Hintergrund:

Die Prävalenz des Delirs ist bei Palliativpatienten sehr hoch. Aufgrund eines hohen Leidensdruckes ist der Bedarf für eine symptomatische Behandlung häufig gross. Obwohl die Evidenzlage rudimentär ist, werden Neuroleptika in der Behandlung des Delirs regelmässig eingesetzt. Während einige randomisierte Studien Neuroleptika zur Verminderung der Intensität eines Delirs vorschlagen, fanden Placebo-kontrollierte Untersuchungen in der Intensivmedizin keinen Unterschied in der Anzahl Delir-freier Tage unter Neuroleptika. Die Palliativmedizin ihrerseits repräsentiert ein eigenes Patientenkollektiv und stellt hinsichtlich des Nutzens einer Delir-Therapie spezifische Anforderungen. Die hier vorgestellte Studie untersuchte die Behandlung mit Risperidon, Haloperidol oder Placebo bei Palliativpatienten.

Einschlusskriterien:

Erwachsene Patienten in stationärer Palliativ- bzw. Hospizbetreuung mit fortgeschrittener und unheilbarer Krankheit

Delir gemäss DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th edition)

Delir-Intensität gemäss MDAS (Memorial Delirium Assessment Scale) von ≥7

Delir-Symptome mit Leidensdruck in mindestens einem der Symptomkomplexe «Inadäquates Verhalten», «Inadäquate Kommunikation» und «Illusionen und Halluzinationen», entsprechend einem NuDESC (Nursing Delirium Screening Scale) Score von 1 oder mehr (mögliche Spannbreite 0-6).

Ausschlusskriterien:

Entzugsdelir, Anamnese eines neuroleptischen malignen Syndroms oder anderer Nebenwirkungen, regelmässige Einnahme von Neuroleptika, extrapyramidal-motorische Störungen, verlängerte QT-Zeit, Schlag- oder Krampfanfall innerhalb 30 Tagen vor Einschluss und Schwangerschaft oder Stillen.

Lebenserwartung von 7 Tagen oder weniger (gemäss klinischer Einschätzung)

Studiendesign und Methode:

Randomisierte, doppelt-verblindete Studie

Studienort:

11 stationär-palliativmedizinische Einrichtungen in Australien

Interventionen:

Gruppe 1: Risperidon, 0.5 mg oral alle 12 Stunden

Gruppe 2: Haloperidol, 0.5 mg oral alle 12 Stunden

Gruppe 3: Placebo

Die Dosis wurde an Tag 1 jeweils 0.25 mg, danach 0.5 mg bis maximal 4 mg täglich gesteigert, wenn weiterhin Delir-Symptome vorlagen (NuDESC ≥1). Bei Patienten über 65 wurden alle Dosen halbiert. Symptome wurden alle 8 Stunden bis zum Studienende nach 72 Stunden erhoben. Midazolam stand als Reservemedikament zur Verfügung.

Outcome:

Primärer Outcome

Delir-Symptome anhand des Durchschnitts der letzten zwei NuDESC Scores an Tag 3 (innerhalb der drei genannten, für die Palliativmedizin relevanten Symptomkomplexe)

Sekundäre Outcomes

Delir-Intensität (MDAS), Tiefstwerte der Delir-Symptome (NuDESC), Bedarf an Midazolam (2. Reserve), Extrapyramidal-Symptome, Sedationstiefe (Richmond Agitation-Sedation Scale), Nebenwirkungen, Überleben

Resultat:

82 Patienten erhielten Risperidon, 81 Haloperidol und 84 Placebo, die Baseline-Charakteristika inklusive der Ausgangswerte der verschiedenen Scores waren vergleichbar.

Mit Risperidon behandelte Patienten hatten signifikant mehr Delir-Symptome als solche, die Placebo erhielten (0.48 Punkte höher; 95% CI, 0.09-0.86). Sie wiesen ausserdem eine signifikant höhere Delir-Intensität (MDAS) auf (0.96 mittlere Differenz; 95% CI, 0.16-1.77).

Mit Haloperidol behandelte Patienten hatten signifikant mehr Delir-Symptome als solche, die Placebo erhielten (0.24 Punkte höher; 95% CI, 0.06-0.42). Auch diese wiesen eine höhere Delir-Intensität (MDAS) auf (0.75 mittlere Differenz; 95% CI, -0.03-1.51), jedoch nicht signifikant.

Alle Gruppen wiesen ähnliche Tiefstwerte an Delir-Symptomen auf.

Extrapyramidal-Symptome unter Neuroleptika signifikant häufiger auf.

Die Sedationstiefe war nur unter Haloperidol signifikant tiefer (-0.14; 95% CI, -0.28-0.00).

Die Wahrscheinlichkeit zu versterben war sowohl unter Risperidon (29%; Hazard Ratio 1.29; 95% CI, 0.91-1.84) als auch unter Haloperidol (73%; Hazard Ratio 1.73; 95% CI, 1.20-2.50) erhöht.

Der Bedarf an Midazolam war in den Neuroleptika-Gruppen an jedem Tag höher

Kommentar:

Palliativpatienten mit einem Delir wiesen, verglichen zu Placebo, unter Haloperidol oder Risperidon mehr Verhaltens-, Kommunikations- und Wahrnehmungssymptome, sowie eine insgesamt höhere Delir-Intensität auf.

Die Wahrscheinlichkeit zu versterben war unter Haloperidol signifikant erhöht. Es war dies jedoch auch die älteste Gruppe, zudem wiesen diese Patienten auch beträchtlich höhere Opiatdosen auf. Diese Befunde sollten weiter untersucht werden.

Anhand der Vergleichbarkeit sämtlicher Resultate für Haloperidol und Risperidon, lässt sich ein neuroleptischer Klasseneffekt vermuten.

Im Gegensatz zu früheren Studien war diese Untersuchung ausreichend «gepowert»

Die verwendeten Dosierungen waren tiefer als in der Praxis gebräuchlich. Ob höhere Dosierungen zu weniger Delir bzw. Nebenwirkungen geführt hätten ist zu bezweifeln, wurde letztlich aber nicht untersucht.

Literatur:

Agar M R et al., Efficacy or Oral Risperidone, Haloperidol, or Placebo for Symptoms of Delirium Among Patients in Palliative Care: A Randomized Clinical Trial. JAMA Intern Med 2017; 177 (1):34-42.