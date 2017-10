Hintergrund:

Sclerostin ist ein körpereigenes Protein, das den Knochenaufbau durch Osteoblasten verhindert. Dieser Mechanismus spielt im Rahmen der Osteoporose eine Rolle und man hofft durch die Neutralisierung von Sclerostin mit dem Antikkörper Romosozumab den Prozess der Osteoporose positiv beeinflussen zu können. In einer randomisierten Studie mit Patienten mit einer geringgradigen Osteoporose konnte die Wirksamkeit des Medikaments – in erster Linie eine Reduktion von Wirbelkörperfrakturen – nachgewiesen werden.

In dieser Studie werden die Wirksamkeit und die Sicherheit von Romosozumab gefolgt von Alendronat mit einer alleinigen Behandlung mit Alendronat verglichen.

Einschlusskriterien:

Postmenopausale Frauen 55 bis 90 Jahre alt, die mindestens eines der folgen Kriterien erfüllten:

Knochendichte, T-Score von -2.5 oder weniger (Hüftgelenk) und eine oder mehrere moderate Wirbelkörperfrakturen, oder zwei oder mehr milde Wirbelkörperfrakturen (was immer mild genau bedeuten mag), oder

Knochendichte T-Score von weniger als -2.0 und entweder zwei oder mehr moderate oder schwere Wirbelkörperfrakturen oder eine Fraktur des proximalen Femur 3 bis 24 Monate vor der Randomisierung

Ausschlusskriterien:

Frauen, die Alendronat nicht einnehmen konnten

Kontraindikationen für Alendronat

Glomeruläre Filtrationsrate unter 35 ml/min/1.73m2 Körperoberfläche

Studiendesign und Methode:

Randomisiert, doppelt verblindete Studie während des ersten Jahres, danach offene Studie in der alle Patienten Alendronat erhielten.

Studienort:

Verschiedene Zentren in USA und Europa

Interventionen:

Gruppe1: monatlich 210 mg Romosozumab für 12 Monate; danach wöchentlich einmal 70 mg Alendronat

Gruppe 2: einmal wöchentlich Alendronat 70 mg

Outcome:

Primärer Outcome

Kumulative Inzidenz neuer Wirbelkörperfrakturen nach 24 Monaten

Kumulative Inzidenz „klinischer Frakturen“ (nicht-vertebrale und symptomatische vertebrale Frakturen)

Sekundäre Outcomes

Inzidenz nicht-vertebraler Strukturen

Hüftfrakturen

Knochendichte – lumbale Wirbelsäule, Hüfte und Schenkelhals

Resultat:

4’093 Frauen wurden randomisiert; 90% machten das erste Jahr an der Studie vollständig mit.

Das mittlere Alter der Frauen betrug 74 Jahre.

Neue vertebrale Frakturen nach 24 Monaten: 6.2% in der zuerst mit Romosozumab und dann mit Alendronat behandelten Gruppe versus 11.9% der Patienten die nur Alendronat erhielten; das entspricht einem NNT-Wert von 18 Patienten.

Klinische Frakturen (nicht vertebrale und symptomatische vertebrale Frakturen); 9.7% in der mit Romosozumab und Alendronat behandelten Gruppe versus 13% in der mit Alendronat allein behandelten Gruppe; das entspricht einem NNT-Wert von 33 Patienten.

Schenkelhals-Frakturen; 2.0% in der mit Romosozumab und Alendronat behandelten Gruppe versus 3.2% in der allein mit Alendronat behandelten Gruppe; der NNT-Wert beträgt 83 Patienten.

Nebenwirkungen; schwere kardiovaskuläre Ereignisse (ischämisch) bei 2.5% der Patienten, die Romosozumab erhielten und 1.9% in der nur mit Alendronat behandelten Gruppe.

Kommentar:

Die Behandlung postmenopausaler Frauen mit einer Osteoporose (und Wirbelkörper-frakturen) mit dem Antikörper Romosozumab und Alendronat hat nach den Ergebnissen dieser Studie einen stärkeren präventiven Effekt als Alendronat allein. Das Risiko für Frakturen sinkt.

Auffallend ist allerdings die deutlich höhere Rate an gravierenden kardiovaskulären, ischämischen Ereignissen in der Gruppe die Romosozumab erhielt. Dieses Ergebnis ist im Auge zu behalten!!

Literatur:

Saag KG et al. Romosozumab or Alendronate for Fracture Prevention in Women with Osteoporosis. N Engl J Med 2017; 377: 1417-27.