jeder Patient seine eigene Kontrolle; während der Einnahme der Steroide ist er ein ‘case’, und ‚control’ wenn er keine Steeroside einnimmt.

Die Daten wurden einer Datenbank (Clinformatics DataMart database) in USA entnommen; in dieser Datenbank sind de-identifizierte Daten einer grossen amerikanischen Krankenversicherung gespeichert

Studienort:

USA

Exposition:

Verschreibung von Steroiden (oral) für weniger als 30 Tage

Outcome:

Primärer Outcome

Eine der drei akuten Nebenwirkungen von Steroiden (laut FDA): Sepsis, venöse Thromboembolie, Frakturen

Resultat:

Die Daten von etwas mehr als 1.5 Millionen Versicherten wurden analysiert

Ein Fünftel aller Patienten erhielt während der dreijährigen Beobachtungszeit ein Steroid für kurze Zeit verschrieben.

Das mittlere Alter der Teilnehmer an dieser Studie lag bei 45 Jahren und die mediane Dauer der Verschreibung war bei 6 Tagen.

Die Inzidenz an Nebenwirkungen, die drei genannten, waren bei/nach Einnahme von kurzzeitig Steroiden, höher als bei keiner Einnahme von Steroiden; 21 Frakturen/1000 Patienten mit Steroideinnahme/Jahr; 5 venöse Thromboembolien/1000 Patienten/Jahr; 2 Hospitalisationen/1000 Patienten/Jahr.

Kommentar:

Jeder fünfte Patient, der in die Krankenversicherung aufgenommen wurde, erhielt während der dreijährigen Periode eine Verschreibung für eine Kurzzeittherapie (weniger als 30 Tage) mit Steroiden. Die häufigsten Indikationen dafür waren unterschiedlich; pulmonale Krankheiten, spinale Veränderungen und Allergien.

Da es sich um post-hoc Auswertungen einer Datenbank handelt sind die Ergebnisse, insbesondere was die Nebenwirkungen betrifft, mit grosser Vorsicht zu interpretieren.

Die Ergebnisse zeigen, dass Steroide häufig verschrieben werden und die Ergebnisse können zumindest als Hinweis dafür interpretiert werden, dass auch der kurzzeitige Einsatz von Steroiden nicht ohne Nebenwirkungen ist.

Literatur:

Waljee AK et al. Short term use of oral corticosteroids and related harms among adults in the United States: population based cohort study. BMJ 2017; 357: j1415.