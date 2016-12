Hintergrund:

Akute Exazerbationen einer COPD sind eine der Ursachen von vermeidbaren Rehospitalisationen. Da Spitäler für vermeidbare Rehospitalisationen weniger bezahlt bekommen als für andere Patienten haben die Spitäler ein Interesse – das die Patienten schon lange haben – unnötige Rehospitalisationen zu verhindern.

Eine der Methoden um dies zu verhindern ist das sogenannte „Gesundheits-Coaching“. Das „Gesundheits-Coaching“, das von verschiedenen Personen aus den Gesundheitsberufen ausgeübt werden kann, ist darauf ausgerichtet die individuelle Betreuung von Patienten – im Sinne der personalisierten Medizin – zu verbessern. Das Ziel ist die Patienten zu motivieren, unter anderem ihren Lebensstil zu ändern und sie zu unterstützen, zum Beispiel, bei: Einnahme von Medikamenten (Inhalationstechnik), Motivation zu körperlicher Aktivität, Was tun bei einer Exazerbation, Koordination der Betreuung zwischen verschiedenen Disziplinen.

In dieser Studie wird untersucht ob das „Gesundheitscoaching“ zu einer Reduktion von Rehospitalisationen wegen COPD-Exazerbationen führt.

Einschlusskriterien:

Patienten, die wegen einer Exazerbation einer COPD hospitalisiert waren

Älter als 40 Jahre und Raucher oder Ex-Raucher (mehr als 10 packyears)

Englischsprechend und Zugriff auf ein Telefon

Ausschlusskriterien:

Andere Erkrankungen, die eine Teilnahme verunmöglichen

Studiendesign und Methode:

Randomisierte, multizentrische Studie

Studienort:

USA

Interventionen:

Gruppe 1: Behandlung entsprechend den Guidelines (GOLD) und „Gesundheitscoaching“; die coachende Person besuchte den Patienten bereits während der Hospitalisation (die Intervention ist detailliert beschrieben in Benzo R. et alii. J Cardiopulm Rehabil Prev 2013; 33: 113-123); danach fanden Beratungen am Telefon statt.

Gruppe 2: Behandlung entsprechend den Guidelines (GOLD)

Outcome:

Primärer Outcome

Rate an Hospitalisationen wegen COPD 12 Monate nach Einschluss in die Studie

Sekundäre Outcomes

Krankheitsspezifische Lebensqualität gemessen mit dem CRQ, einem validierten Frageinstrument

Grad an körperlicher Aktivität

Resultat:

Fast 1000 mögliche Teilnehmer für die Studie wurden identifiziert, randomisiert wurden 215 Patienten.

Das mittlerer Alter lag bei 68 Jahren, etwa die Hälfte waren Männer, etwas mehr als ein Drittel erhielt kontinuierlich Sauerstoff, mehr als zwei Drittel der Patienten hatten zwei oder mehr Exazerbationen im Jahr vor Einschluss in die Studie; der mittlere FEV 1 -Wert lag bei etwa 40%.

-Wert lag bei etwa 40%. Nach 1, 3, 6 und 9 Monaten war die Reduktion an Hospitalisationen wegen COPD in der Interventionsgruppe signifikant niedriger als in der Vergleichsgruppe; nach 12 Monaten war der Unterschied statistisch nicht mehr signifikant.

Die Reduktion an Hospitalisationen (durch das Coaching) in absoluten Zahlen; nach einem Monat 7.5% (9.4% versus 1.9%), nach 3 Monaten 11.0% (20.4% versus 9.4%), nach 6 Monaten 11.6% (27.7% versus 15.4%), nach 9 Monaten 11.4% (32,7% versus 20.6%) und nach einem Jahr 5.2% (36.0% versus 28.4%).

Die Lebensqualität war in der Interventionsgruppe höher als in der konventionell behandelten Gruppe; bei der körperlichen Aktivität war kein relevanter Unterschied feststellbar.

Die NNT Werte zu unterschiedlichen Zeitpunkte liegen zwischen 8 und 13; das heisst, zwischen 8 und 13 Patienten müssen „gecoacht“ werden um eine Hospitalisation zu verhindern.

Kommentar:

Diese Studie zeigt, dass mit einem „Coaching“ der Patienten mit COPD nach einer Exazerbation zu einer Reduktion von Rehospitalisationen wegen COPD führt, und durch das „Coaching“ auch die Lebensqualität verbessert wird.

Es gibt zwei plausible Erklärungen warum der Unterschied zwischen den beiden Gruppen nach einem Jahr nicht mehr signifikant war; in früheren Studien war die Rehospitalisationsrate wegen COPD innerhalb eines Jahres etwa bei 50%; in dieser Studie liegt sie bei 36% - dies ist möglicherweise die Folge, dass die Patienten in einer Studie sind und damit eher den Guidelines Folge geleistet wird. Die zweite Erklärung ist, dass nach dem 3. Monat die Intensität des Coachings sank (Telefonkontakt nur mehr einmal pro Monat und nicht einmal pro Woche).

Die Autoren schreiben, dass die NNT Werte der Bronchodilatatoren für die Verhinderung einer Exazerbation höher sind als beim Coaching.

Literatur:

Benzo R. et alii. Health Coaching and Chronic Obstructive Pulmonary Disease Rehospitalization. A Ranodmized Study. Am J Respir Crit Care Med. 2016; 194: 672-680.