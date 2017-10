Hintergrund:

Die orthostatische Hypotonie ist ein häufiges medizinisches Problem, welches mit einem erhöhten Risiko für Stürze, koronare Herzkrankheit, Schlaganfall und Tod einhergeht. Gemäss Konsensus-Richtlinien ist eine orthostatische Hypotonie definiert als Blutdruckabfall ≥20 mmHg systolisch oder ≥10 mmHg diastolisch 3 Minuten nach Wechsel aus der liegenden in die stehende Position. Abgesehen davon, dass eine Messung nach 3 Minuten im klinischen Alltag oft unpraktisch ist, lässt sich der optimale Messzeitpunkt aus bisherigen Untersuchungen nicht eindeutig ableiten.

Einschlusskriterien:

Teilnehmer der ARIC-Studie (Atherosclerosis Risk in Communities) zwischen 1987 und 1989

45–64 Jahre alt

Ausschlusskriterien:

Kein Orthostase-Test zu Beginn der Studie

Fehlende Blutdruckangaben für die ersten 4 orthostatischen Messungen

Fehlende Angaben zur Anamnese eines orthostatischen Schwindels

Fehlende Angaben hinsichtlich weiterer Ko-Variablen

Studiendesign und Methode:

Prospektive Kohortenstudie

Studienort:

4 Gemeinden in den Vereinigten Staaten

Untersuchung:

Nach 20-minütigem Liegen wurde der Blutdruck per automatisiertem Blutdruckmessgerät 2–5 Mal gemessen, bevor die Patienten aufgefordert wurden aufzustehen

Vor dem Aufstehen wurde jeder Patient gefragt, ob ihm »beim Aufstehen normalerweise schwindlig wird« (Anamnese für orthostatischen Schwindel)

Nach dem Aufstehen wurde der Blutdruck 5 Mal hintereinander mit jeweils 2–3 Sekunden Intervall gemessen, Patienten mit Schwindel wurden aufgefordert, sich an einem Tisch anzulehnen

Outcome:

Assoziation zwischen einer orthostatischen Hypotonie und einer Anamnese für orthostatischen Schwindel in Abhängigkeit des Blutdruck-Messzeitpunktes

Langzeit-Assoziation mit der Inzidenz von Stürzen, Frakturen, Synkopen, Verkehrsunfällen und Todesfällen gemäss aktiver Überwachung eines Hospitalisationsregisters und Abrechnungsdaten

Resultat:

11'429 Patienten, davon 54% weiblich und 26% dunkelhäutig. Durchschnittsalter 54 Jahre

Bei 10% der Patienten lag eine Anamnese für orthostatischen Schwindel vor

Die mittlere Messzeit für die Blutdruckmessungen 1–5 lag bei 28, 53, 76, 100 und 116 Sekunden

Messung 2 zeigte im Mittel den tiefsten systolischen und den kleinsten Anstieg des diastolischen Blutdrucks

Je grösser der Blutdruckabfall in den orthostatischen Messungen 1–4, desto höher der Anteil an Patienten mit einer Anamnese für orthostatischen Schwindel. Bei Messung 1 war diese Assoziation am ausgeprägtesten

Die Diagnose einer orthostatischen Hypotonie während der Messung 1 war stark mit einer Schwindelanamnese assoziiert (OR, 1.49; 95% CI, 1.18–1.89), bei den Messungen 2–5 ergab sich keine Assoziation

Die mediane Beobachtungszeit betrug 23 Jahre, es kam zu 2'089 Stürzen, 3104 Frakturen, 2'326 Synkopen, 426 Verkehrsunfällen und 4'119 Todesfällen

Orthostatische Hypotonie während Messung 1 war mit der höchsten Inzidenz an Frakturen, Synkopen und Todesfällen assoziiert (19, 17 und 31 pro 1'000 Personenjahre)

Orthostatische Hypotonie während Messung 2 war mit der höchsten Inzidenz an Stürzen und Verkehrsunfällen assoziiert (13 und 3 pro 1'000 Personenjahre)

Nach statistischer Adjustierung für sämtliche Ko-Variablen waren mit wenigen Ausnahmen alle Messzeitpunkte hinsichtlich Langzeit-Inzidenz von Stürzen, Frakturen, Synkopen, Verkehrsunfällen und Todesfällen signifikant mit einer orthostatischen Hypotonie assoziiert. Diese Assoziation war meist während Messung 1 am grössten, seltener während Messung 2, in späteren Messungen zeigte sich eine kontinuierlich sinkende Tendenz

Kommentar:

Beim Orthostase-Test war die Blutdruckmessung in den ersten 30 Sekunden nach dem Aufstehen am stärksten mit einer Anamnese für orthostatischen Schwindel assoziiert.

Diese erste Messung war zudem aussagekräftig in Bezug auf zukünftige Stürze, Frakturen, Synkopen und Todesfälle.

Blutdruckmessungen mehr als 60 Sekunden nach dem Aufstehen waren weniger aussagekräftig in Bezug auf die hier untersuchten, negativen Langzeitfolgen.

Diese Resultate legen nahe, dass Blutdruckmessungen während der ersten Minute nach dem Aufstehen beim Orthostase-Test die klinisch aussagekräftigsten Werte liefern und dass spätere Messungen keine Vorteile bringen — es wurden allerdings nur 5 stehende Messungen während gut zwei Minuten untersucht.

Literatur:

Juraschek SP et al. Association of History of Dizziness and Long-term Adverse Outcomes With Early vs Later Orthostatic Hypotension Assessment Times in Middle-aged Adults. JAMA Intern Med 2017; 177: 1316–23.