Hintergrund:

Ischialgien sind durch ausstrahlende Beinschmerzen im posterolateralen Bereich gekennzeichnet, oft begleitet von Rückenschmerzen, Sensibilitätsverlust und Muskelschwäche. Zur effektiven Behandlung von Ischialgien gibt es nur wenig Evidenz. Eine Behandlung mit Pregabalin erwies sich bei Patienten mit postherpetischer und diabetischer Neuropathie als wirksam. Pregabalin wurde deshalb als Behandlungsoption für Patienten mit Neuropathie-ähnlichen Schmerzen, wie bei der Ischialgie, vorgeschlagen. Die antiepileptische und analgetische Wirkung von Pregabalin wurde der Bindung an Kalziumkanäle zugeschrieben, welche zu einer verminderten Ausschüttung von Neurotransmittern führt. Bisherige Untersuchungen zum Gebrauch von Antiepileptika bei Ischialgien lassen keine eindeutigen Schlüsse über deren Wirksamkeit zu. Derweil zeigen aktuelle Daten, dass der Gebrauch von Pregabalin bei Neuropathie-ähnlichen Schmerzzuständen zugenommen hat.

Einschlusskriterien:

Ambulante Konsultation bei einem Studienarzt oder involvierten Physiotherapeuten aufgrund moderater bis schwerer Ischialgien, definiert als «in einem Bein bis unters Knie ausstrahlender Schmerz» mit einem der folgenden Merkmale: Dermatomschmerzen, Myotomschwäche, Sensibilitätsverlust oder verminderte Reflexe

Dauer der Schmerzepisode mindestens 1 Woche, höchstens 1 Jahr

Schmerzintensität mindestens moderat oder moderate Beeinträchtigung der täglichen Aktivitäten während der vorangehenden Woche

Alter ≥18 Jahre, gute Englischkenntnisse oder angemessene Übersetzung verfügbar

Ausschlusskriterien:

Bekannte oder vermutete schwere Wirbelsäulenerkrankung

Schwangerschaft oder Stillen, geplante Konzeption innerhalb der ersten 8 Studienwochen

Geplante Rückenoperationen oder Interventionen wie Steroidinfiltrationen innerhalb der ersten 8 Studienwochen

Kontraindikationen für Pregabalin, Einnahme von Medikamenten gegen neuropathische Schmerzen, antiepileptische, antidepressive oder sedative Medikamente

Schwere Depression oder suizidale Gedanken

Studiendesign und Methode:

Randomisierte, doppelt-verblindete, Placebo-kontrollierte Studie

Studienort:

New South Wales, Australien

Interventionen:

Gruppe 1: Pregabalin 150 mg täglich (2 x 75 mg) als Startdosis, gesteigert bis 600 mg täglich gemäss Klinik plus allgemeine medizinische Beratung und konservative Therapie

Gruppe 2: Placebo plus allgemeine medizinische Beratung und konservative Therapie

Outcome:

Primärer Outcome

Beinschmerzen nach 8 und 52 Wochen auf einer Skala von 0-10, bezogen auf die vergangenen 24 Stunden (Minimal klinisch relevante Differenz 1.5 Punkte)

Sekundäre Outcomes

Ausmass der Funktionseinschränkung («Roland Disability Questionnaire for Sciatica», 0-23 Punkte, eine höhere Punktzahl bedeutet mehr Einschränkung)

Intensität von Rückenschmerzen (0-10), wahrgenommener Effekt der Intervention im Vergleich zur Ausgangssituation (-5 bis +5), Lebensqualität (0-100), Absenzen am Arbeitsplatz, Inanspruchnahme des Gesundheitswesens

Resultat:

209 Patienten an 47 Standorten wurden randomisiert, 108 in die Pregabalin-Gruppe, 101 in die Placebo-Gruppe

Die Schmerzintensität lag zu Beginn bei 6.3±1.8 in der Pregabalin-Gruppe und bei 6.1±1.9 in der Placebo-Gruppe. 94% in der Pregabalin- und 92% in der Placebo-Gruppe beendeten 8 Studienwochen, je 86% beendeten 52 Studienwochen

Die mittlere Differenz bezüglich Beinschmerzen nach 8 Wochen war nicht signifikant (Nicht-adjustierte Punktzahl in der Pregabalin-Gruppe: 3.7, in der Placebo-Gruppe 3.1, mittlere adjustierte Differenz 0.5; nicht-signifikant)

Die mittlere Differenz bezüglich Beinschmerzen nach 52 Wochen war nicht signifikant (Nicht-adjustierte Punktzahl in der Pregabalin-Gruppe: 3.4, in der Placebo-Gruppe 3.0, mittlere adjustierte Differenz 0.3; nicht-signifikant)

Kein Effekt durch Pregabalin in Bezug auf das Ausmass der Funktionseinschränkung, Rückenschmerzen, den Effekt der Intervention oder die Lebensqualität nach 8 und 52 Wochen und kein Effekt auf Absenzen am Arbeitsplatz oder Inanspruchnahme des Gesundheitswesens

Schwere Nebenwirkungen traten in beiden Gruppen gleich selten auf (2 in der Pregabalin-Gruppe und 6 in der Placebo-Gruppe). Leichtere Nebenwirkungen traten unter Pregabalin deutlich häufiger auf (227 vs. 124 Ereignisse; signifikant), wobei es sich meistens um Schwindel handelte

Kommentar:

Pregabalin ist in der Behandlung von mittel- bis schwergradigen Ischialgien in Bezug auf Schmerzen nicht wirksamer als Placebo nach 8 und 52 Wochen

Pregabalin führt häufig zu Schwindel

Die meisten hier eingeschlossenen Patienten hatten für weniger als 3 Monate Schmerzen, der bislang fehlende Wirksamkeitsnachweis für chronische lumbale Schmerzen oder Ischialgien kann somit auch auf akute Ischialgien übertragen werden

Pregabalin erwies sich in anderen Studien bei Patienten mit Polyneuropathien als wirksam, was auf pathophysiologische Unterschiede zur Ischialgie hinweist. Entsprechend sind Empfehlungen zur Polyneuropathie wahrscheinlich nicht auf Ischialgien übertragbar.

Literatur:

Mathieson S et al. Trial of Pregabalin for Acute and Chronic Sciatica. N Engl J Med 2017; 376: 1111-20