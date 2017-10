Hintergrund:

Seit gut 60 Jahren werden Operationen am Magen (Bypass, Magenband) durchgeführt um den Menschen die Gewichtsabnahme zu erleichtern und damit positive Effekte auf den Metabolismus – Glukose, Fett – zu erzielen. Über die Kurzzeiterfolge nach wenigen Jahren gibt es mehrere Studien in denen die positiven und negativen Effekte der Operation berichtet wurden. In dieser Studie wird über die 12-Jahresergebnisse – Gewicht und Stoffwechselparameter – berichtet.

Einschlusskriterien:

18 bis 72 Jahre alt

BMI ≥ 35 kg/m 2

kein Alkohol- oder Narkotikamissbrauch

keine ventrikulären oder duodenalen Ulcera in der Anamnese

kein Myokardinfarkt in den vergangenen 6 Monaten

kein Karzinom in den vergangenen 5 Jahren

Studiendesign und Methode:

Beobachtungsstudie; Patienten wurden nicht randomisiert und die meisten Patienten, denen die Krankenkassa die Operation bezahlte, unterzogen sich einer Operation. Die Patienten wurden mehrmals kontrolliert und alle Patienten wurden für eine Kontrolle 12 Jahre nach der Operation eingeladen. Über Patienten, die nicht zur 12-Jahreskontrolle erschienen, wurden beim Hausarzt oder durch telefonische Kontakte die Informationen eingeholt (so gut und vollständig als möglich).

Studienort:

USA

Interventionen:

Gruppe 1: Roux-en-Y Magen-Bypassoperation

Gruppe 2: keine Operation, keine anderen kontrollierten Interventionen

Gruppe 3: Aus der Population wurden nach dem Zufallsprinzip Patienten mit einem BMI ≥ 35 kg/m2 ausgesucht.

Outcome:

Primärer Outcome

Gewichtsabnahme in Prozent

Inzidenz oder Remission von Diabetes Typ 2, Hypertonie (RR ≥ 140/90 mmHg oder Einnahme von Antihypertensiva), Lipidstoffwechselstörung (LDL ≥ 4.1 mmol/l, oder HDL ≤ 1.0 mmol/l oder Trigylceride ≥ 2.3 mmol/l oder Einnahme von Lipidsenkern)

Sekundäre Outcomes

Lebensqualität

Sterblichkeitsrate

Resultat:

418 Patienten wurden operiert, in der Gruppe 2 wurden 417 Patienten beobachtet und aus der Population wurden 321 Probanden (Gruppe 3) ausgewählt.

Bei Einschluss in die Studie waren die Patienten im Mittel zwischen 42 und 49 Jahre alt, etwa 80% waren Frauen.

Die Follow-up Rate nach 12 Jahren lag bei über 90%.

In der operierten Gruppe war die mittlere Gewichtsabnahme: nach 2 Jahren -45 kg, nach 6 Jahren – 36 kg und nach 12 Jahren -35 kg.

Die mittlere Gewichtsabnahme in der nicht operierten Gruppe (Gruppe 2) betrug -3 kg, in Gruppe 3 blieb das mittlere Gewicht konstant.

Von den Patienten mit einem Typ 2 Diabetes vor der Operation hatten nach zwei Jahren 75%, nach 6 Jahren 62% und nach 12 Jahren 51% eine Remission des Diabetes. Die Inzidenz des Diabetes nach 12 Jahren war in der operierten Gruppe 3% und in den beiden anderen, nicht operierten Gruppen jeweils 26%.

Die operierten Patienten hatten auch signifikant weniger häufig eine Hypertonie und/oder eine Fettstoffwechselstörung.

Die Lebensqualität, gemessen mit dem SF36 war für die „körperliche“ Komponente signifikant besser in der operierten Gruppe, kein Unterschied zwischen den drei Gruppen für die mentale Komponente.

7 Patienten starben durch Suizid, alle nach der Operation.

Kommentar:

Auf das Körpergewicht, den Zucker- und Fettstoffwechsel und die Hypertonie hat die Roux-en-Y Bypassoperation nach 12 Jahren einen deutlich positiven Effekt.

Auffallend ist die Rate an Suiziden nach der Operation; die hohe Suizidrate wurde auch in anderen Studien beobachtet.

Literatur:

Adams Td et al. Weight and Metabolic Outcomes 12 Years after Gastric Bypass. NEJM 2017; 377: 1143-55.