Hintergrund:

Die Polyneuropathie ist in der klinischen Praxis einer der häufigsten Schmerzzustände, der oft schwierig zu behandeln ist. Häufig wird eine Langzeitopiattherapie begonnen. Dabei ist in der Behandlungsentscheidung das Verständnis über den Benefit und die Risiken wichtig.

Einschlusskriterien:

Alle Patienten mit einem ICD-9-CM Code für Polyneuropathie im Studienzeitraum Januar 2006 bis Dezember 2010.

Für jeden eingeschlossenen Patienten wurden bis zu 5 alters- und geschlechts-gematchte Kontrollen ohne einen Diagnosecode für eine Polyneuropathie eingeschlossen.

Ausschlusskriterien:

Keine angegeben

Studiendesign und Methode:

Retrospektive, populationsbasierte Kohortenstudie . Die Prävalenz der Langzeitopiattherapie bei Patienten mit Polyneuropathie wurde verglichen mit der Prävalenz bei den eingeschlossenen Kontrollen ohne Polyneuropathie (Fallkontrollstudie). Die Opiatmedikation wurde anhand der ausgestellten Rezepte identifiziert und aufgrund von Mehrfachverschreibungen die Dosis der Opiatbehandlung und die Dauer berechnet. Mit multivariaten statistischen Modellen wurde für potentielle Einflussfaktoren adjustiert: Komorbiditäten (Charlson Comorbidity Index), Geschlecht und den Gebrauch von nicht-opiat Analgetika.

Studienort:

Die Datenbasis war die Rochester Epidemiology Project (REP) Datenbank, in der Informationen der gesamten Bevölkerung des Olmsted County, Minnesota seit 1966 gesammelt werden. Alle Individuen, die in Olmsted County zwischen Januar 2006 und Dezember 2010 wohnten waren potentiell für diese Studie verfügbar.

Outcome:

Primärer Outcome

Prävalenz der Lanzeitopiattherapie verglichen zu Patienten ohne Polyneuropathie

Aktivitäten des täglichen Lebens (ADL): Patienten erhalten periodisch bei Behandlungen an der Mayo Klinik standardisierte Fragebogen. Die Antworten des letzten erhältlichen Fragebogens wurden für die Analyse verwendet.

Sekundäre Outcomes

ICD-9 Codes für Depression, Substanzenabusus, Überdosis und chemische Abhängigkeit

Mortalität

Resultat:

Von den 17 327 Patienten (2892 Patienten mit Polyneuropathie, 14435 Kontrollen) wurden bei 7906 (45%) ein Opiat verschrieben: in 69% der Patienten mit Polyneuropathie (n=2009) und in 41% der Kontrollen (n= 5897).

Eine Langzeitopiattherapie (>90 Tage) erfolgte bei 19% der Polyneuropathie Patienten (n= 545) und bei 5.4% der Kontrollen (n=780; Odds Ratio (OR), 2.4; 95% Konfidenzintervall (CI) 2.2-2.8).

Patienten mit Polyneuropathie die eine Langzeitopiattherapie erhielten, hatten gegen Ende der Studienperiode häufiger Schmerzen verglichen zu Patienten, die Opiate <90 Tage einnahmen (adj. OR, 2.5; 95%CI 1.9-3.4).

Gegen Ende der Studienperiode berichteten Patienten mit einer Polyneuropathie und einer Langzeitopiattherapie über mehr Mühe in einigen täglichen Aktivitäten wie z.B. Treppensteigen (adj. OR, 1.7; 95%CI 1.2-2.4), bedurften häufiger einer Gehhilfe (adj. OR, 1.9; 95%CI 1.4-2.6) oder waren häufiger Arbeitsunfähigkeit (adj. OR, 1.3; 95%CI 0.8-2.0).

Sekundäre Endpunkte: Bei Patienten mit Polyneuropathie und Langzeitopiatherapie wurde häufiger die Diagnose einer Depression (adj. Hazard Ratio (HR), 1.53; 95%CI 1.29-1.82), Opiatüberdosis (adj. HR 5.12; 95%CI, 1.63-19.62), Opiatabhängigkeit (adj. HR 2.85, 95%CI 1.54-5.47) und chemische Abhängigkeit (adj. HR 1.73; 95%CI 1.21-2.49) gestellt.

Die Langzeitopiattherapie war nicht-signifikant assoziiert mit einer erhöhten Mortalität (adj. HR 0.99; 95%CI 0.84-1.16).

Kommentar:

In dieser Beobachtungsstudie des Olmested County zeigt sich, dass bei Patienten mit einer Polyneuropathie häufiger eine Langzeitopiattherapie verschrieben wurde als bei Patienten ohne Polyneuropathie.

Das Ziel der Schmerztherapie sollte eine Verbesserung der Funktion und Lebensqualität beinhalten. Diese Studie zeigt, dass Patienten unter einer Langzeitopiatherapie mehr Einschränkungen in den täglichen Aktivitäten aufweisen, als Patienten ohne Langzeitopiattherapie. Zudem hatten die Patienten auch häufiger Schmerzen am Ende der Studienperiode.

Nicht korrigieren konnten die Autoren für den Schweregrad der Erkrankung und andere mögliche (klinische) Einflussfaktoren. Daher kann diese Studie auch in erster Linie Assoziationen beschreiben. Gleichwohl sind die Resultate in Einklang mit anderen Untersuchungen, die einen negativen Einfluss einer Daueropiattherapie auf die Lebensqualität von Patienten beschrieben.

Im Hinblick auf die hier beobachteten Risiken von Überdosierungen und Opiatabhängigkeit, sollte eine Opiattherapie bei Patienten mit chronischen Schmerzen regelmässig überprüft werden.

Literatur:

Hoffman et al., Association of Long-term Opioid Therapy With Functional Status, Adverse Outcomes, and Mortality Among Patients With Polyneuropathy, JAMA Neurol. 2017;74(7):773-779