Hintergrund:

Beobachtungsstudien und randomisierte Studien zur Wirksamkeit der bariatrischen Chirurgie zeigten einen positiven Effekt auf das Gewicht und die glykämische Kontrolle. Die Beobachtungszeiten waren in den meisten Studien kurz. In dieser Studie (STAMPEDE) werden die 5-Jahresergebnisse berichtet. Die 1- und 3-Jahresergebnisse wurden in früheren Publikationen (N Engl J Med 2014; 370: 2002-13) berichtet.

Einschlusskriterien:

20 bis 60 Jahre

HbA1c über 7.0%

Body Mass Index (BMI) zwischen 27 und 43

Studiendesign und Methode:

Randomisierte Studie, drei Arme

Studienort:

USA

Interventionen:

Gruppe 1: intensive medikamentöse Therapie

Gruppe 2: Magenbypassoperation (Roux-en-Y) plus intensive medikamentöse Therapie

Gruppe 3: Schlauchmagenoperation (sleeve gastrectomy) plus intensive medikamentöse Therapie

Outcome:

Primärer Outcome

HbA1c Wert von 6.0% oder weniger, mit oder ohne antidiabetische Medikamente

Sekundäre Outcomes

Gewichtsverslust

Blutdruck, Lipidwerte, Nierenfunktion, Medikamenteneinnahme, Nebenwirkungen

Lebensqualität

Resultat:

150 Patienten wurden zwischen 2007 und 2011 randomisiert, 134 Patienten konnten in die Analyse der Fünfjahres-Ergebnisse eingeschlossen werden. Bei einem Patienten in der nur medikamentös behandelten Gruppe wurde wegen konstant hohen HbA1c Werten von mehr als 9.0% eine Bypassoperation gemacht.

Das mittlere Alter lag bei knapp 50 Jahren, zwei Drittel waren Frauen, der mittlere BMI-Wert war 37 (plus-minus 3.5); ein gutes Drittel hatte einen BMI von weniger als 35.

Der mittlere HbA1c Wert lag bei 9.2%, die Dauer seit Diagnose des Diabetes im Mittel bei 8 Jahren, 44% der Patienten wurden bei Baseline mit Insulin behandelt.

HbA1c Werte von 6% oder weniger nach 5 Jahren: 29% in der Gruppe mit Bypass Operation, 23% in der Schlauchmagenoperation-Gruppe und 5% in der nur medikamentös behandelten Gruppe.

Gewichtsverlust nach 5 Jahren: -23% in der Gruppe mit Bypass Operation, -19% in der Gruppe mit Schlauchmagenoperation und -5% in der allein medikamentös behandelten Gruppe.

Das gleiche Muster war bei der Abnahme der Triglyceride und dem Anstieg von HDL-Cholesterin zu beobachten.

Patienten mit Insulintherapie nach fünf Jahren: -35% in der Gruppe mit Bypass Operation, -34% in der Gruppe mit Schlauchmagenoperation und -13% in der allein medikamentös behandelten Gruppe.

Die Lebensqualität war in den beiden chirurgisch behandelten Gruppen besser als in den allein medikamentös behandelten Patienten.

Mit Ausnahme einer Reoperation wurden keine Komplikationen der Operationen berichtet.

Kommentar:

Die Ergebnisse nach fünf Jahren sind, was die diabetische Stoffwechsellage, das Gewicht und kardiovaskuläre Risikofaktoren betrifft, in den chirurgisch behandelten Gruppen besser als in der allein medikamentös behandelten Gruppe.

Literatur:

Schauer PR et al. Bariatric Surgery versus Intensive Medical Therapy for Diabetes – 5-Year Outcomes. N Engl J Med 2017; 376: 641-51