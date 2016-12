Hintergrund:

Die Eisenmangelanämie ist weltweit ein häufiges Krankheitsbild, welches in jedem Alter auftreten kann. Ein erhöhtes Risiko besteht v.a. bei älteren Menschen sowie Frauen im gebärfähigen Alter, aber auch prä- und postoperativ wird eine Eisenmangelanämie häufig beobachtet. Eine perioperative Anämie ist mit einer erhöhten Mortalität und Morbidität, als auch mit einer verlängerten Hospitalisationsdauer und erhöhten postoperativen Komplikationen verbunden. Die symptomatische Korrektur des Hämoglobinwertes mit Erythrozyten-Konzentraten (EK) wird zunehmend restriktiver gehandhabt, insbesondere nachdem es Evidenz dafür gibt, dass auch EK, welche präoperativ gegeben werden, die Hospitalisationsdauer verlängern und die Mortalität erhöhen können. Ziel dieser Studie war es, eine postoperative intravenöse Eisentherapie bei Patienten mit einer postoperativen Eisenmangelanämie auf ihre Effizienz gegenüber der Routinebehandlung hin zu untersuchen.

Einschlusskriterien:

≥ 18 Jahre, elektiver chirurgischer Eingriff (erwartete Hospitalisation von min. 2 Tagen)

Eisenmangelanämie: Ferritin <100ug/l oder Eisensättigung <20% (Es erfolgt eine Blutentnahme am 1. Postoperativen Tag. Bei einem Hämoglobin (Hb) zwischen 70g/l und 120g/l erfolgte die Durchführung des Eisenstatus)

Ausschlusskriterien:

Bekannte Allergie gegenüber Eisen oder bekannte Eisenüberladung

Studiendesign und Methode:

Prospektive, open-label, randomisierte kontrollierte Studie

Studienort:

2 Studienzentren in Tasmanien, Australien. Studienzeitraum: Dezember 2014 – Mai 2015

Interventionen:

Interventionsgruppe: intravenöses Eisen: 15mg/kg Eisencarboxymaltose i.v. (Ferinjekt® in der CH); maximal 1000mg.

Kontrollgruppe: Routinemässige postoperative Versorgung

Bei einem Hb<70g/l erfolgte die Gabe von EKs gemäss nationalen Guidelines

Outcome:

Primärer Outcome

Änderung der Hb-Konzentration und Eisenspeicher 4 Wochen postoperativ

Anzahl der transfundierten EK

Sekundäre Outcomes

Sicherheit und Verträglichkeit von Eisencarboxymaltose, Hospitalisationsdauer, Auftreten von Infektionen und Auftreten von Komplikationen.

Quality of Life 4 und 12 Wochen postoperativ

Resultat:

201 Patienten wurden in die Studie eingeschlossen (Intervention: 103, Kontrolle: 98). Es erfolgten v.a. orthopädische (156), abdominelle (19), gynäkologische (10), urologische (8) und andere (8) Operationen.

Der intraoperative Blutverlust und die postoperative Hb-Konzentration bzw. das Serum-Ferritin waren in beiden Gruppen ausgeglichen.

97% der Probanden erhielten 1000mg Eisencarboxymaltose i.v., 3% 800mg. Es wurden keine unerwünschten Ereignisse oder Infusionszwischenfälle registriert.

4 Wochen postoperativ war die Hb-Konzentration in der Interventionsgruppe signifikant höher als in der Vergleichsgruppe (130g/l vs. 121g/l, mittlere Differenz: 7.8g/l, p<0.0001). 12 Wochen postoperativ zeigte sich kein statistisch signifikanter Unterschied mehr.

Das Serum Ferritin war sowohl 4 als auch 12 Wochen postoperativ in der Interventionsgruppe statistisch signifikant gegenüber der Kontrollgruppe erhöht (p<0.0001 und p=0.0026).

Im Vergleich zur Kontrollgruppe (6%) erhielten in der Interventionsgruppe nur 1% der Probanden ein EK (p=0.035).

Auch bezüglich aller sekundären Outcomes zeigte sich jeweils ein Vorteil für die Interventionsgruppe: Die postoperative Hospitalisationsdauer war kürzer (p=0.049) und die Rate an postoperativen Infektionen war geringer (p=0.01). Im Bereich der Quality of Life zeigte sich einzig ein signifikanter Unterschied in der Domäne der körperlichen Funktionsfähigkeit.

Kommentar:

Die zielgerichtete Diagnostik und Therapie perioperativer Anämien ist von hoher Bedeutung, da sie mit einer erhöhten Mortalität und Morbidität verbunden sind. Durch das Wissen, dass auch das klassische „Auftransfundieren“ mit Erythrozyten-Konzentraten mit negativen Outcomes assoziiert sein kann, lässt alternativen therapeutischen Methoden eine zunehmend grössere Bedeutung zukommen.

In dieser Studie war die postoperative Therapie einer Eisenmangelanämie mit intravenösem Eisen mit einem schnelleren Hb-Anstieg, mit einer kürzeren Hospitalisationsdauer, mit geringeren postoperativen Infektionen sowie weniger Bluttransfusionen assoziiert. Gleichzeitig zeigten sich keine infusionsbedingten unerwünschten Ereignisse.

Ein Grossteil der durchgeführten Operationen erfolgte in dieser Studie im Bereich der orthopädischen Chirurgie, ebenso waren die einzelnen Gruppengrössen mit 103 bzw. 98 Probanden recht klein. Wenn sich die Resultate dieser Studie in grösseren Studien und auch ausserhalb der vornehmlich orthopädischen Chirurgie bestätigen, wäre dieser Therapieansatz (zusammen mit geeigneten präoperativen Interventionen) sicher ein geeignetes Instrument, die durch Eisenmangelanämien verursachten Folgen (sowohl medizinisch als auch ökonomisch) erfolgreich anzugehen. Dies insbesondere, da eine intravenöse Eiseninfusion eine einfache und bereits im klinischen Alltag gut etablierte Intervention darstellt.

Literatur:

Khalafallah et al. Intravenous ferric carboxymaltose versus standard care in the management of postoperative anaemia: a prospective, open-label, randomised controlled trial. Lancet Haematol. 2016 Sep;3(9):e415-25.