Hintergrund:

NSAR (nicht steroidale Entzündungshemmer) sind weltweit die häufigsten verschriebenen Medikamente.

Aufgrund der gastrointestinalen Nebenwirkungen der unspezifischen COX- Inhibitoren erfolgte die Entwicklung von COX-2 Inhibitoren. Mehrere Studien zeigten ein erhöhtes Myokardrisiko unter Rofecoxib (COX-2-Inhibitor), weshalb das Medikament vom Markt genommen wurde.

Diese Studie wurde auf Druck von der FDA (Food and Drug Administration) durchgeführt, um den COX-2-Inhibitor Celecoxib bezüglich Sicherheit zu untersuchen.

Einschlusskriterien:

>18 Jahre mit einer rheumatoiden Arthritis oder Arthrose

Täglicher Bedarf eines NSAR

Etablierte kardiovaskuläre Erkrankung oder hohes Risiko für die Entwicklung einer kardiovaskulären Erkrankung

Ausschlusskriterien:

Patienten, welche schmerzfrei waren unter Acetaminophen

Niereninsuffizienz (Männer mit Serumkreatinin >150umol/l, Frauen >130umol/l)

Instabile Angina pectoris, Myokardinfarkt oder CVI <3 Monate vor Randomisierung

Unkontrollierte Hypertonie

Herzinsuffizienz (NYHA III-IV, und EF <35%)

Gastrointestinale Blutung, Ulzeration oder Perforation <6 Monate vor Randomisierung

Koagulopathie

Studiendesign und Methode:

Doppelblind , randomisierte nicht-Unterlegenheits-Studie (noninferiority). Noninferiority für den primären Endpunkt (Composite Endpunkt) war erfüllt, wenn folgende Kriterien vorlagen: (1) die hazard ratio (HR) ≤ 1.12 mit einer Grenze für das obere einseitige 97.5% Konfidenzintervall (CI) <1.33 sowohl in der intention-to-treat ( ITT ) und der on-treatment (PP) Analyse

Studienort:

13 Länder (Australien, USA, Kanada, Kolumbien, Costa Rica, Brasilien, Peru, Panama, Mexiko, Ukraine, Philippinen, Taiwan, Hong Kong), 926 Spitäler

Interventionen:

Randomisierung in 3 Gruppen (Celecoxib 100mg 2x/Tag, Ibuprofen 600mg 3x/Tag, Naproxen 375mg 2x/Tag) mit entsprechendem Placebo

Die Studienmedikamente konnten bei fehlender Symptomkontrolle entsprechen erhöht werden (mit gewissen Restriktionen; Celecoxib nur bis 2x200mg/d, Ibuprofen 3x800mg/d, Naproxen 2x500mg/d)

Alle Patienten erhielten einen Protonenpumpeninhibitor

Outcome:

Primärer Outcome

Das erstmalige Auftreten eines der folgenden Ereignisse:

Tod durch kardiovaskuläre Ereignisse (inklusive Tod durch Blutung) oder nicht-fataler Herzinfarkt oder Schlaganfall

Sekundäre Outcomes

Kardiovaskuläre Ereignisse wie Hospitalisation wegen Angina pectoris, koronare Revaskularisationstherapie, TIA, Klinisch signifikante gastrointestinale Ereignisse

Schmerzskala nach VAS

Tertiärer Outcome

Renale Ereignisse (Kreatinin >177μmol/L, Kreatinin-Anstieg ≥62μmol/L, Hospitalisation bei akuter Niereninsuffizienz (Verdoppelung Kreatinin, Hyperkaliämie >6 mmol/d, ≥50% Kreatinin-Anstieg), oder Beginn einer Dialyse), Eisenmangelanämie, Hospitalisation aufgrund Herzinsuffizienz oder Hypertension, Tod (irgendeiner Ursache)

Resultate:

Insgesamt wurden 24‘081 Patienten randomisiert (Alter durchschnittlich 63 Jahre, 64% Frauen)

35% der Patienten waren Diabetiker, 78% hatten eine Hypertonie und 21% waren Raucher

Die durchschnittliche Dosierung in der Celecoxib-Gruppe lag bei 209mg/d, in der Naproxen-Gruppe bei 852mg/d und in der Ibuprofen-Gruppe bei 2045mg/d

Die durchschnittliche Therapiedauer lag bei 20 Monaten, das durchschnittliche Follow-up bei 34 Monaten

Knapp 70% der Patienten stoppten die Medikation, die drop-out Rate lag bei rund 27% (26-28%).

Der primäre Composite-Outcome trat in der per protocol Analyse bei 134 Patienten mit Celecoxib (1.7%), 144 mit Naproxen (1.8%) und 155 mit Ibuprofen (1.9%) auf. Die HR von Celecoxib vs Naproxen war 0.9 (95% CI 0.71 - 1.15) und für Celecoxib vs Ibuprofen 0.81 (95% CI 0.65 - 1.02). Die HR’s für die ITT Analyse waren vergleichbar (0.93 (0.76-1.13, p<0.001) und 1.08 (0.90-1.31, p=0.02) womit die Kriterien für noninferiority erreicht waren.

Eine klinisch bedeutsame gastrointestinale Blutung trat bei 27 Patienten mit Celecoxib (0.3%), bei 52 mit Naproxen (0.7%) und bei 59 Patienten mit Ibuprofen (0.7%) auf ohne signifikanten Unterschiede. Wurden Eisenmangelanämien zu gastrointestinalen Ereignissen dazugezählt (kombinierter Endpunkt), traten diese bei Celecoxib mit 54 (0.7%) weniger häufig auf als unter Naproxen 115 (1.4%, HR 0.45, 0.33-0.63) und Ibuprofen 115 (1.4%, HR 0.44, 0.32-0.61).

Renale Ereignisse traten bei 57 Patienten mit Celecoxib (0.7%), 71 mit Naproxen (0.9%) und 92 (1.1%) auf. Die Unterschiede waren signifikant im Vergleich zu Ibuprofen 0.61 (0.44-0.85, p=0.004).

Ebenfalls weniger häufig erfolgten Hospitalisationen aufgrund einer Hypertonie bei Celecoxib versus Ibuprofen (HR 0.60, 0.36-0.99).

Kommentar:

In dieser Studie wurde gezeigt, dass unter der regelmässigen Einnahme von Celecoxib vergleichbar häufig wie bei Naproxen und Ibuprofen ein kardiovaskuläres Ereignis auftritt. Die absolute Ereignisrate lag bei einem Follow-up von fast 3 Jahren bei unter 2% in allen Gruppen und die Unterschiede zwischen den Gruppen waren maximal 0.2%.

Einschränkend muss erwähnt werden, dass die mittlere Dosierung von Celecoxib deutlich tiefer als bei früheren Studien und der im klinischen Alltag angewendeten Dosierungen lag. Zudem brachen 27% der Patienten die Behandlung ab was die Aussagekraft der Studie reduziert.

Literatur:

Nissen SE et al. Cardiovascular Safety of Celecoxib, Naproxen, or Ibuprofen for Arthritis. N Engl J Med 2016; 375: 2519-2529