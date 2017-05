Hintergrund:

Bei rund 10 – 20% der Patienten, die sich mit einem Thoraxschmerz auf einer Notfallstation präsentieren wird letztlich ein AMI diagnostiziert. Ein hs-Trop-T Test weist deutlich tiefere Konzentrationen von Troponin T nach als der konventionelle Troponin T Test. Verschiedene Studien untersuchten ob ein hs-Trop-T Test von < 0.005ug/L (unter der Nachweisgrenze) und ein normales EKG ein AMI ausschliessen kann.

Einschlusskriterien:

Prospektive Kohortenstudien, publiziert in peer-reviewed Journals, die Patienten auf Notfallstationen mit möglichem AMI einschlossen und mit EKG und hs-Trop-T bestimmten.

Adjudizieren des Endpunktes gemäss der Definition der Global Task Force für einen akuten Myokardinfarkt (AMI) während der Ersthospitalisation.

Ausschlusskriterien:

Studien, die Daten nicht prospektiv sammelten oder den primären Endpunkt nicht untersuchten

Studien, die potentiell Assay verwendeten, welche eine fehlerhafte Kalibrierung aufwiesen

Studiendesign und Methode:

Für die Meta-Analyse wurden folgende Datenbanken durchsucht: EMBASE und MEDLINE. Der Studienzeitraum umfasste die Dauer vom 1. Januar 2008 bis zum 14. Dezember 2016.

Studienort:

Notfallstationen

Outcome:

Primärer Outcome

Akuter Myokardinfarkt (AMI) während der Ersthospitalisation

Sekundäre Outcomes

Tod oder major adverse cardiac event (MACE) innerhalb 30 Tage nach der ersten Präsentation. MACE wurde definiert als Tod, Herzstillstand, Notfallrevaskularisation, kardiogener Schock, ventrikuläre Arrhythmie, hochgradiger AV-Block mit Interventionsbedarf, akuter Myokardinfarkt.

Resultat:

11 Kohortenstudien mit 9241 Patienten wurden untersucht. Im Durschnitt waren 64% Männer und das Durchschnittsalter war Alter 61 Jahre.

Die durchschnittliche AMI Prävalenz war 15.4% (7% bis 23.3%).

Bei 9 Kohorten bestand ein hohes oder unklares Risiko für einen Bias bei der Patientenselektion, dem Studienablauf oder bei beidem.

Der Index hs-Trop-T Test klassifizierte 30.6% (3.8% bis 73.5%) der Patienten in ein tiefes AMI Risiko

In der Tiefrisikogruppe waren 14 Patienten, die einen AMI erlitten (falsch negativ): bei 7 Fällen lag der Zeitpunkt der Blutentnahme < 3 Stunden nach Symptombeginn.

Für den AMI war die gepoolte Sensitivität 98.7% (95% CI, 96.6% - 99.5%). Die Sensitivitäten in den individuellen Kohorten lagen zwischen 87.5% und 100%.

Die Heterogenität war hoch (I2 = 90.3%).

Der gepoolte negative Vorhersagewert (NPV) war 99.3% (CI, 97.3% - 99.8%) mit einer Variabilität von 96.5% bis 100%. Die gepoolte negative Likelihood Ratio war 0.04 (CI, 0.02 bis 0.08).

In der RATPAC (Randomised Assessment of Treatment Using Panel Assay of Cardiac Markers) Kohorte (United Kingdom) fand sich der grösste Anteil Tiefrisikopatienten (73.5%) und die tiefste Sensitivität (89.6%).

MACE: 8 Kohorten (8059 Patienten) standen zur Verfügung. Es traten 21 MACEs auf.

Für den Endpunkt MACE war die gepoolte Sensitivität 98.0% (CI, 94.7% bis 99.3%) mit einer Spannbreite von 87.9% bis 100%.

Insgesamt starben 126 (1.3%) Patienten starben innerhalb 30 Tagen, wobei keiner der Patienten in der Tiefrisikogruppe war.

Kommentar:

In dieser Meta-Analyse von 11 Kohortenstudien zeigte sich, dass ein normales EKG und ein hs-Trop-T Test unterhalb der Nachweisgrenze ein AMI mit grosser Wahrscheinlichkeit ausschliessen.

Die Studie zeigt aber auch eindrücklich, dass in Populationen mit einer tiefem AMI Prävalenz, die Sensitivität sinkt (RATPAC Studie noch 89.6%).

Eine Befragung von kanadischen Notfallärzten zeigte, dass die Wahrscheinlichkeit einen AMI zu verpassen, unter 2% liegen muss. Diese Grenze entspricht den in Studien gefundenen verpassten AMIs, bei einer konventionellen Abklärung. Ob die einmalige hs-Trop-T Bestimmung daher von Notfallmedizinern akzeptiert werden wird, bleibt abzuwarten.

Literatur:

Pickering et al., Rapid Rule-out of Acute Myocardial Infarction with a Single High-Sensitivity Cardiac Troponin T Measurement Below the Limit of Detection Ann Intern Med., online first, 18. April 2017, doi:10.7326/M16-2562.