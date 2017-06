Hintergrund:

Patienten mit lokal begrenztem Prostatakarzinom mit mittlerem Risiko werden oft mit einer 8 bis 9-wöchigen Radiotherapie behandelt. Die hypofraktionierte Radiotherapie wird über ein kürzeres Zeitintervall verabreicht mit höherem Dosen pro Behandlung. Die Autoren vermuten eine gleiche Wirksamkeit ohne höheres Risiko an Toxizität.

Einschlusskriterien:

Lokal begrenztes Prostatakarzinom mit mittlerem Rezidivrisiko (T1-2a, Gleason score £6 und PSA 10-20ng/ml; T2b-2c, Gleason score £6 und PSA £20ng/ml; T1-2, Gleason score =7 und PSA £20ng/ml)

Ausschlusskriterien:

Prostatakarzinomdiagnose >6 Monate vor Studienbeginn, frühere Therapien des Prostatakarzinoms (ausser Biopsien und transurethralen Resektionen), <12 Wochen Hormontherapie, Neoplasien in den letzten 5 Jahren vor Studieneinschluss (ausser nicht-melanom Hauttumoren), frühere Radiotherapien des Beckenbereichs, entzündliche Darmerkrankungen

Studiendesign und Methode:

Randomisierte non-inferiority Studie

Die Studiengrösse wurde auf 1200 Patienten errechnet, um einen Unterschied von 7.5% zwischen den Gruppen bei insgesammt 370 Endpunkten zu zeigen.

Studienort:

Kanada, Australien, Frankreich

Interventionen:

Hypofraktionierte Radiotherapie (60 Gy in 20 Fraktionen über 4 Wochen)

Standard Radiotherapie (78 Gy in 39 Fraktionen über 8 Wochen)

Outcome:

Primärer Outcome

Biochemisches Versagen (Erstes Auftreten von PSA Versagen, Beginn Hormontherapie, klinischer Verdacht für Therapieversagen, prostatakarzinombedingter Tod)

Sekundäre Outcomes

Urogenitale und gastrointestinale Toxizität

Resultat:

1'206 Patienten wurden in die Studie eingeschlossen, 608 in die Gruppe mit hypofraktionierter Radiotherapie und 598 in die Kontrollgruppe. Die Rate an Drop-out lag bei der hypofraktionierten Radiotherapiegruppe bei 7% in der Kontrollgruppe bei 6% bei einem medianem Follow-up von 6 Jahren in beiden Gruppen. Die Baseline-Charakteristika waren in beiden Gruppen vergleichbar.

In der hypofraktionierten Gruppe erlitten 109 von 608 Patienten ein biochemisches Rezidiv, in der Standardgruppe 117 von 598 (HR 0.96, 90% CI 0.77-1.20).

Total 154 Patienten verstarben (76 in der hypofraktionierten Gruppe, 78 in der Kontrollgruppe). Davon waren in der hypofraktionierten Gruppe 10 prostatakrebsbedingt, in der Standardgruppe 12 (HR 0.76, 95% CI 0.32-1.82)

Die 5-jährige biochemische krankheitsfreie Überlebensrate betrug in beiden Gruppen 85% (95% CI, 82%-88%).

Die urogenitale Toxizität war in beiden Gruppen gleich. In der Akutphase hatten in beiden Gruppen 4 Toxizitätsgrade ³3. In der Spätphase waren es 2.1 % in der hypofraktionierten Gruppe und 3% in der Kontrollgruppe.

Die gastrointestinale Akuttoxizität (³ Grad 3) war in beiden Gruppen tief. Die Spättoxizität war nicht signifikant unterschiedlich, aber mit einem Trend zu höheren Leveln in der Standardgruppe (p=0.10). Die Akuttoxizität (³ Grad 2) hingegen war in der hypofraktionierten Gruppe signifikant erhöht (p=0.003), die Spättoxizität hingegen in der Kontrollgruppe (p=0.006).

Kommentar:

Wie von den Autoren vermutet, zeigte sich kein Unterschied in der Wirksamkeit bezüglich biochemischem krankheitsfreiem Überleben in beiden Gruppen. Zudem war die Spättoxizität war in der hypofraktionierten Gruppe gegenüber der Standardgruppe nicht erhöht.

Zu bemerken ist, dass die Sample Size auf einer höheren Ereignisrate berechnet wurde, als beobachtet wurden, was die nicht-Unterlegenheit der Studie eher begünstigt.

Es ist schade, dass die Autoren die Toxizität nicht weiter beschrieben. So ist es für die Beratungen der Patienten und Patienten wichtig, mit welchen Nebenwirkungen sie in der Akutphase und in der Spätphase bei eine Bestrahlung rechnen müssen.

Das mediane follow-up betrug 6 Jahre. Es ist nicht bekannt, ob sich über einen längeren Zeitraum die Ergebnisse verschieben könnten.

Die vorgeschlagene Hypofraktionierung der Radiotherapie gilt ausschliesslich für das lokal begrenzte Prostatakarzinom mit mittlerem Risiko, nicht aber für Prostatakarzinome anderer Risikostufen.

Literatur:

Catton CN, Lukka H, Gu CS, et al. Randomized Trial of a Hypofractionated Radiation Regimen for the Treatment of Localized Prostate Cancer. J Clin Oncol 2017;35:1884-90