Hintergrund:

Eine der Komplikationen des Diabetes mellitus ist eine Minderdurchblutung der Beine mit dem Risiko , dass das Bein amputiert werden muss. Mit einer optimalen Kontrolle der Blutzuckerwerte kann das Risiko peripherer Nekrosen reduziert werden. Eine der Medikamentenklassen für die Senkung des Blutzuckers bei Patienten mit einem Typ-2-Diabetes sind die Hemmer des Natrium-Glukose-Cotransporters-2 (SGLT2-Inhibitor). Diese Medikamente hemmen die Rückresorption von Glukose im proximalen Tubulus. In der Folge wird mehr Glukose im Urin ausgeschieden und damit der Blutzuckerspiegel gesenkt.

Die Analyse der Daten verschiedener Studien hat ergeben, dass mit der Einnahme eines SGLT2-Inhibitors das Risiko für Amputationen erhöht wird, dies bei Patienten mit einem erhöhten kardiovaskulären Risiko oder schon einer kardiovaskulären Erkrankung. In Studien an Patienten mit niedrigem kardiovaskulären Risiko wurde das erhöhte Risiko für Beinamputationen nicht beobachtet.

In dieser Studie wurden die Daten einer grossen Datenbank analysiert um weitere Evidenz zu generieren.

Einschlusskriterien:

Patienten mit einem Typ-2-Diabetes

Patienten erhielten neu einen SLGT2-Inhibitor oder ein anderes blutzuckersenkendes Medikament (nicht Metformin) und waren bereits schon ein Jahr vorher in der Datenbank vermerkt (mindestens ein Jahr Beobachtungszeit vor Beginn einer neuen Therapie)

Ausschlusskriterien:

Patienten mit Typ-1-Diabetes oder sekundärem Diabetes

Studiendesign und Methode:

Analyse der Daten einer Datenbank (Krankenkassen in USA) um potentielles Confounding zu verringern wurde ein Matching der Patienten mit Hilfe eines bestimmten Scores druchgeführt.

Studienort:

USA

Vergleichsgruppe:

Gruppe 1: Patienten, die neu einen SLGT2-Inhibitor verschrieben bekamen (diese Patienten haben im Jahr davor keinen SLGT2-Inhibitor eingenommen)

Gruppe 2: Patienten, die neu ein anderes Blutzuckersenkendes Medikament (ausgenommen Metformin) verschrieben bekamen

Outcome:

Primärer Outcome

Inzidenz von Beinamputationen unterhalb des Kniegelenks

Resultat:

Zwischen April 2013 und Oktober 2016 wurden in den Daten fast 120’000 Patienten identifiziert, denen neu ein SGLT2-Inhibitor verschrieben wurde; und gut 225’000 Patienten, denen neu ein nicht SGLT2-Inhibitor verschrieben wurde.

Insgesamt konnten gut 63’000 Paare gebildet werden, die einen Patienten erhielten neu einen SGLT2-Inhibitor und die anderen ein anderes blutzuckersenkendes Medikament:

Die Amputationsrate war 1.18 Ereignisse/1000 Patientenjahre in der Gruppe mit SGLT2-Inhibitor und 1.12 Ereignisse in der anderen Gruppe.

Kommentar:

Die Ergebnisse dieser Studie bestätigen die Ergebnisse der anderen Studien nicht; allerdings können bei dem von den Autoren dieser Studie verwendeten Studiendesign unbemerkte Faktoren das Ergebnis verzerren.

Auffällig ist der doch deutliche Unterschied in den Amputationsraten; in dieser Studie liegt die Rate bei 1.18 Ereignissen/1’000 Patientenjahren und in den anderen Studien über 5 Ereignisse/1’000 Patientenjahre. Das ist ein grosser Unterschied, der nicht einfach zu erklären ist.

Um robustere Evidenz zu erhalten sollten die Ergebnisse der derzeit laufenden Studie in Europa abgewartet werden.

Auffallend an der Studie ist, dass alle Autoren Angestellte der Pharmafirma sind, die einen Teil dieser Medikamente vermarkten. Man kann deswegen aber nicht den Schluss ziehen, dass die Ergebnisse inkorrekt wären. Vertrauensbildender wäre es gewesen wenn auch andere Autoren, ohne eine solch starke Interessenbindung, beteiligt gewesen wären.

