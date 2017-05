Hintergrund:

Die therapeutischen Erfolge bei Patienten mit chronischen lumbalen Rückenschmerzen sind für Patienten und Behandler oft frustrierend. Innovative Kliniker und Forscher kommen immer wieder auf neue Ideen, wie man diese Patienten behandeln könnte; eine dieser Möglichkeiten ist die intradiskale Steroidinjektion.

Veränderungen an der Bandscheibe sind oft mit Veränderungen im Bereich der subchondralen Enplatten der angrenzenden Wirbelkörper assoziiert; Modic, ein Radiologe, hat für diese im MRI sichtbaren Veränderungen eine Klassifizierung entwickelt: Kategorie 1 (subchondrales Knochenödem), Kategorie 2 (subchondrale Knochenverfettung), und Kategorie 3 (subchondrale Fibrose). Man nimmt an, dass die Veränderung bei Patienten in der Kategorie 1 ein inflammatorischer Prozess ist, der mit antiinflammatorischen Medikamenten, wie Kortison, beeinflussbar ist.

Aufgrund der Ergebnisse mehrerer Studien lässt sich vermuten, dass Steroide, intradiskal injiziert, bei Patienten mit Modic 1 am wirksamsten sind.

Das Ziel dieser Studie ist die Wirksamkeit einer intradiskalen Steroidinjektion bei Patienten mit chronischen lumbalen Rückenschmerzen und Modic 1 Veränderungen zu untersuchen.

Einschlusskriterien:

Patienten mit chronischen lumbalen Rückenschmerzen von mindestens drei Monaten Dauer

Rückenschmerzen in den vergangenen 48 Stunden stärker als 40; auf einer Skala zwischen 0 und 100

Modic 1 Veränderungen im MRI

Ausschlusskriterien:

Patienten über 70 und unter 18 Jahren

Patienten mit Modic 1 Veränderungen in mehr als einem Wirbelkörper

Studiendesign und Methode:

Randomisierte, verblindete Studie, multizentrisch

Studienort:

Drei Spitäler in Frankreich

Interventionen:

Gruppe 1: Injektion von 25 mg Prednisolon-Azetat unter radiologischer Kontrolle in den betroffenen Diskus

Gruppe 2: Injektion von 1 ml Kontrastmittel in den betroffenen Diskus, wie in Gruppe 1, aber ohne Prednisolon

Outcome:

Primärer Outcome

Anteil an Patienten mit einer Schmerzintensität von weniger als 40 in den 48 Stunden vor der Erfassung des Endpunktes einen Monat nach der Injektion

Sekundäre Outcomes

Einschränkung in den täglichen Aktivitäten nach einem Monat

Schmerzintensität nach 12 Monaten

Lebensqualität

Resultat:

Von 260 untersuchten Patienten eigneten sich 153 für eine Teilnahme an dieser Studie, 18 Patienten lehnten eine Teilnahme ab, 135 Patienten wurden randomisiert.

Das mediane Alter betrug 46 Jahre, es nahmen doppelt so viele Frauen als Männer teil; die mittlere Dauer der lumbalen Rückenschmerzen war etwa eineinhalb Jahre

Nach einem Monat hatten 55% in der mit Prednisolon behandelten Gruppe und 33% in der ohne Prednisolon behandelten Gruppe eine Reduktion der Schmerzen auf unter 40 (Skala 0 bis 100). Die absolute Risikodifferenz war 22% (statistisch signifikant).

Nach einem Monat war der Anteil an Patienten mit eingeschränkter körperlicher Aktivität in der mit Prednisolon behandelten Gruppe deutlich geringer als in der Vergleichsgruppe.

Nach 12 Monaten waren keine signifikanten Unterschiede mehr nachweisbar, auch bei den sekundären Outcomes nicht.

In der mit Prednisolon behandelten Gruppe nahmen die Schmerzen nach drei Monaten wieder zu und waren dann etwas stärker als in der Kontrollgruppe (ohne Prednisolon).

Bei einem Patienten in der Kontrollgruppe trat in den ersten 24 Stunden eine deutliche Zunahme der Schmerzen mit Ausstrahlung in die unteren Extremitäten auf – dies ist möglicherweise auf die Injektion zurück zu führen.

Die Intervention war für die meisten Teilnehmer akzeptabel und die meisten Teilnehmer würden sich die Injektion wieder machen lassen.

Kommentar:

Die intradiskale Injektion eines Steroids bei Patienten mit chronischen lumbalen Rückenschmerzen und Modic 1 Veränderungen in einem Wirbelkörper bringt – verglichen zu einer Plazebo-Injektion – eine kurzfristig stärkere Schmerzlinderung. Einen positiven Langzeit-Effekt haben die Steroide nach den Ergebnissen dieser Studie aber nicht.

Die Injektion in einen Diskus ist schmerzhaft, aber anscheinend sind die Schmerzen noch erträglich und die meisten Teilnehmer würden sich die Injektion nochmals machen lassen.

Literatur:

Nguyen Ch et al. Intradiscal Glucocorticoid Injection for Patients with Chronic Low Back Pain Associated with Active Discopathy. Ann Intern Med. 2017; 166: 547-556.