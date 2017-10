Hintergrund:

Ein Teil der Patienten mit einem Asthma hat trotz einer Therapie mit inhalativen Steroiden und langwirksamen Bronchodilatatoren weiterhin Beschwerden und Exazerbationen des Asthmas. Asthma ist charakterisiert durch eine chronische Entzündung der Atemwege und eine gesteigerte Anfälligkeit für virale respiratorische Infekte. Makrolid-Antibiotika haben einen antibakteriellen, antiviralen und antiinflammatorischen Effekt und in einigen Studien ist ein positiver Effekt dieses Medikaments auf die Asthmasymptome nachgewiesen worden. Aus den bisher publizierten Studien lassen sich keine Aussagen über den Effekt von Azithromycin auf die Häufigkeit von Exazerbationen machen.

Das Ziel dieser Studie ist es den Effekt von Azithromycin auf die Asthmaexazerbations-Häufigkeit und die Lebensqualität bei Patienten mit symptomatischem Asthma trotz inhalative Therapie zu untersuchen.

Einschlusskriterien:

Patienten mit Asthma bronchiale (verifiziert in der Lungenfunktion mit Reversibilität der Obstruktion)

Asthmasymptome (erfasst mit einem validierten Frageinstrument: ACQ6)

Behandelt mit inhalativen Steroiden oder langwirksamen Bronchodilatatoren

Keine Asthma-Exazerbation in den vergangenen Wochen, kein Infekt

Nichtraucher

Ausschlusskriterien:

Frühere Raucher mit einer eingeschränkten Diffusionskapazität

Verlängertes QTc-Intervall oder Schwerhörigkeit

Studiendesign und Methode:

Randomisiert, verblindet

Studienort:

Australien und Neuseeland

Interventionen:

Gruppe 1: Azithromycin 3 x pro Woche 1 x 500 mg für 48 Wochen

Gruppe 2: Placebo

Die Patienten beider Gruppen wurden mit inhalativen Steroiden und langwirksamen Bronchodilatatoren behandelt

Outcome:

Primärer Outcome

Anzahl Asthma-Exazerbationen (moderat bis schwer; definiert nach anerkannten Kriterien) in 48 Wochen

Lebensqualität

Sekundäre Outcomes

ACQ6-Score, d.h. Symptome; Lungenfunktionsparameter

Resultat:

582 Patienten wurden auf die Eignung an der Studie mitzumachen untersucht, 420 wurden randomisiert; 80% machten die ganze Studie mit.

Das mediane Alter der Patienten betrug 60 Jahre, die Dauer des Asthmas war im Median 32 Jahre; alle Patienten erhielten einen langwirksamen Bronchodilatator (LAMA, LABA oder andere); 86% der Patienten erhielten inhalative Steroide (hoch dosiert).

Signifikante Reduktion der Exazerbationen unter Azithromycin; 1.86 Exazerbationen pro Personenjahr in der Placebogruppe und 1.07 Exazerbationen pro Personenjahr in der Azithromycingruppe; das entspricht fast einer Halbierung der Exazerbationshäufigkeit.

61% der Patienten in der Placebogruppe und 44% in der Azithromycingruppe hatten mindestens eine Exazerbation während der Studiendauer von 48 Wochen.

Die Lebensqualität war in der mit Azithromycin behandelten Gruppe signifikant (statistisch) besser als in der Placebogruppe.

Verständlicherweise hatten Patienten in der Azithromycingruppe wesentlich seltener Atemwegsinfekte, die einer Antibiotikum-Therapie bedurften.

Die Rate der Nebenwirkungen waren in beiden Gruppen nicht unterschiedlich (8% in der Azithromycingruppe und 13% in der Placebogruppe). Patienten in der Azithromycingruppe hatten signifikant häufiger Durchfall; 4 Patienten mussten wegen der Diarrhoe die Studie abbrechen. Bei zwei Patienten musste die Studie wegen einer Verlängerung der QTc-Zeit abgebrochen werden.

Kommentar:

Diese Studie liefert Hinweise, dass Azithroymcin bei behandelten (inhalative Steroide und langwirksame Bronchodilatatoren) aber immer noch symptomatischen Patienten mit Asthma die Lebensqualität steigert und das Risiko für Exazerbationen deutlich reduziert.

Literatur:

Gibson PG et al. Effect of azithroymcin on asthma exacerbations and quality of life in adults with persistent uncontrolled asthma (AMAZES): a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet 2017; 390: 659-68.