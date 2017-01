Hintergrund:

Die Indikation für eine Thromboseprophylaxe nach Knie- oder Hüftprothese ist nicht umstritten. Bis vor einigen Jahren wurde die Prophylaxe, je nach Land, entweder mit Warfarin oder einem niedermolekularen Heparinpräparat durchgeführt. Seit einigen Jahren stehen alternative Medikamente – Faktor Xa-Antagonisten oder direkte Thrombininhibitoren – zur Verfügung. Diese Medikamente haben mit Ausnahme von Fondaparinux (Arixtra®), diese Substanz wird subkutan verabreicht, die Vorteile, dass sie oral eingenommen werden können und die INR-Werte nicht kontrolliert werden müssen.

Die Ziele dieses systematic review sind die Untersuchung der Wirksamkeit und der Sicherheit – Blutungen – der verschiedenen Medikamente. Dazu gehören neben Fondaparinux, Apixaban (Eliquis®), Rivaroxaban (Xarelto®), Edoxaban (Lixiana®) und Dabigatran (Pradaxa®).

Einschlusskriterien:

Randomisierte Studien mit Erwachsenen, die innerhalb von 48 Stunden nach der Operation (Knie- oder Hüftersatz) die erste Dosis der präventiven Medikation erhielten.

Venöse Thrombosen und/oder Lungenembolien mit objektiven Kriterien (nicht genauer spezifiziert) diagnostiziert.

In der Kontrollgruppe wurde Enoxaprin (niedermolekulares Heparin) verabreicht

Ausschlusskriterien:

In der Behandlungsgruppe wurde eine Dosis verwendet die von den internationalen Zulassungsbehörden nicht zugelassen war.

Studiendesign und Methode:

Systematic Review , Metaanalyse

Interventionen:

Gruppe 1: eines der genannten neuen Medikamente

Gruppe 2: Enoxaprin in der vorgesehenen Dosierung

Outcome:

Inzidenz von thromboembolischen Ereignissen (venöse Thrombosen und/oder Lungenembolie)

Bedeutende (‚major’) und/oder klinisch relevante Blutungen (diese Begriffe – ‚major’, klinisch relevant – waren in allen Studien ähnlich definiert)

Resultat:

18 Studien konnten in die Metaanalyse eingeschlossen werden.

Die Dauer der medikamentösen Prävention dauerte 5 bis 39 Tage.

Verglichen mit Enoxaprin (meist 40 mg, einmal am Tag) war das relative Risiko einer venösen Thromboembolie am niedrigsten für Edoxaban (30 mg pro Tag) gefolgt von Fondaparinux (2.5 mg pro Tag), Rivaroxaban (10 mg pro Tag) und am höchsten von Dabigatran (150 mg einmal pro Tag).

Die Blutungsrate (major und klinisch relevant) – verglichen mit Enoxaprin – war am niedrigsten für Apixaban (2.5 mg zweimal täglich), und am höchsten für Rivaroxaban und Fondaparinux.

Kommentar:

Mit Ausnahme von Apixaban erhöhen – nach den Ergebnissen dieser Metaanalyse – die anderen neuen Antikoagulantien, die im Verglich zu Enoxaprin die Thromboserate senken, die Rate an relevanten Blutungen.

Diese Ergebnisse liefern bestimmte Hinweise, sollten aber „cum grano salis“ interpretiert werden; die Studiendauern sind unterschiedlich lang, die Dosierungen sind nicht immer gleich und damit die Ergebnisse zwischen den einzelnen Studien teilweise unterschiedlich, und die Vergleichbarkeit der Studien nicht immer über alle Zweifel erhaben.

Literatur:

Venker BT et al. Safety and Efficacy of New Anticoagulants for the Prevention of Venous Thromboembolism After Hip and Knee Arthroplasty: A Meta-Analysis. J Am Geriatr Soc 2016.DOI: 10.1111/jgs.14679.