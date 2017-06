Hintergrund:

Die Konsequenzen von regelmässigen Blutzucker-Selbstmessungen bei Patienten mit einem Typ 2 Diabetes werden kontrovers diskutiert. Regelmässige Messungen mit konkreten Instruktionen der Patienten, wie sie auf die Blutzuckerwerte reagieren sollen, tragen – gemäss einigen Studien – zur Verbesserung der Blutzuckereinstellung mit einer Senkung der HbA1c-Werte bei. Aber nicht alle Studien bestätigen diesen Effekt.

Das Ziel dieser Studie ist zu untersuchen ob Blutzuckerselbstmessungen bei Patienten mit Typ 2 Diabetes einen positiven Effekt auf die HbA1c-Werte und die Lebensqualität haben?

Einschlusskriterien:

Typ 2 Diabetes und älter als 30 Jahre

HbA1c Werte zwischen 6.5% und 9.5% in den 6 Monaten vor Einschluss in die Studie

Ausschlusskriterien:

Patienten, die planten im kommenden Jahr den Wohnort oder den Arzt zu wechseln; oder geplant war eine Insulintherapie zu beginnen

oder planten schwanger zu werden

Studiendesign und Methode:

Randomisiert, stratifiziert nach medizinischen Zentren

Studienort:

15 Grundversorgerpraxen in North Carolina

Interventionen:

Gruppe 1: keine Blutzuckerselbstmessungen

Gruppe 2: Blutzuckerselbstmessung einmal pro Tag mit Meldung der Glukosewerte an den Patienten

Gruppe 3: Blutzuckermessung einmal pro Tag mit Meldung der Blutzuckerwerte und individualisierten Rückmeldungen an den Patienten. Die Absicht dieser Rückmeldungen war die Patienten konkret zu informieren und zu motivieren.

Patienten aller drei Gruppen wurden von den Ärzten in deren Praxen behandelt und die Therapie, wenn notwendig, umgestellt.

Outcome:

Primärer Outcome

Veränderung der HbA1c-Werte nach einem Jahr

Lebensqualität, erfasst mit dem HRQOL

Resultat:

In eineinhalb Jahren wurden 450 Patienten in die Studie eingeschlossen. 93% der Patienten beendeten die Studie.

Das mittlere Alter lag bei 61 Jahren, der Diabetes war im Mittel seit 8 Jahren bekannt, drei Viertel der Patienten führten schon vor Einschluss in die Studie Selbstmessungen durch; der grösste Teil wurde mit Metformin behandelt (80%) gefolgt von Sulfonylharnstoff-Präparaten (35%).

Die Mittelwerte für HbA1c lagen bei allen drei Gruppen um die 7.5%.

Nach einem Jahr war der Unterschied der HbA1c Werte zwischen allen drei Gruppen irrelevant klein und schon gar nicht statistisch signifikant. Auch bezüglich der Lebensqualität waren keine Unterschiede feststellbar.

Aus den HbA1c Werten, die im Verlauf des Jahres von den betreuenden Ärzten erhoben wurden wird ersichtlich, nicht unerwartet, dass die HbA1c Werte in der Gruppe mit Selbstmessung und individualisiertem Feedback in den ersten Monat der Studie deutlicher (statistisch signifikant) abfielen als in den anderen Gruppen, sich dann aber wieder an die HbA1c Werte der Gruppe ohne Selbstmessungen angeglichen haben.

Kommentar:

Nach den Ergebnissen dieser Studie führt die regelmässige Blutzuckerselbstmessung mit individualisiertem Feedback nach einem Jahr nicht zu tieferen HbA1c Werten als die übliche Behandlung beim Arzt.

In den ersten Monaten der Studie ist ein signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen feststellbar. Dieser Vorteil der regelmässigen Selbstmessungen verschwindet allerdings nach ein paar Monaten wieder; wahrscheinlich werden die Patienten „müde“ und sehen keinen konkreten Nutzen in der Regelmässigkeit der Messungen.

Nicht geklärt mit dieser Studie sind die Fragen ob die Selbstmessungen bei Patienten mit neu entdecktem Typ 2 Diabetes, bei schlecht eingestelltem Diabetes, oder bei Umstellung auf andere Medikamente zu besseren HbA1c Werten führen.

Die regelmässigen Blutzuckerselbstmessungen sind in vielen Empfehlungen für die Behandlung der Patienten mit Typ2 Diabetes enthalten. Von dieser Studie erhalten die Vertreter dieser Ansicht keine Unterstützung für die weitere Propagierung ihrer Meinung.

Die Euphorie derer, die bei allen Gelegenheiten über die Vorteile der kontinuierlichen Messungen verschiedener Parameter (Puls, Blutdruck, usw.) mit Speicherung in einer Cloud, selbst bei Gesunden, propagieren, beobachte ich mit einigen Vorbehalten. Die Nebenwirkungen, zum Beispiel der „Neurotisierungsgrad“ der kontinuierlich sich selbst vermessenden Menschen, sind meines Wissens noch nicht untersucht worden.

