Hintergrund:

Genügend lange Konsultationszeiten werden gemeinhin als zentral erachtet, wenn es um einen guten Arzt-Patienten-Kontakt und qualitativ-hochstehende Medizin geht. In einer Erhebung aus der Primärversorgung in England wurde eine durchschnittliche Konsultationszeit von 11.7 Minuten errechnet. Lokale Berufsverbände erachteten dies als untragbar und forderten eine Mindestdauer von 15 Minuten. Während in gewissen Studien längere Konsultationszeiten mit grösserer Patientenzufriedenheit assoziiert waren, zeigten andere Arbeiten, dass Ärzte mit variableren Konsultationszeiten einen höheren Anteil an zufriedenen Patienten aufwiesen. Hinsichtlich prognostischer Faktoren wurden längere Konsultationen mit besserer Gesundheit in Verbindung gebracht. Aber auch für ältere, weibliche Patientinnen mit höherem sozioökonomischem Status wurde eine Assoziation mit längeren Konsultationen beschrieben. Ob eine längere Konsultationszeit per se ein Qualitätsmerkmal ist bleibt offen.

Einschlusskriterien:

Alle volljährigen Patienten, welche sich in einer Gemeinschaftspraxis einem Arzt vorstellten, der mindestens 4 Termine pro Woche anbietet

Praxen mit tiefen Umfragewerten hinsichtlich Arzt-Patienten-Kommunikation (<25. Perzentile im mittleren Kommunikations-Score des General Practice Patient Survey)

Ausschlusskriterien:

Unfähigkeit oder Unwille zur schriftlichen Einverständniserklärung

Patienten welche bei der Terminvergabe wünschten, nicht befragt zu werden

Studiendesign und Methode:

Beobachtungsstudie

Studienort:

13 Primärversorgungs-Gruppenpraxen in mehreren Regionen in England

Interventionen:

Messung der Konsultationszeit per Videoaufnahme der Sprechstunde

Ausfüllen eines Fragebogens direkt nach der Sprechstunde. Der Fragebogen basierte auf dem General Practice Patient Survey und beinhaltete validierte Segmente zur Beurteilung der Kommunikationsqualität, des Vertrauens in die Arzt-Patienten-Beziehung und der allgemeinen Zufriedenheit

Outcome:

Primärer Outcome

Assoziation von Konsultationszeit mit Kommunikation, Vertrauen und allgemeiner Zufriedenheit (anhand eines auf eine Skala von 0-100 übersetzten Score-Wertes) mittels linearer Regression

Sekundäre Outcomes

Assoziation von Geschlecht, Alter, selbstbeurteiltem Gesundheitszustand, Ethnie und Geschlecht des Arztes mit Kommunikation, Vertrauen und allgemeiner Zufriedenheit (anhand eines auf eine Skala von 0-100 übersetzten Score-Wertes) mittels linearer Regression

Resultat:

71.4% der Patienten erfüllten die Einschlusskriterien

Im Mittel dauerte eine Konsultation 10 Minuten 22 Sekunden

63% der Patienten vermerkten den höchsten Kommunikations-Score von 100. Für den Vertrauens-Score und den allgemeinen Zufriedenheits-Score lag dieser Wert bei 90% und 70%

Es fand sich keine Assoziation zwischen Konsultationslänge und Kommunikations-Score (mittlerer Score-Unterschied pro Konsultationsminute 0.06 (95% CI -0.15-0.26)

Analog dazu fand sich auch keine Assoziation zwischen Konsultationslänge und Vertrauens-Score oder allgemeinem Zufriedenheits-Score

Patienten mit gemäss Selbstbeurteilung schlechterem Gesundheitszustand, wiesen tendenziell einen tieferen Kommunikations-Score auf. Ältere Patienten wiesen einen höheren Kommunikations-Score auf

Das Geschlecht des Patienten oder des Arztes sowie die Ethnie beeinflussten den Kommunikations-Score nicht

Patienten die einen bestimmten Arzt bevorzugten und auch von diesem untersucht wurden, meldeten bessere Kommunikations-Scores, unabhängig von der Konsultationszeit

Eine Kontrolle der Resultate mit Abzug von Unterbrechungen (z. B. Telefonate) und Untersuchungen (z. B. körperlicher Status) führte zu den gleichen Ergebnissen

Kommentar:

Diese Studie zeigt, dass die Kommunikationsqualität, das Vertrauen in die Arzt-Patienten-Beziehung und die allgemeine Zufriedenheit anhand einer schriftlichen Befragung der Patienten nicht mit der effektiven Konsultationszeit assoziiert ist.

Der Anteil an Patienten mit einer rundum zufriedenstellenden Rückmeldung erscheint hoch, insbesondere da Praxen mit schlechten Umfragewerten eingeschlossen wurden. Es stellt sich die Frage, ob gewisse Patienten davor zurückschrecken, ihren Arzt in einem Fragebogen zu kritisieren.

Die Studie unterscheidet nicht zwischen den klinischen Beweggründen für eine Konsultation. Je nach Bedarf und Situation könnte die Konsultationslänge mehr oder weniger wichtig wahrgenommen werden, was hier nicht untersucht wurde.

Eine gute Kommunikation gilt gemäss einschlägigen Untersuchungen weiterhin als zentraler Bestandteil einer qualitativ hochstehenden Medizin – dieser Umstand wurde hier nicht untersucht.

Literatur:

Elmore N et al. Investigating the relationship between consultation length and patient experience: a cross-sectional study in primary care. British Journal of General Practice 2016; doi: 10.3399/bjgp16X687733