Wirksamkeit von Cephalexin allein oder in Kombination mit Trimethoprim/Sulfamethoxazole in der Behandlung eines unkomplizierten Erysipels?

Hintergrund:

Zunehmend, zumindest in USA, werden Haut- und Weichteilinfekte verursacht durch Methicillin-resistente Erreger (MRSA) beobachtet. Das Erysipel ist ein derartiger Hautinfekt und ist in den meisten Fällen durch beta-hämolysierende Streptokokken verursacht. Es ist aber sehr schwierig bis unmöglich bei Patienten mit einem Erysipel einen Erregernachweis zu erbringen. Obwohl in den Guidelines eine antibiotische Therapie allein gegen Streptokokken empfohlen wird, verschreiben immer mehr Ärzte zusätzlich ein Antibiotikum gegen MRSA.

In dieser Studie wird untersucht ob das zusätzliche Antibiotikum gegen MSRA einen zusätzlichen Nutzen hat, im Vergleich zu nur einem Antibiotikum, das gegen Streptokokken wirkt.

Einschlusskriterien:

Älter 12 Jahre mit einem unkomplizierten Erysipel (das heisst: kein Abszess, kein purulentes Sekret, keine Wunde)

Die Hautveränderung durfte nicht länger als eine Woche vorhanden sein und musste im Durchmesser mehr als 2 cm betragen

Bei allen Patienten wurde ein Ultraschall der betroffenen Region durchgeführt

Ausschlusskriterien:

Intravenöser Drogenabusus, Immunsuppression

Studiendesign und Methode:

Randomisiert, doppelt verblindet

Studienort:

Verschiedene Zentren in USA

Interventionen:

Gruppe 1: Cephalexin 500 mg, viermal täglich für 7 Tage plus 2 Placebo-Tabletten/Tag

Gruppe 2: Cephalexin 500 mg, viermal täglich für 7 Tage plus 2 Tabletten Trimethoprim/ Sulfamethoxazole (80mg/400mg)

Klinische Kontrollen (wenn nicht möglich, Konsultation per Telefon) 3 bis 4 Tage nach Therapiebeginn, Tag 1 bis 2 Tage nach Therapieende, 14 bis 21 Tage nach Therapiebeginn und 49 bis 63 Tage nach Therapiebeginn.

Outcome:

Primärer Outcome

Klinische Heilung 14 bis 21 Tage nach Therapiebeginn (Heilung ist dann gegeben, wenn keine Therapieversagen eintrat (klingt komisch); Therapieversagen waren folgendermassen definiert: 3 bis 4 Tage nach Therapiebeginn eine Zunahme des geröteten Hautareals um mehr als 25% oder Zunahme von Schwellung und Schmerzen; 8 bis 10 Tage nach Therapiebeginn Fieber, keine Abnahme der Grösse des geröteten Hautareals, keine Abnahme der Schwellung und Schmerzen; nach 14 bis 21 Tagen Fieber, mehr als nur eine minimale Rötung, Schwellung und Schmerzen.

Sekundäre Outcomes

Notwendigkeit einer chirurgischen Intervention

Veränderung der Grösse des geröteten Hautareals

Bakteriämie, Sepsis, und noch andere

Resultat:

500 Patienten wurden randomisiert; das mediane Alter lag bei 40 Jahren, fast 60 % waren Männer, 11% hatten einen Diabetes; 4% hatten in der Anamnese einen Infekt mit MSRA, 20% hatten Fieber, die mediane Länge des Erythems betrug 13 cm und die mediane Breite 10 cm.

Eine klinische Heilung trat bei 83.5% der Patienten in der mit beiden Antibiotika behandelten Gruppe ein und bei 85.5% in der Gruppe, die nur mit Cephalexin behandelt wurde. Kein klinisch relevanter und kein statistisch signifikanter Unterschied.

Auch bei den sekundären Outcomes waren keine relevanten Unterschiede nachweisbar.

Kommentar:

Für die antibiotische Behandlung von Patienten mit einem unkomplizierten Erysipel gibt es keine Hinweise, dass eine Therapie mit zwei Antibiotika wirksamer wäre, als mit Cephalexin allein.

Nach den Empfehlungen am Universitätsspital Zürich wird ein Erysipel in erster Linie mit Amoxicillin/Clavulansäure 2 x 1 g/Tag für 7 Tage behandelt.

Literatur:

Moran GJ et al. Effect of Cephalexin plus Trimethoprim-Sulfamethoxazole vs Cephalexin alone on clinical cure of uncomplicated cellulitis. A randomized trial. JAMA. 2017; 317: 2088-2096