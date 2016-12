Hintergrund:

Fast die Hälfte aller Frauen, die in Pflegeheimen leben, haben eine Bakteriurie und fast alle von denen mit Bakteriurie eine Pyurie (> 10 Leukozyten/Gesichtsfeld). Das Risiko einen symptomatischen Harnwegsinfekt zu bekommen ist bei diesen Frauen höher als bei jenen ohne Bakteriurie/Pyurie, eine antibiotische Therapie oder Prophylaxe ist aber nicht angezeigt.

Teilweise werden Preiselbeeren für die Prävention von Harnwegsinfekten empfohlen. Preiselbeeren enthalten Substanzen, welche die Adhärenz von E. coli ans Urothel hemmen. Der präventive Effekt von Preiselbeeren bleibt umstritten, allerdings ist es auch nicht einfach etwa 300 ml des sauren Preiselbeerextrakts jeden Tag zu trinken. Damit ist wahrscheinlich die Compliance nicht auch nicht besonders hoch. Es gibt Tabletten, wenn man zwei davon täglich einnimmt, entspricht das 72 mg dieser potentiell präventiven Substanz (Proanthocyanid) oder einem Äquivalent von 600 ml Preiselbeersaft.

In dieser Studie wird der Effekt von Preiselbeerkapseln – im Vergleich zu Placebo – auf die ‚Bakteriurie plus Pyurie’ bei älteren Frauen in Pflegeheimen untersucht.

Einschlusskriterien:

Frauen in Langzeit-Pflegeheim, älter als 65 Jahre

Englischsprechend

Mit oder ohne Bakteriurie plus Pyurie

Ausschlusskriterien:

Wahrscheinlich weniger als einen Monat im Pflegeheim nach Einschluss in die Studie

Chronische Einnahme von Antibiotika oder antiinfektiösen Agentien wegen Harnwegsinfekt

Antikoaguliert mit Warfarin (Interaktion von Warfarin und Preiselbeerextrakt)

Nephrolithiasis (Preiselbeeren erhöhen Risisko für Nephrolithiasis)

Dauer-Urinkatheter

Studiendesign und Methode:

Randomisiert, doppelt-verblindet, Placebo-kontrolliert

Studienort:

21 Pflegeheime in Connecticut

Interventionen:

Gruppe 1: täglich zwei Kapseln mit Preiselbeerextrakt (à 36 mg Proanthocyanidin) für ein Jahr

Gruppe 2: 2 Kapseln Placebo-Präparat pro Tag

Outcome:

Primärer Outcome

Bakteriurie (mehr als 105 CFUs [colony forming units] plus Pyurie (Leukozten im Urin, jegliche Zahl); der Urin wurde alle 2 Monate abgenommen, also insgesamt sechsmal im Verlauf der Studie.

Sekundäre Outcomes

Symptomatischer Harnwegsinfekt

Anzahl Todesfälle, Anzahl Hospitalisationen, Antibiotikaverschreibungen, Anzahl Patienten mit multiresistenten Erregern.

Resultat:

Eingeschlossen wurden 185 Pflegeheimbewohnerinnen; bei vielen Bewohnerinnen konnte kein sauberer Mittelstrahlurin gewonnen werden und deswegen nicht eingeschlossen werden.

Das Durchschnittsalter betrug 86 Jahre, die Behandlungs- und Kontrollgruppe waren sich ähnlich, allerdings waren in der Kontrollgruppe mehr Patienten mit Arrhythmien und Hemiplegien.

Der häufigste Grund für einen Nicht-Einschluss war die Unmöglichkeit einen Mittelstrahlurin zu sammeln.

Die Rate an Urinproben mit Bakteriurie plus Pyurie war zwischen den beiden Gruppen nicht unterschiedlich, nach Adjustierung lag die Rate in beiden Gruppen nach 12 Monaten bei 29% - also etwas weniger als ein Drittel.

Symptomatische Infekte traten in der Gruppe, die Preiselbeeren einnahm, 12 auf und in der Placebogruppe 10.

Bei den anderen sekundären Endpunkten - Todesfälle, Anzahl Hospitalisationen, Antibiotikaverschreibungen, Anzahl Patienten mit multiresistenten Erregern – waren ebenfalls keine Unterschiede zwischen den Gruppen nachweisbar.

Kommentar:

Diese Studie liefert keine Hinweise, dass die regelmässige Einnahme von „Preiselbeerextrakt“ das Auftreten eines Harnwegsinfektes bei Pflegeheimbewohnerinnen verringert.

Die Ergebnisse anderer Studien sind inkonsistent und es gibt keine robuste Evidenz für einen präventiven Effekt der Preiselbeeren.

In einem begleitenden Editorial schreibt die Autorin (Nicolle LE), dass Preiselbeerprodukte nicht empfohlen werden sollen, da es keine genügenden Hinweise für deren präventive Wirksamkeit gibt.

Literatur:

Juthani-Mehta M. et alii. Effect of Cranberry Capsules on Bacteriuria Plus Pyuria Among Older Women in Nursing Homes. A Randomized Clinical Trial. JAMA. doi:10.1001/jama.2016.16141