Hintergrund:

Bei Patienten mit einer Antikoagulation können Situationen auftreten, die eine rasche »Aufhebung« der Antikoagulation erfordern. Solche Situationen sind einerseits akute Blutungen oder nicht-verschiebbare Operationen oder andere invasive Eingriffe. Bei einer Antikoagulation mit Vitamin-K-Antagonisten ist das die Gabe von Vitamin K. Für die »neuen Antikoagulantien« war es längere Zeit unklar mit welchen Massnahmen der koagulationshemmende Effekt neutralisiert werden kann.

Für Dabigatran steht Idarucizumab, ein Fragment eines monoklonalen Antikörpers, zur Verfügung und ist für die Anwendung bereits zugelassen.

In dieser Studie berichten die Autoren über die Ergebnisse der Anwendung an über 500 Patienten.

Einschlusskriterien:

Patienten älter als 18 Jahre, die Dabigatran erhielten; mit

einer unkontrollierbaren oder lebensbedrohlichen Blutung; oder

eine Operation oder ein invasiver Eingriff waren nötig. Der Eingriff konnte nicht um mehr als 8 Stunden verschoben werden und zum Zeitpunkt der Operation war eine normale Blutgerinnung notwendig.

Studiendesign und Methode:

Beobachtungsstudie, ohne Randomisierung ; eine Randomisierung der Patienten in eine Placebogruppe wäre ethisch nicht vertretbar gewesen bei dieser Fragestellung.

Studienort:

Weltweit an 173 Zentren

Intervention:

Alle Patienten erhielten intravenös 5 g Idarucizumab verabreicht; in zwei 50 ml Bolusinfusionen mit je 2.5 g in einem Abstand von maximal 15 Minuten

Outcome:

Primärer Outcome

Maximale Umkehr (%) des gerinnungshemmenden Effekts; dieser Wert wird berechnet basierend auf der Thrombinzeit und der Gerinnungszeit. Beide Werte werden nach anerkannten Methoden bestimmt.

Sekundäre Outcomes

Ausmass der Blutung und hämodynamische Stabilität 10 und 30 Minuten und 1, 2, 4, 12 und 24 Stunden nach der zweiten Infusion. Dieser Outcome wurde von den Klinikern erfasst.

Nebenwirkungen

Resultat:

503 Patienten wurden während zwei Jahren eingeschlossen; 301 wegen einer akuten Blutung (fast die Hälfte davon gastrointestinal, ein Drittel intrakraniell, der Rest traumatisch) und 202 weil ein akuter Eingriff (Operation oder andere invasive Intervention) nötig war.

Die Indikation für die Einnahme von Dabigatran war in über 95% die Prävention von Schlaganfällen bei Patienten mit Vorhofflimmern.

Das mittlere Alter lag bei 78 Jahren.

Vier Stunden nach der zweiten Infusion von Idarucizumab war der mediane ›Wert der Umkehr der Gerinnungshemmung‹ 100%. Die Aufhebung der Wirkung von Dabigatran war rasch und unabhängig von Alter, Geschlecht und Nierenfunktion.

Patienten mit akuter Blutung; klinisch ist es, je nach Ort der Blutung, teilweise schwierig festzustellen ob eine Blutung steht oder nicht, zum Beispiel bei intrakraniellen Blutungen; bei den anderen Patienten 203 Patienten konnte bei zwei Drittel der Patienten nach 24 Stunden ein Stopp der Blutung konstatiert werden; die mediane Zeit bis zur Blutstillung lag bei 2.5 Stunden.

Patienten mit notfallmässigem Eingriff: die »Blutstillung« während des Eingriffs wurde von den Klinikern bei 93% als normal, bei 5% als »leicht abnormal« und beim Rest als »moderat abnormal« eingestuft.

Die Sterblichkeitsrate innert 30 Tagen war 13.5% in der Gruppe mit akuter Blutung und 12.6% in der Gruppe mit notfallmässigem Eingriff.

Thrombotische Ereignisse innert der ersten 30 Tage traten bei knapp 5% aller Patienten ein.

Schwere Nebenwirkungen innert der ersten 5 Tage traten bei etwa einem Viertel (23%) der Patienten auf; bei den meisten Nebenwirkungen handelt es sich um Komplikationen, die wahrscheinlich nicht als Folge von Idarucizumab anzusehen sind, sondern eher als Folge des auslösenden Ereignisses (Komorbiditäten).

Kommentar:

Bei Patienten mit einer unkontrollierten Blutung oder der Notwendigkeit einer invasiven Intervention hebt Idarucizumab die gerinnungshemmende Wirkung von Dabigatran rasch auf.

Literatur:

Pollack CV et al. Idarucizumab for Dabigatran Reversal – Full Cohort Analysis. New Engl J Med 2017; 377: 431-41