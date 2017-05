Hintergrund:

Etwa die Hälfte aller Patienten mit einer Herzinsuffizienz hat einen Eisenmangel. Eisen spielt eine wichtige Rolle im Sauerstofftransport (Hämoglobin) und auch bei enzymatischen Prozessen, die bei der Produktion von Energie in den Zellen relevant sind. Zellen mit einem hohen Energieverbrauch – Skelett- und Herzmuskel-Zellen – reagieren sensibel auf einen Eisenmangel.

Studien mit intravenös verabreichtem Eisen zeigten einen positiven Effekt bei Patienten mit einer Herzinsuffizienz und Eisenmangel. Da intravenös verabreichbares Eisen sehr teuer ist und auch nicht überall verfügbar ist, wurde von einer nationalen Organisation in USA (NHLBI) diese Studie in Auftrag gegeben um die Wirksamkeit von oralem Eisen bei Patienten mit einer Herzinsuffizienz und Eisenmangel zu untersuchen.

Einschlusskriterien:

Patienten mit einer Herzinsuffizienz NYHA II bis IV

Auswurffraktion kleiner 40%

Ferritin 15 bis 100 ng/ml oder Ferritin zwischen 100 und 299 ng/l mit einer Transferrinsättigung von weniger als 20% und Hämoglobinwerte zwischen 9 und 15 g/dl bei Männern und 9 und 13.5 g/dl bei Frauen.

Ausschlusskriterien:

Patienten bei denen kein kardialer Belastungstest durchgeführt werden konnte

Exspiratory Exchange Ratio von 1 oder grösser (CO 2 Produktion/ Sauerstoffaufnahme)

Studiendesign und Methode:

Randomisiert, multizentrisch, Placebo-kontrolliert

Studienort:

USA

Interventionen:

Gruppe 1: orales Eisen; zweimal 150 mg täglich für 4 Monate

Gruppe 2: Placebo

Outcome:

Primärer Outcome

Veränderung der maximalen Sauerstoffaufnahme (dieser Parameter reflektiert die Mechanismen die mit dem Eisenstatus assoziiert sind)

Sekundäre Outcomes

6-Minutengehstrecke

verschiedene physiologische Leistungsparameter

Hepcidin (das ist ein hepatisches Peptid, das die Eisenresorption aus dem Darm hemmt)

Resultat:

225 Teilnehmer wurden in die Studie eingeschlossen, an 23 Orten in USA innerhalb eines Jahres.

Das mittlere Alter lag bei 63 Jahren, ein gutes Drittel der Teilnehmenden waren Frauen.

Die häufigste Ursache der Herzinsuffizienz war eine ischämische Herzkrankheit; die mittlere Dauer der Herzinsuffizienz war fast 6 Jahre; die mediane Auswurffraktion war 25%.

Beim primären Outcome, maximale Sauerstoffaufnahme, war nach 16 Wochen weder ein relevanter noch ein signifikanter Unterschied zwischen den beiden Gruppen nachweisbar.

Auch bei den sekundären Outcomes, 6-Minutengehtest und Lebensqualität, waren keine Unterschiede feststellbar.

In der mit Eisen behandelten Gruppe stieg der Hepcidin-Spiegel, wie erwartet, an. In der Placebogruppe verändert sich der Wert nicht.

Kommentar:

Während das intravenös verabreichte Eisen bei Patienten mit Herzinsuffizienz und Eisenmangel einen positiven Effekt auf die Herzinsuffizienz hat, scheint das bei der oralen Einnahme nicht der Fall zu sein.

Die Patientenkollektive dieser Studie sind mit denen der Studien mit intravenös verabreichtem Eisen vergleichbar und die Eisenmenge in der Gruppe mit oraler Therapie mehr als zehnmal höher.

Vermutlich spielt Hepcidin eine Rolle, je höher der Blutspiegel ist, desto schlechter war das Ansprechen auf die orale Eisentherapie.

Literatur:

Lewis GL et al. Effect of oral iron repletion on exercise capacity in patients with heart failure with reduced ejection fraction and iron deficiency. The IRONOUT HF randomized clinical trial. JAMA. 2017; 317: 1958-1966.