Hintergrund:

Beobachtungsstudien fanden jeweils eine Assoziation zwischen Adipositas, körperlicher Inaktivität sowie geringerer Fitness und erhöhtem Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen. Randomisierte Studien zeigten das Lifestyle-Massnahmen (Gewichtsabnahme und Zunahme der körperlichen Aktivität) zu diversen metabolischen Verbesserungen (verminderter Insulinresistenz, tieferer Blutdruck, verminderte Entzündungsmarker, tiefere Blutfette, vermindertem Auftreten von Typ 2 Diabetes und besserer Blutzuckerkontrolle bei Diabetikern) führen. Ob diese Veränderungen zu einer verminderten Inzidenz von kardiovaskulären Erkrankungen führen war bisher unklar. Die Look-AHEAD Studie, welche bei Typ 2 Diabetikern den Einfluss von intensiven Lifestyle-Massnahmen (Gewichtsverlust, besser Fitness) gegenüber Diabetes-Schulungen untersuchte, konnte keine signifikanten Effekte bzgl. Morbidität und Mortalität kardiovaskulärer Erkrankungen zeigen. Ziel dieser post-hoc Studie war zu untersuchen ob das Ausmass des Gewichtverlustes bzw. das Ausmass der Zunahme der körperlichen Fitness innerhalb eines Jahres zu einer verminderten Inzidenz kardiovaskulärer Erkrankungen führen.

Einschlusskriterien:

Im Rahmen der Look-AHEAD Studie wurden zwischen August 2001 und April 2004 übergewichtige und adipöse Patienten mit Diabetes Mellitus Typ 2 im Alter zwischen 45 und 76 Jahren an 16 Kliniken in den USA rekrutiert.

Alle diese Patienten wurden für die aktuelle Studie eingeschlossen.

Ausschlusskriterien:

Von den in die Look-AHEAD Studie eingeschlossen Patienten wurden diejenigen bei denen Verlaufsdaten des Gewichts- bzw. der Fitness fehlten, sowie solche die ein primäres kardiovaskuläres Ereignis vor der ersten klinischen Jahreskontrolle hatten, ausgeschlossen.

Studiendesign und Methode:

Post-hoc Beobachtungsstudie der Daten aus der Look-AHEAD Studie

Studienort:

16 Kliniken in den USA

Interventionen:

Interventionsgruppe: Intensive Lifestyle-Massnahmen (wöchentliche Gemeinschafts- und Einzeltrainingseinheiten in den ersten 6 Monaten, gefolgt von 2 Gemeinschafts- und 1 Einzeltrainingseinheit pro Monat in den zweiten 6 Monaten, gefolgt von 2 Kontakten pro Monat für das 2. bis 4. Jahr. Ziel war eine adaptierte Kalorienreduktion auf 1200-1800kcal/Tag sowie 175min körperliche Betätigung pro Woche verbunden mit verhaltenstherapeutischen Massnahmen.

Kontrollgruppe: Angebot von 3 Diabetes-Gruppenberatungen zu den Themen Ernährung, körperliche Bewegung sowie soziale Unterstützung pro Jahr.

Outcome:

Primärer Outcome

Zusammengesetztes kardiovaskuläres Outcome bestehend aus Tod, nicht-tödlicher Herzinfarkt, Hirnschlag oder Spitalseinweisung wegen Angina Pectoris.

Sekundäre Outcomes

Primäres Outcome ergänzt durch Bypass-operation, Katheter-intervention, PAVK, Gesamtmortalität oder Spitalseinweisung wegen Herzinsuffizienz,

Resultat:

In der Look-AHEAD Studie konnte zwischen der Kontroll- und Interventionsgruppe keine signifikante Differenz bzgl. des primären Outcomes gezeigt werden.

Für diese post-hoc Beobachtungsstudie wurden 4406 der 5145 in Look-AHEAD Studie eingeschlossenen Patienten eingeschlossen. Die mediane Beobachtungszeit betrug 10.2 Jahre.

Patienten welche innerhalb des ersten Jahres zumindest 10% ihres Körpergewichts verloren hatten, hatten eine signifikante Risikoreduktion von 21% (adjustierte Hazard Ratio [ad. HR] 0.79; 95% KI 0.64 – 0.98; p=0.034) des primären bzw. von 24% (ad. HR 0.76; 95% KI 0.63 – 0.91; p=0.003) des sekundären Outcomes, wenn sie mit Patienten, welche einen unveränderten Gewichtsverlauf oder eine Gewichtszunahme hatten, verglichen wurden. (Unabhängig ob Interventions- oder Kontrollgruppe).

Eine Steigerung der körperlichen Fitness um zumindest 2 Metabolische Einheiten (METs) war mit einer signifikanten Risikoreduktion des sekundären Outcomes (ad. HR 0.77; 95% KI 0.61 – 0.96; p=0.023), nicht aber mit einer signifikanten Risikoreduktion des primären Outcomes (ad. HR 0.78; 95% KI 0.6 – 1.03; p=0.079) verbunden.

Wurde die Kontrollgruppe als Referenz verwendet, zeigten Patienten mit einem Gewichtsverlust von über 10% jeweils eine signifikante Risikoreduktion von 20% (ad. HR 0.80; 95% KI 0.65 – 0.99; p=0.039) des primären bzw. eine 21% (ad. HR 0.79; 95% KI 0.66 – 0.95; p=0.011) Risikoreduktion des sekundären Outcomes.

Für Veränderungen der körperlichen Fitness konnte in dieser Analyse keine signifikante Risikoreduktion bzgl. der beiden Outcomes gezeigt werden.

Kommentar:

Diese Studie konnte erstmals zeigen, dass eine Gewichtsabnahme von über 10% bzw. eine Steigerung der Fitness um zumindest 2 METs innerhalb eines Jahres die Inzidenz kardiovaskulärer Erkrankungen signifikant vermindern kann. Interessanterweise erreichten sowohl Patienten der Interventions- als auch der Kontrollgruppe diese Ziele.

Das Ziel weiterer Studien muss es jetzt sein, die richtige Intervention (Lifestyle oder nicht) für den jeweiligen Patienten zu identifizieren, und anzuwenden. In einem zweiten Schritt müssen dann Strategien entwickelt werden, welche die erzielten Erfolge (Gewichtsverlust und verbesserte Fitness) möglichst langfristig «konservieren».

Literatur:

The Look AHEAD Research Group. Association of the magnitude of weight loss and changes in physical fitness with long-term cardiovascular disease outcomes in overweight or obese people with type 2 diabetes: a post-hoc analysis of the Look AHEAD randomized clinical trial” The Lancet Diabetes & Endocrinology. 2016; 4: 913-921