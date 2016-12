Hintergrund:

Der natürliche Verlauf der akuten unkomplizierten Divertikulitis ist gut. Sehr oft werden diese Patienten mit Antibiotika behandelt. Aus Publikationen gibt es Evidenz, dass Antibiotika bei der unkomplizierten Divertikulitis, wenn überhaupt, einen nur minimal kleinen Effekt haben. In den Guidelines werden aber nach wie vor für alle Patienten Antibiotika empfohlen. Antibiotika haben Nebenwirkungen und erhöhen die Resistenzrate, die weltweit zu einem immer grösseren Problem wird.

Einschlusskriterien:

Patienten mit einer ersten Episode einer akuten Divertikulitis; linksseitig

Bestätigung der Diagnose im CT

Im CT bestätigt, Hinchey Stadium (eingeteilt nach CT-Befund) 1 a oder 1 b (1a nur peri-kolische Inflammation; 1b peri-kolischer Abszess, der kleiner als 5 cm in Durchmesser ist)

Ausschlusskriterien:

Fortgeschrittene Stadien einer akuten Divertikulitis, höher als 1b

Antibiotikatherapie in den vergangenen 4 Wochen, Immunkompromitiert

Studiendesign und Methode:

Randomisiere Studie, stratifiziert

Studienort:

22 Zentren in den Niederlanden

Interventionen:

Gruppe 1: Amoxiczillin-Clavulansäure für 10 Tage; die ersten 2 Tage viermal täglich 1200 mg intravenös, dann oral dreimal 625 mg/Tag. (Bei einer Allergie wurde auf Ciprofloxacin und Metronidazol gewechselt.)

Gruppe 2: keine Antibiotika und ambulante Behandlung wenn die Patienten feste Nahrung zu sich nehmen, und mindestens einen Liter Flüssigkeit trinken konnten; wenn das Fieber weniger als 38°C war und die Schmerzintensität auf einer Visuellen Analogskala (VAS 0 bis 10) weniger als 4 war (mit Paracetamol).

Bei einer klinischen Verschlechterung in Gruppe 2 wurde das CT wiederholt und je nach Befund mit einer antibiotischen Therapie begonnen, oder wenn die Temperatur über 39°C anstieg.

Outcome:

Primärer Outcome

Zeit bis zur Genesung innert 6 Monaten (kann normal essen, entlassen aus dem Spital, Temperatur unter 38°C, VAS weniger als 4, Wiedererlangung der Arbeitsfähigkeit, wie vor der Krankheit)

Sekundäre Outcomes

Tage ausserhalb des Spitals

Rehospitalisation

Komplikationen der Divertikulitis (Abszess, Perforation, Obstruktion, Blutung, Fistel)

Nicht abgeheilte Divertikulitis, oder Rezidiv, oder Indikation für Operation

Nebenwirkungen

Resultat:

893 Patienten wurden gescreent und 528 Patienten wurden eingeschlossen (39 Patienten wurden fälschlicherweise eingeschlossen und in den Analysen nicht berücksichtigt); das mittlere Alter lag bei 57 Jahren; knapp mehr als die Hälfte waren Männer, die mittlere Dauer der Beschwerden vor Einschluss in die Studie betrug 2 bis 3 Tage. Etwa 10% der Pateinten hatten Erbrechen.

90% der Patienten hatten ein Hinchey Stadium 1a (perikolische Infalmmation).

Die Rate positiver Blutkulturen war 5.9% in der Gruppe ohne, und 2.6% in der mit Antibiotika behandelten Gruppe.

Zeit bis zur Genesung: Die mediane Dauer bis zur Genesung betrug 14 Tage (Interquartilbereich 6 bis 35 Tage) in der Gruppe ohne Antibiotika, und 12 Tage (Interquartilbereich 7 bis 30 Tage) in der mit Antibiotika behandelten Gruppe.

Die Schmerzen, erfasst mit dem VAS, nahmen in beiden Gruppen innert Tagen stark ab.

Die Tage im Spital waren in der Gruppe ohne Antibiotika geringer (die i.v. Therapie verlängerte die Aufenthaltsdauer).

Rehospitalisationen 17.6% in der Gruppe ohne, und 12.0% in der mit Antibiotika behandelten Gruppe.

Komplikationen der Divertikulitis: 3.8% in Gruppe ohne, und 2.6% in der Gruppe mit Antibiotikabehandlung.

Patienten mit weiterbestehender Divertikulitis; nach 6 Monaten 7.3% in der Gruppe ohne, und 4.1% in der Gruppe mit antibiotischer Behandlung; Rezidiv der Divertikulitis 3.4% ohne und 3.0% mit Antibiotika.

Von fast 90% der Patienten hatte man auch den Verlauf nach 12 Monaten erfasst, bezüglich sekundärer Outcomes bestanden keine Unterschiede zwischen den beiden Gruppen.

Kommentar:

Patienten mit einer ersten Episode einer unkomplizierten Divertikulitis können symptomatisch, ohne Antibiotika erfolgreich behandelt werden.

Da die Anzahl der Patienten mit einem Hinchey Stadium 1b (Abszess kleiner als 5 cm im Durchmesser) sehr gering war, etwa 10%, können die Ergebnisse dieser Studie nicht auf Patienten mit Stadium 1b extrapoliert werden.

Literatur:

Daniels L. et al. Randomized clinical trial pf observational versus antibiotic treatment for a first episode of CT-proven uncomplicated acute diverticulitis. Brit J Surg. 2016 DOI: 10.1002/bjs.10309