Hintergrund:

Etwas mehr als zehn Prozent aller Frauen leiden im Verlauf des ersten Jahres nach einer Geburt an depressiven Symptomen, zum Teil an schweren Depressionen. Die Beschwerden beeinträchtigen die Pflege der Säuglinge. Dies hat möglicherweise einen negativen Einfluss auf die kognitive und emotionale Entwicklung dieser Kinder.

Behandlungsoptionen sind psychotherapeutische Massnahmen und/oder Psychopharmaka. Viele Frauen wollen während der Stillphase keine Antidepressiva nehmen und Psychotherapien sind teilweise teuer.

Es gibt mehrerer Studien in denen der präventive Effekt von Sport oder der Effekt körperlicher Aktivität auf die Symptome einer Depression (therapeutisch) nach der Geburt untersucht wurden. In dieser Arbeit werden die Ergebnisse dieser Arbeiten zusammengefasst.

Einschlusskriterien:

Randomisierte oder quasi-randomisierte Studien bei postpartalen Frauen in denen die Wirksamkeit körperlicher Aktivität und ‚normale Behandlung’ versus nur ‚normale Behandlung’ verglichen wurden. Die normale Behandlung konnten eine Psychotherapie und/oder Psychopharmaka sein.

Studien in denen der Outcome mit einem der anerkannten Frageinstrumente erfasst wurde.

Frauen mit keiner Depression (Studien, in denen der präventive Effekt untersucht wurde) oder mit milder/moderater Depression.

Ausschlusskriterien:

Doppelpublikationen

Studiendesign und Methode:

Systematischer Review mit Metaanalysen

Studienort:

weltweit

Interventionen:

Gruppe 1: Körperliche Aktivität (Programm, supervidiert oder nicht, das mindestens 4 Wochen dauerte) und ‚usual care’ (nicht definiert, das konnte ‚gutes Zureden’ oder ein Psychopharmakon sein)

Gruppe 2: ‚usual care’ allein

Outcome:

Primärer Outcome

Quantifizierung der depressiven Symptome (mit einem anerkannten Frageinstrument, wie zum Beispiel dem Edinburgh Postnatal Depression Scale)

Resultat:

Mit den üblichen Suchmethoden wurden in den verschiedenen Datenbanken 415 Publikationen gefunden. Die Daten von 16 Studien konnten für den systematic review und die Metaanalyse verwendet werden.

In 10 Studien wurde der therapeutische Effekt von Sport untersucht. In 6 Studien wurde der präventive Effekt bei Frauen ohne postnatale Depression untersucht.

Gut 1300 Frauen wurden in diese Studie eingeschlossen.

Körperliche Aktivität, Sport, hat sowohl eine präventive als auch therapeutische Wirksamkeit. Der Effekt ist nicht besonders gross – aufgrund der unterschiedlichen Methoden der Outcome Messung kann kein konkreter Wert, der auch verständlich und interpretierbar wäre, angegeben werden.

Die Ergebnisse der einzelnen Studien weisen alle in gleiche Richtung; alle Studien zeigen eine Tendenz zu besseren Ergebnissen in der Gruppe, die Sport trieb.

Kommentar:

Sportliche Aktivität nach der Geburt lindert in geringem Mass depressive Symptome und verringert die Wahrscheinlichkeit depressiver Symptome. Wie gross die Effekte konkret sind, kann aufgrund der sehr unterschiedlichen Studien (unterschiedliche Messinstrumente um die Wirksamkeit zu quantifizieren, Depression nicht einheitlich definiert, Interventionen nicht genau beschrieben...) nicht gesagt werden.

Literatur:

McCurdy AP et al. Effects of Exercise on Mild-to-Moderate Depressive Symptoms in the Postpartum Period. A Meta-analysis. Obstet Gynecol 2017; 129: 1087-97