Hintergrund:

Während in den Vereinigten Staaten empfohlen wird, eine (einmalige) risikobasierte Entscheidung hinsichtlich der Intensität einer Statintherapie zu treffen («fire and forget»), raten die Fachgesellschaften in Europa dazu, die Dosis von Statinen anhand wiederholter Messungen des LDL-Cholesterins zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen («treat to target»). Für die höchste Risikogruppe, worunter Patienten mit bereits etablierter kardiovaskulärer Erkrankung fallen, wird hierbei ein LDL-Cholesterin-Zielwert von <1.8 mmol/L empfohlen. Dieser Wert basiert auf Daten, welche eine verbesserte kardiovaskuläre Prognose unter intensiver gegenüber weniger intensiver Statintherapie zeigten. Spätere Analysen zeigten jedoch, dass die Senkung auf ein tieferes LDL-Cholesterin nicht-signifikant mit einer besseren Prognose assoziiert ist. In der hier vorgestellten Studie wird der Zusammenhang des LDL-Cholesterins mit kardiovaskulären Ereignissen anhand eines umfassenden Datensatzes von einem Kollektiv einer Krankenkassa untersucht.

Einschlusskriterien:

Alle Patienten mit ischämischer Herzerkrankung im Alter zwischen 30 und 84 Jahren, welche zwischen 2009 und 2013 Mitglied der beteiligten Krankenkasse waren

«Ischämische Herzerkrankung» wurde hier als ehemals akutes Krankheitsbild definiert (Myokardinfarkt, instabile Angina pectoris, Stenting oder Bypass)

Mindestens 1 Jahr Statintherapie vor Studieneinschluss, mindestens 80% Therapieadhärenz (anhand von Rezeptbezügen)

Ausschlusskriterien:

Metabolische Entgleisungen (Hyperglykämie >16.6 mmol/L, Dysthyreose, LDL-Cholesterin >3.4 mmol/L, Triglyzeride >6.8 mmol/L) innerhalb 3 Monaten vor Einschluss

Aktive Krebserkrankung mit antineoplastischer Behandlung im Jahr vor Einschluss

Fehlen kontinuierlicher Daten innerhalb des Jahres vor Einschluss (d. h. Wechseln der Krankenkasse)

Studiendesign und Methode:

Beobachtungsstudie

Studienort:

Eine grosse Krankenkassen-Gruppe in Israel

Interventionen:

Statistische Auswertung von Patientendaten aus dem Krankenkassen-Informationssystem

Gruppe 1: Tiefes LDL-Cholesterin (<1.8 mmol/L)

Gruppe 2: Mittleres LDL-Cholesterin (1.8-2.6 mmol/L)

Gruppe 3: Hohes LDL-Cholesterin (2.6-3.4 mmol/L)

Outcome:

Primärer Outcome

Erstes kardiovaskuläres Ereignis im Studienzeitraum (Myokardinfarkt, instabile Angina pectoris, Stroke, Stenting, Bypass und Gesamtmortalität)

Sekundäre Outcomes

Kardiovaskuläre Ereignisse unter Ausschluss der Gesamtmortalität, Einschluss ab einer Therapieadhärenz von 50%, Subgruppenanalyse stratifiziert nach Alter

Analyse von nach Kovariablen gepaarten Subpopulationen («Propensity Score matching») zur Verminderung eines in Beobachtungsstudien möglichen Selektionsbias

Resultat:

31'619 Patienten erfüllten die Ein- und Ausschlusskriterien

9’035 Patienten erreichten den primären Endpunkt, im Mittel nach 1.6 Jahren

Patienten in der Gruppe mit mittleren LDL-Cholesterin hatten weniger kardiovaskuläre Ereignisse als solche in der Gruppe mit hohem LDL-Cholesterin (für Kovariaben adjustiert: Hazard Ratio 0.89, 95% CI 0.84-0.94)

Zwischen der Gruppe mit tiefem und mittlerem LDL-Cholesterin ergaben sich keine signifikanten Unterschiede mit Tendenz zu mehr kardiovaskulären Ereignissen in der Gruppe mit tiefem LDL-Cholesterin

Auch alle im Rahmen des sekundären Outcomes durchgeführten Analysen änderten nichts an diesen Befunden. Bei tieferer Medikamentenadhärenz verstärkte sich gar die Assoziation von tiefem LDL-Cholesterin und kardiovaskulären Ereignissen

Unter einem LDL-Cholesterin von ca. 2.3 mmol/L ergab keine weitere Reduktion von kardiovaskulären Ereignissen

Kommentar:

Diese Studie beschreibt die Wirksamkeit von Statinen in der Sekundärprävention nach kardial-ischämischen Erkrankungen und konnte eine Reduktion von kardiovaskulären Ereignissen bis zu einem LDL-Cholesterin von ca. 2.3 mmol/L nachweisen.

Die Ergebnisse unterstützen den in verschiedenen Guidelines empfohlenen Zielwert von <1.8 mmol/L nicht.

Einschränkend muss allerdings festgehalten werden, dass es sich hier um eine Beobachtungsstudie handelt und möglicherweise nicht alle Confounder erfasst wurden und somit für diese in der Analyse auch nicht korrigiert werden konnte.

Literatur:

Leibowitz M. et al. Association Between Achieved Low-Density Lipoprotein Levels and Major Adverse Cardiac Events in Patients With Stable Ischemic Heart Disease Taking Statin Treatment. JAMA Internal Medicine 2016; 176 (8): 1105-13.