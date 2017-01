Hintergrund:

Patienten mit einer chronisch obstruktiven Lungenkrankheit (COPD) werden nicht selten Opioide (synthetisch hergestellte Substanzen mit Morphinwirkung) verschrieben. Nicht wegen der COPD, sondern wegen Begleiterkrankungen an denen COPD Patienten oft leiden; muskuloskelettale Schmerzen, Insomnie, und refraktäre respiratorische Beschwerden. Opioide haben aber Nebenwirkungen auf den Respirationstrakt. Es gibt Studien, die zum Ergebnis kamen, dass die Nebenwirkungen bei COPD Patienten vernachlässigbar sind, andere Studien kamen zu anderen Ergebnissen. Da die Verschreibung von Opioiden bei Patienten mit COPD relativ weit verbreitet ist, die Ergebnisse zum Risiko von Nebenwirkungen unschlüssig sind, haben die Autoren die im folgenden besprochene Studie durchgeführt.

Einschlusskriterien:

Patienten mit COPD (vom Arzt diagnostiziert)

Älter als 66 Jahre (der Grund dafür ist, dass für jüngere Patienten die Daten über die verschriebenen Medikamente nicht zugänglich waren)

Ausschlusskriterien:

Patienten mit Palliative-Care

Patienten, die Opioide entweder intravenös oder rektal erhielten

Patienten, die Methadon erhielten

Studiendesign und Methode:

Retrospektive Studie, anhand der Daten, die in verschiedenen Datenbanken in Ontario, Kanada, gespeichert sind. Die Datenbanken wurden validiert, die Präzision der Diagnosen und die Vollständigkeit der Verschreibungen sind nach den Angaben der Autoren hoch.

Verglichen wurde in dieser Studie die Häufigkeit unerwünschter Wirkungen bei Patienten mit einer COPD, die Opioide erhielten, im Vergleich zu Patienten, die keine Opioide erhielten.

Studienort:

Ontario, Kanada

Outcome:

Unerwünschte Wirkungen der Opioide innerhalb der ersten 30 Tage nach der Verschreibung

Exazerbation der COPD

Notfallmässiger Arztbesuch wegen COPD oder Pneumonie

COPD oder Pneumonie – versursachte Sterblichkeit

Gesamt-Sterblichkeit

Resultat:

Gut 130 000 Patienten mit einer COPD, älter als 66 Jahre wurden in der Datenbank identifiziert.

Zwei Drittel (68%) dieser Patienten erhielten eine Verschreibung von Opioiden.

Die Wahrscheinlichkeit von notfallmässigen Arzt- oder Notfallstationsbesuchen wegen COPD oder Pneumonie war in der Gruppe, die Opioide erhielt, um 14% erhöht (statistisch signifikant).

Die Sterblichkeitsrate war in der Opioid-Gruppe beinahe doppelt so hoch als in der Gruppe ohne Opioide.

Die Wahrscheinlichkeit akuter Exazerbationen einer COPD war in der Opioid-Gruppe, verglichen zur Nicht-Opioid-Gruppe um 12% tiefer (auch statistisch signifikant)

Kommentar:

Die Ergebnisse der Studie sind mit bestimmter Vorsicht zu interpretieren (Daten sind nicht ganz vollständig, man ist nicht immer sicher ob die Diagnose stimmt, man weiss nicht ob die Patienten, die verschriebenen Medikamente auch eingenommen haben und so weiter).

Ergebnisse solcher Studien sind für die Praxis aber trotzdem relevant, da sie wichtige Hinweise liefern. Der Hinweis in dieser Studie, dass die Nebenwirkungen von Opioiden bei älteren Menschen mit einer COPD nicht zu vernachlässigen sind, und dies bei der Verschreibung berücksichtigt wird.

Literatur:

Vozoris NT et al. Incident opioid drug use and adverse respiratory outcomes among older adults with COPD. Eur Respir J. 2016; 48: 683-93