Hintergrund:

Bei der Abklärung von pectanginösen oder nicht-typisch pectanginösen Thoraxschmerzen hat die Koronarangiographie den Vorteil, dass bei Bedarf Dilatationen und Stenteinlagen in einer Sitzung gemacht werden können.

Der Anteil an Patienten mit normalen Befunden in der Koronarangiographie ist von Zentrum zu Zentrum unterschiedlich, teilweise aber sehr hoch. Damit stellt sich die Frage nach weniger invasiven und auch kostengünstigeren diagnostischen Verfahren. Ein solches Verfahren ist die Computertomographie (CT) – das Verfahren mit der höchsten Testgenauigkeit – das sich besonders gut zum Ausschluss einer obstruktiven koronaren Herzkrankheit eignet.

In dieser Studie wurde die diagnostische Effektivität des CT’s mit der Koronarangiographie verglichen. Dies bei Patienten mit atypischen Thoraxschmerzen und Verdacht auf eine koronare Herzkrankheit, die für eine Koronarangiographie an ein Spital überwiesen wurden.

Einschlusskriterien:

Patienten mit (für eine koronare Herzkrankheit) atypischen Thoraxschmerzen (diese Patienten durften maximal 2 der 3 folgenden Kriterien erfüllen: retrosternale Lokalisation der Schmerzen/Druckgefühl, Schmerzen ausgelöst durch Anstrengung, Schmerzen verschwinden innert 30 Sekunden bis 10 Minuten in Ruhe oder nach Nitroglycerin)

Ausschlusskriterien:

Nicht im Sinusrhythmus

Zeichen eines Myokardinfarktes

Jünger als 30 Jahre

Studiendesign und Methode:

Randomisierte Studie

Studienort:

Uniklinik Berlin

Interventionen:

Eine relevante Stenose ist in der Studie definiert; mehr als 50% Stenose in der linken Hauptstammarterie, oder mehr als 70% in anderen Krornararterien.

Gruppe 1: CT, gefolgt von einer Koronarangiographie wenn Hinweise auf relevante Stenosen gefunden wurden

Gruppe 2: Koronarangiographie

Outcome:

Primärer Outcome

Komplikationen des diagnostischen Tests innert der ersten 48 Stunden nach der Untersuchung

Sekundäre Outcomes

Dauer des Aufenthaltes im Spital

Diagnostischer „Ertrag“, das heisst Anteil an Patienten mit obstruktiver koronarer Krankheit; und Reduktion der Notwendigkeit einer Koronarangiographie

Kardiale Ereignisse im Langzeitverlauf

Resultat:

739 Patienten wurden gescreent, 340 Patienten wurden randomisiert (die Gründe, warum einige Patienten nicht eingeschlossen wurden, sind unklar).

Das mittlere Alter betrug 60 Jahre, die Hälfte waren Frauen.

Die Wahrscheinlichkeit einer relevanten koronaren Herzkrankheit betrug 35% (errechnet mit dem Duke Score); der tatsächliche Anteil an Patienten mit einer koronaren Herzkrankheit, nachgewiesen durch CT und Koronarangiographie, war aber nur 13%; d.h. mit dem Duke Score wir die Wahrscheinlichkeit einer koronaren Herzkrankheit überschätzt.

Beim primären Outcome, Komplikationen innerhalb der ersten 48 Stunden – warum man das als primären Outcome wählt bei dieser Fragestellung ist mir unklar – sind keine Unterschiede festzustellen. Die Komplikationen sind in erster Linie Hämatome an der Stelle, an der der Katheter eingeführt wurde. Dass dies bei einer CT-Untersuchung nicht auftritt, war eigentlich a-priori schon klar.

Die mediane Verweildauer im Spital betrug gut zwei Tage (53 Stunden) in der Gruppe mit Koronarangiographie und gut einen Tag (30 Stunden) in der CT-Gruppe.

Die Notwendigkeit einer Koronarangiographie kann massiv reduziert werden; von 100 Patienten mit atypischen Beschwerden bei denen eine bildgebende Abklärung notwendig scheint kann die Anzahl an Koronarangiographien von 100 auf 14 reduziert werden; oder anders formuliert nur bei 14 von 100 Patienten mit atypischen Thoraxschmerzen war nach der CT-Untersuchung noch eine Koronarangiographie indiziert.

Nach einer medianen Nachbeobachtungszeit von über drei Jahren war das Risiko kardiovaskulärer Ereignisse in den beiden Gruppen nicht unterschiedlich (dies spricht dafür, dass wahrscheinlich keine relevanten Stenosen im CT übersehen wurden).

Patienten bevorzugten zum grössten Teil die CT Untersuchung gegenüber der Koronarangiographie.

Kommentar:

Bei Patienten mit – für eine koronare Herzkrankheit atypischen Thoraxschmerzen – können mit einer CT-Untersuchung als erstes bildgebendes Verfahren sehr viele Koronarangiographien eingespart werden (falls man das will!).

Literatur:

Dewey M et al. Evaluation of computed tomography in patients with atypical angina or chest pain clinically referred for invasive coronary angiography: randomised controlled trial. BMJ 2016; 355: i5441