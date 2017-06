Hintergrund:

In den USA sind über ein Drittel der über 65-jährigen adipös. In dieser Altersgruppe trägt die Adipositas besonders zum altersbedingten Funktionsabbau und einer schlechteren Prognose bei. Trotzdem ist eine Gewichtsreduktion weiterhin umstritten, da in dieser Altersgruppe gesundheitliche Vorteile mit steigendem BMI beschrieben wurden. Ein kombiniertes Trainingsprogramm (Ausdauer und Kraft) mit Gewichtsverlust erlaubt es im Vergleich zu Training oder Gewichtsverlust alleine, weniger Funktionseinbussen hinnehmen zu müssen. Trotzdem konnte durch Training nur eine Abschwächung des durch die Gewichtsreduktion zu Stande gekommenen Verlustes an Muskel- und Knochenmasse erzielt werden. In dieser Studie wurde aerobes Training, Krafttraining und eine Kombination von beidem hinsichtlich der Erhaltung von Muskel- und Knochenmasse bei adipösen, älteren Patienten untersucht.

Einschlusskriterien:

≥65 Jahre alt, adipös (BMI ≥30), Bewegungsarmut (≤1 Stunde sportliche Betätigung pro Woche), Stabiles Körpergewicht (≤2 kg Gewichtsschwankung in 6 Monaten), Stabile Medikamenteneinnahme (in vorausgehenden 6 Monaten), nur leichte bis mittlere «Gebrechlichkeit» (anhand «Physical Performance Test»)

Ausschlusskriterien:

Schwere kardiopulmonale Erkrankung, muskuloskelettale oder neuromuskuläre Defizite die körperliche Aktivität verunmöglichten, kognitive Defizite, Drogengebrauch mit Einfluss auf den Knochenmetabolismus

Studiendesign und Methode:

Randomisierte Studie

Studienort:

New Mexico, USA

Interventionen:

Gruppe 1: Kontrollgruppe ohne Gewichtsmanagement und ohne Trainingsprogramm

Gruppe 2: Aerobes Training und Gewichtsmanagement

Gruppe 3: Krafttraining und Gewichtsmanagement

Gruppe 4: Kombiniert aerobes und Krafttraining mit Gewichtsmanagement

Outcome:

Primärer Outcome

Änderung im Physical Performance Test Score 6 Monate nach Studienbeginn

Sekundäre Outcomes

Änderung in anderen Indices der «Gebrechlichkeit», Körperzusammensetzung, Knochendichte, spezifische physische Funktionsparameter und Lebensqualität

Resultat:

141 von 160 eingeschlossenen Patienten beendeten die Studie (88%)

Die mediane Interventions-Adhärenz lag in der Gruppe mit kombiniertem Trainingsprogramm bei >93%, in allen anderen Gruppen >96%

In der Kombinations-Gruppe stieg der Physical Performance Test Score mehr als in der aeroben oder der Krafttrainings-Gruppe: 21% gegenüber 14% und 14%

Alle Trainingsgruppen konnten ihre Punktzahl mehr steigern als die Kontrollgruppe (4%)

Der maximale Sauerstoffgebrauch war in der Kombinations- und aeroben Gruppe höher als in der Krafttrainings-Gruppe (17% und 18 % vs. 8% Erhöhung)

Das Funktionsniveau (gemäss Functional Status Questionnaire) war in der Kombinations-Gruppe höher als in der aeroben und Krafttrainings-Gruppe: 14% vs. 7% und 8%

In allen Trainingsgruppen konnte das Körpergewicht um jeweils 9% (ca. 9 kg) gesenkt werden, in der Kontrollgruppe blieb das Gewicht gleich

Das Magergewicht sank in der Kombinations- und Krafttrainings-Gruppe weniger als in der aeroben Gruppe (3% und 2% vs. 5%)

Die Knochendichte am Becken reduzierte sich in der aeroben Gruppe um 2.6%, in der Kombinations-Gruppe um 1.1%. In der Krafttrainings-Gruppe veränderte sie sich nicht. Ganzkörper- und Wirbelsäule-Messungen zeigten in allen Gruppen unveränderte Werte

Die maximale Ein-Repetitions-Muskelkraft stieg in der Krafttrainings-Gruppe (19%) und der Kombinations-Gruppe (18%), nicht aber in der aeroben Gruppe (4% Anstieg)

Die Ganggeschwindigkeit stieg in der Kombinations-Gruppe mehr (14%) als in der aeroben Gruppe (9%)

Die Punktzahl in der physischen Komponente der Lebensqualität (gemäss SF-36) stieg in der Kombinations-Gruppe mehr (24%) als in der aeroben Gruppe (14%) oder der Krafttrainings-Gruppe (17%)

Kommentar:

Eine Kombination aus Ausdauer- und Krafttraining steigert das Funktionsniveau und reduziert die Gebrechlichkeit bei über 65-jährigen, adipösen Patienten, die ihr Gewicht reduzieren wollen - mehr, als eine der beiden Trainingsmodalitäten alleine.

Die Studie beinhaltete eine engmaschige Begleitung mit Ernährungs- und Physiotherapie und phänomenaler Therapieadhärenz. Im kombinierten Training wurden so die gleichen Resultate hinsichtlich Ausdauer und Kraft erzielt wie im Ausdauer- und Krafttraining alleine. Ob diese gute Trainings-Adhärenz (d. h. eine strikte Verdopplung der Trainingszeit) auch ausserhalb von Studienbedingungen umsetzbar wäre, ist zu bezweifeln.

Die Reduktion des Magergewichts und der Knochendichte bei kombiniertem Training könnten als Nachteil gewertet werden, wurden durch das begleitende Krafttraining aber abgeschwächt und die klinische Relevanz dieser Befunde bleibt unklar.

Die meisten Studienteilnehmer waren weiss, weiblich und gut ausgebildet. Die Resultate können folglich nicht ohne Vorbehalt verallgemeinert werden.

Literatur:

Villareal DT et al., Aerobic or Resistance Exercise, or Both, in Dieting Obese Older Adults. N Engl J Med 2017; 376: 1943-55.