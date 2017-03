Hintergrund:

Vitamin-D regelt die intestinale Kalzium-Aufnahme und die renale Kalzium-Rückresorption. Der Spiegel ist abhängig von der aktuellen UV-B Strahlung und vom Breitengrad. Bisher wurde angenommen, dass bei Vitamin-D Mangel die Knochenresorption erhöht wird und dadurch die Knochendichte abnimmt. Die saisonale Abhängigkeit bei der Interpretation des Vitamin-D Spiegels wurde bisher nicht berücksichtigt.

Einschlusskriterien

Subgruppe der Swedish Mammography Cohort

Patientinnen aus Uppsala und Umgebung

Studiendesign und Methode:

Bevölkerungsbasierte Beobachtungsstudie mit zufällig ausgewählten Teilnehmerinnen der Swedish Mammography Cohort, welche zwischen November 2003 und Oktober 2009 eingeladen wurden zur Knochendichtemessung (DEXA), zur Gewichts-, Muskel-, Fett- und Körpergrössenmessung wie auch zur Blutentnahme. Zuvor mussten die Teilnehmerinnen einen Fragebogen (Lifestyle-Massnahmen und Diät) ausfüllen. Die Informationen über die tägliche mittlere UV-Strahlung wurden vom Swedish Meteorological und Hydrological Institut zur Verfügung gestellt.

Der 25-Vitamin-D Spiegel wurde in 6 Kategorien eingeteilt (<30, 30-<40, 40-<50, 50-<60, 60-<80, >80 nmol/l). Mittels Regressions-Modellen wurde die Assoziation zwischen 25-OH-Vitamin-D Spiegel im Serum und der Knochendichte (BMD) berechnet. Zwei verschiedene Modelle wurden angewendet, ein Alter-adjustiertes und ein multivariables Modell (Freizeit-Aktivität, totale Muskel- und Fettmasse, Körpergrösse, Raucherstatus, Vitamin-D Supplementation, Bisphosphonate, Hormontherapie, vorgängige Frakturen, Charlson Komorbiditäts-Index, Cystatin C, Kreatinin, Gesamt-Calcium-Zufuhr).

Studienort:

Schweden

Outcome:

Primärer Outcome

Die Assoziation zwischen Vitamin-D Spiegel und der Knochendichte (Referenz 25-OH-Vitamin-D Spiegel von 80mmol/l)

Risiko einer Osteoporose definiert als Knochendichte (DEXA-Messung) <2.5 SD des Mittelwerts im Vergleich zu einer Population weisser Frauen zwischen 20-40 Jahre

Resultat:

5022 Patientinnen wurden zwischen 2003-2009 in die Studie eingeschlossen, das mediane Alter der Frauen lag bei 68 Jahren (range 55-86 Jahre).

Frauen mit tiefem 25-Vitamin-D Spiegel hatten im Durchschnitt einen höheren Body Mass Index, einen höheren Fettanteil, höhere Parathormon-Spiegel, weniger körperliche Betätigung und tiefere Anwendung von Vitamin-D und Calcium-Supplementation im Vergleich zu der restlichen Studienpopulation. Die anderen Parameter waren zwischen den verschiedenen Vitamin-D Gruppen ausgeglichen.

Es zeigte sich eine deutliche Abhängigkeit der 25-OH-Vitamin-D Spiegel mit der UV-B Licht Dosis mit den höchsten Werten Ende August und den tiefsten Werten im Februar bis März. Der mittlere 25-Vitamin-D Spiegel lag bei 58 nmol/l (5%, 34% und 83% der Frauen hatten tiefere Spiegel als 30, 50 und 75 nmol/l). Im Winter hatten 58% der Frauen einen Spiegel >50 nmol, im Sommer 80% der Frauen.

Primärer Endpunkt, Assoziation Vitamin-D Spiegel und Knochendichte: Während die 25-OH-Vitamin-D Spiegel im Winter nicht mit der Knochendichte assoziiert waren, fand sich eine Assoziation zwischen 25-OH-Vitamin-D Spiegel im Sommer und der Knochendichte. Bei Blutentnahmen im Sommer zeigte sich eine stufenweise ansteigende Knochendichte sowohl der Hüfte wie auch des Femurkopfs in Abhängigkeit zum 25-OH-Vitamin-D Spiegel bis zu einem Spiegel von 40nmol/l.

Primärer Endpunkt Osteoporose: Das für Cofaktoren adjustierte relative Risiko für das Vorliegen einer Osteoporose lag, verglichen zum Referenzspiegel von > 80 nmol/l, im Sommer bei einem Spiegel <30 nmol/l bei 4.9 (CI 95% 2.9-8.4). Für Spiegel > 30 nmol/l und für Spiegelmessungen während der anderen Jahreszeiten konnte keine Assoziation zum Risiko für das Vorliegen einer Osteoporose gefunden werden.

Die Einnahme der Dosis von Vitamin-D Supplementen bei Frauen mit tiefen Vitamin-D Werten im Sommer schien keinen Einfluss auf die Knochendichte zu haben, wobei hier die Fallzahlen zu klein waren um diese Frage schlüssig zu beantworten.

Kommentar:

Diese populationsbasierte Studie zeigt einmal mehr auf, dass die Bedeutung der 25-OH Spiegel Messungen unklar ist und nicht zwingend eine Assoziation zwischen tiefen Spiegeln und einer verminderten Knochendichte abzuleiten ist.

Es zeigte sich einzig, dass tiefe Spiegel (<40 nmol/l) im Sommer mit einer tieferen Knochendichte assoziiert ist und bei Spiegeln <30 nmol/l mit einem höheren Risiko für das Vorliegen einer Osteoporose. Spiegelmessungen in den anderen Jahreszeiten korrelierten weder mit der Knochendichte noch mit dem Vorliegen einer Osteoporose.

Die Studie kann aufgrund der gleichzeitigen Blutentnahme und Knochendichtemessung bei den eingeschlossenen Frauen nicht beantworten, ob ein tiefer 25-OH-Vitamin-D Spiegel in Abhängigkeit mit der Jahreszeit mit der Entwicklung einer Osteoporose in der Zukunft assoziiert ist.

