Hintergrund:

Die Indikation für eine chirurgische Sanierung einer Leistenhernie wurde früher weniger streng gestellt als heute. Bereits asymptomatische Hernien wurden operiert mit der Begründung, dass damit Inkarzerationen und andere Komplikationen verhindert werden können.

Wegen der nicht seltenen chronischen postoperativen Schmerzen in der Inguinalregion wird die Indikation für eine Operation etwas strikter gehandhabt als früher. Die Ergebnisse von zwei randomisierten Studien in denen der Effekt der Operation mit ‚zuwartender Beobachtung’ verglichen wurde lieferten Hinweise, dass bei Patienten mit asymptomatischen oder gering symptomatischen Patienten zugewartet werden kann, im Verlauf von ein paar Jahren aber ein Grossteil (fast 80%) der Patienten dann wegen zunehmender Beschwerden doch operiert werden musste.

Das Ziel dieser Studie ist ein Vergleich des Outcomes nach elektiver Operation versus ‚zuwartende Beobachtung’ bei über 50-jährigen Männern mit einer a- oder gering symptomatischen Inguinalhernie.

Einschlusskriterien:

Männer, älter als 50 Jahre mit klinisch diagnostizierter, einseitiger Inguinalhernie (Verifizierung mit Ultraschall war optional)

Keine Beschwerden oder die Beschwerden waren gering und schränkten die Patienten bei der Arbeit und/oder beim Sport nicht ein

Ausschlusskriterien:

Skrotal- oder Femoralhernie

Aus medizinischen Gründen nicht operable Patienten

Studiendesign und Methode:

Randomisierte Studie; Kontrolle der Patienten 3, 12, 24 und 36 Monate nach der Randomisierung .

Studienort:

29 Zentren in den Niederlanden und 2 in Belgien

Interventionen:

Gruppe 1: elektive Operation, möglichst bald nach der Randomisierung, die Art der Operation war dem Chirurgen überlassen

Gruppe 2: zuwartende Beobachtung (Patienten erhielten eine Broschüre in der die Komplikationen beschrieben waren und was bei Eintreten einer solchen zu tun ist)

Outcome:

Primärer Outcome

Unterschied im Beschwerde/Schmerzscore nach 24 Monaten (ein 4-Punktescore)

Sekundäre Outcomes

Lebensqualität nach 3, 12, 24 und 36 Monaten

Anteil an Patienten in Gruppe 2, die im Verlauf von drei Jahren operiert wurden

Komplikationen

Resultat:

528 Patienten wurden auf ihre Eignung zur Teilnahme an der Studie untersucht, 496 erfüllten die Einschlusskriterien.

Das mittlere Alter betrug 65 Jahre, der mittlere BMI lag bei etwa 25; bei 5% war es eine Rezidiv-Hernie.

Die Stärke der Beschwerden/Schmerzen lag nach 24 Monaten in der Gruppe der Operierten im Mittel bei 0.35 und in der Gruppe mit ‚zuwartender Beobachtung’ bei 0.58 (auf einer 4-Punkte Skala). Der Unterschied war nicht signifikant.

Die Lebensqualität war in der operierten Gruppe tendenziell etwas besser (die Relevanz ist nicht beurteilbar) als in der konservativ behandelten Gruppe.

38% (99 Männer) der Gruppe mit ‚zuwartender Beobachtung’ wurden im Verlauf von 36 Monaten operiert; bei 90 haben die Beschwerden etwas zugenommen, bei 6 traten Komplikationen der Hernie auf (bei keinem der Patienten musste Darm reseziert werden), 1 wegen kosmetischen Problemen, bei 2 unbekannt.

Kommentar:

Der Outcome – Beschwerden/Schmerzen – nach 36 Monaten ist in beiden Gruppen – operiert versus ‚zuwartende Beobachtung’ – in etwa gleich; ein Vorteil für die operative Behandlung ist aber nicht sicher auszuschliessen.

Bei Männern mit einer Leistenhernie ohne oder mit nur geringen Beschwerden kann mit einer Operation zugewartet werden. Innerhalb von drei Jahren wurde wegen zunehmender Beschwerden bei etwa 40% eine Operation durchgeführt.

Schwerwiegende Komplikationen infolge einer Inguinalhernie sind selten.

Literatur:

De Goede B et al. Watchful waiting versus surgery or mildly symptomatic or asymptomatic inguinal hernia in men aged 50 years and older: a randomized controlled trial. Ann Surg 2017. March 27. Doi:10.1097/SLA. 0000000000002243.