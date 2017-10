Hintergrund:

Bei den Patienten, die sich mit einer akuten Herzinsuffizienz in einer Notfallstation präsentieren erfolgte bisher, mangels verlässlicher Entscheidungshilfen, die Risikoeinschätzung empirisch und der Anteil der Patienten, die nach Hause entlassen werden variiert stark. Die bisherigen Risikoscores waren meist nicht extern validiert und ihre Verlässlichkeit unklar. In der aktuellen Studie wurde ein neues Modell zur Voraussage der 30-Tage-Mortalität bei Patienten mit akuter Herzinsuffizienz, welche sich in der Notfallstation befinden, entwickelt und validiert.

Einschlusskriterien:

Patienten mit akuter Herzinsuffizienz (bestätigt durch Brain Natriuretic Peptide-BNP und Echokardiographie)

Ausschlusskriterien:

Patienten mit Herzinsuffizienz im Rahmen eines akuten ST-Hebungsinfarktes

Studiendesign und Methode:

Verwendet wurden Daten des Epidemiology of Acute Heart Failure in Emergency Departments (EAHFE) Registers, das Informationen von Patienten, welche in 34 Spanischen Notfallstationen in 4 Zeiträumen sammelte. Für die Entwicklung der Entscheidungshilfe wurden die Patientendaten, welche im Mai 2009 und im November /Dezember 2011 eingeschlossen wurden, verwendet. Die Validierungsstudie erfolgte mit einer Patientenkohorte, die im Januar und Februar 2014 eingeschlossen wurde.

Aus 88 möglichen Variablen der Anamnese und klinischen Befunde wurden mittels statistischen Methoden (logistische Regression) Prädiktoren identifiziert, die einen signifikanten Einfluss auf die Mortalität hatten.

Studienort:

Die Patienten wurden in 34 Spanische Notfallstationen von unterschiedlicher Grösse rekrutiert.

Outcome:

Primärer Outcome

Mortalität innerhalb 30 Tagen. Der Endpunkt wurde mittels Telefonaten und Analyse der Krankenakten zwischen Tag 31 und 90 nach der Notfallkonsultation erfasst.

Resultat:

Entwicklung der Entscheidungshilfe: Von 4897 Patienten wurden 4867 in der Studie eingeschlossen (Durchschnittsalter 79,7 Jahren; 57% Frauen). Insgesamt starben bis 30 Tage nach dem Eintritt in die Notfallstation 500 Patienten (10,3%).

Es wurden 13 unabhängige Mortalitätsprädiktoren identifiziert: Barthel index score, systolischer Blutdruck, Alter, NT-proBNP, Kalium, positives Troponin, NYHA Klasse IV bei Eintritt, Atemfrequenz, Low-output Syndrom, Sauerstoffsättigung, Akutes koronares Syndrom, Hypertrophie- Zeichen im EKG, und eine Kreatininerhöhung.

Die Entscheidungshilfe mit dem MESSI-AHF Risk Kalkulator addiert den Risikoeffizienten aus den Modellen um das Mortalitätsrisiko zu berechnen. Daraus lassen sich 6 Risikogruppen abschätzen mit einer 30 Tage Sterblichkeitsrate in der Tiefrisikogruppe von 0.7% und in der Hochrisikogruppe von 45%.

In der Validierungskohorte wurde das Risikomodell an 3229 Patienten getestet. Die Verlässlichkeit des Risikomodells war in der Validationsgruppe vergleichbar zur Entwicklungsgruppe (c-Statistik war 0.828 (95% Konfidenzintervall 0.802 – 0.853)).

Die 30-Tage-Mortalitätsrate betrug 2% in der niedrigsten-Risikogruppe und 45% in der höchsten-Risikogruppe.

Die Sensitivitätsanalysen zeigten vergleichbare Risikoeinschätzungen in Universitätsspitälern, verglichen mit kleineren Spitälern und in Spitälern mit einer grossen Patientenlast und verglichen mit Spitälern mit einer geringeren Patientenlast.

Kommentar:

In dieser Studie konnte anhand von Daten, welche auf der Notfallstation erfasst werden, die 30-Tagesmortalität von Patienten mit akuter Herzinsuffizienz geschätzt werden.

Anhand von 13 Prädiktoren wird mit einem Risikorechner (der MESSI-AHF-score) das Mortalitätsrisiko errechnet und die Vorhersagekraft war besser als bei anderen Risikoscores (z.B. das Emergency Heart Failure Mortality Risk Grad Tool).

Die Autoren stellen einen online Risikokalkulator zur Verfügung: meessi-ahf.risk.score-calculator-ica-semes.portalsemes.org

Bei Patienten mit einem tiefen Risiko, kann vermutlich auf eine Hospitalisation verichtet werden, wohingegen für Patienten mit einem erhöhten Risiko die Hospitalisation von den Studienautoren empfohlen wurde.

Während in dieser Studie eine klinisch sehr relevante Frage untersucht wurde, sollten in künftigen Studien die Risikogruppen klarer definiert werden. So wurden die Risikogruppen anhand des beobachteten Mortalitätsrisikos in Quintilen eingeteilt. Die untersten drei Quintilen lagen unterhalb einer Mortalität von 10%. Ob jedoch eine Reduktion auf 3-4 Risikogruppen ausreichend diskriminierend sein wird, ist unklar. Zudem sollte der Risikorechner in anderen Ländern validiert werden, wo sich das klinische Management und auch die Prognose der Patienten mit akuter Herzinsuffizienz unterscheiden können.

Literatur:

Mirò O, et al.: Predicting 30-Day mortality for patients with acute heart failure in the emergency department. Ann Intern Med., online first, 3. October 2017; doi:10.7326/M16-2726.