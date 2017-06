Hintergrund:

Bei der Progression der Arthrose des Kniegelenks spielen inflammatorische Prozesse eine Rolle, daher spricht man im angelsächsischen Raum auch von „osteoarthritis“. Der entzündliche Prozess ist assoziiert mit dem Abbau von Knorpel im Gelenk. Mit Kortikosteroiden kann der Entzündungsprozess abgeschwächt oder gestoppt werden. Daher werden Patienten mit einer Arthrose zunehmend Steroide verschrieben.

Die offene Frage ist, ob die Steroide die Knorpelschädigung verhindern oder verlangsamen können oder für den Knorpel eher schädlich sind. Es gibt eine randomisierte Studie in der diese Frage untersucht wurde, allerdings wurde der Knorpelschaden mit konventionellen Röntgenbildern erfasst. In der Zwischenzeit weiss man, dass diese Frage mit konventionellen Röntgenbildern nicht beantwortet werden kann.

Wegen der hohen Relevanz dieser Frage ob Steroide den Knorpelabbau verhindern wurde eine Studie durchgeführt in welcher die Veränderungen am Knorpel mit MRI (wesentlich sensitiver) erfasst wurden.

Einschlusskriterien:

Älter als 45 Jahre, mit einer Kniegelenksarthrose, definiert nach den Kriterien des American College of Rheumatology

Radiologischer Schweregrad 2 oder 3 nach der Kellgren Lawrence-Klassifikation

Patienten mussten bereit sein für 48 Stunden keine Analgetika einzunehmen

Sonographischer Nachweis einer Synovitis und eines Ergusses im Kniegelenk

Ausschlusskriterien:

Systemische inflammatorische Erkrankung

Chronische oder aktuelle Therapie mit Steroiden, Doxycycline, Indomethacin, Glukosamin oder Chondroitin

Intraartikuläre Injektion von Steroiden oder Hyaluronsäure ins Kniegelenk in den vergangenen drei Monaten

Schwerwiegende andere Krankheiten

Studiendesign und Methode:

Randomisiert, doppelt verblindet.

Studienort:

Medizinisches Zentrum in USA

Interventionen:

Gruppe 1: 1 ml Triamcinolon (40 mg), intraartikulär, alle drei Monate für zwei Jahre

Gruppe 2: 1 ml 0.9% Kochsalzlösung, intraartikulär, alle drei Monate für zwei Jahre

Die Injektionen wurden ultraschallgesteuert durchgeführt

Zu Beginn der Studie und nach einem und zwei Jahren wurde ein MRI des Kniegelenks durchgeführt

Outcome:

Primärer Outcome

Volumenänderungen des Kniegelenkknorpels (in einem definierten Kompartiment)

Schmerzen, erfasst mit der WOMAC Schmerz-Skala

Sekundäre Outcomes

Verschiedene Parameter bezogen auf den Gelenkknorpel (klinische Relevanz nicht bekannt)

Resultat:

445 Patienten wurden auf eine Eignung zur Teilnahme an der Studie untersucht; 140 wurden randomisiert.

Das mittlere Alter lag bei 58 Jahren, etwas mehr als die Hälfte der Studienteilnehmer waren Frauen, der mittlere BMI-Wert betrug etwa 30.

Der Verlust an Knorpelmasse über zwei Jahre war in der mit Triamcinolon behandelten Gruppe ausgeprägter als in der Gruppe, die Kochsalzlösung-Injektionen erhielten. Der Unterschied war statistisch signifikant.

In beiden Gruppen nahmen die Schmerzen (erfasst mit dem weltweit verwendeten WOMAC-Fragebogen) etwas ab; in der mit Kochsalz behandelten Gruppe nahmen die Schmerzen ein bisschen mehr ab, der Unterschied zwischen den beiden Gruppen war aber nicht signifikant.

Nebenwirkungen waren in erster Linie Schmerzen an der Einstichstelle und bei einem Patienten ein Erysipel (in der Kochsalzgruppe). Bezüglich Hypertonie und HbA1c waren keine relevanten Unterschiede zwischen den beiden Gruppen vorhanden.

Kommentar:

Das Ergebnis dieser Studie liefert Hinweise, dass nach der Injektion von Triamcinolon der Abbau von Knorpel im Kniegelenk ausgeprägter ist als nach Kochsalzlösung-Injektionen und Triamcinolon keinen stärkeren Einfluss auf die Schmerzen hat als Kochsalz.

Dieses Ergebnis steht in Widerspruch zu den Ergebnissen einer anderen Studie (Raynauld JP et al. Arthritis Rheum. 2003; 48: 370-377). In dieser Studie von Raynauld wurde die ‚Knorpeldicke’ mit herkömmlichen radiologischen Methoden gemessen. Die konventionelle Röntgenmethode ist aber nicht sensitiv genug um Veränderungen des Knorpels, wenn sie nicht sehr ausgeprägt sind, zu detektieren.

Die Hypothese, dass Steroide den Knorpelverlust wegen der antiinflammatorischen Wirkung verringern, wird durch die Ergebnisse dieser Studie nicht gestützt.

Literatur:

McAlindon TE et al. Effect of intra-articular Triamcinolone vs saline on knee cartialge volume and pain in patients with knee osteoarthritis. A randomized trial. JAMA 2017; 317: 1967-1975.