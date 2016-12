Hintergrund:

Medikamentöse Raucherentwöhnungsbehandlungen mit Vareniclin, Bupropion oder Nikotinersatzverfahren können die Wahrscheinlichkeit eines Rauchstopps in beachtlichem Masse steigern. Obwohl diese Substanzen gemäss grossangelegten Studien als sicher gelten, wurden wiederholt Bedenken hinsichtlich neuropsychiatrischer Nebenwirkungen wie Suizidalität oder Aggression geäussert. Insbesondere in einem Kollektiv mit psychiatrischen Komorbiditäten wurden diese Therapien nur unzureichend und nie im direkten Vergleich hinsichtlich Sicherheit und Wirksamkeit untersucht.

Einschlusskriterien:

Raucher zwischen 18-75 Jahren mit oder ohne psychiatrische Komorbidität.

Psychische Erkrankung klinisch stabil (keine Exazerbation während 6 Monaten, Medikation stabil seit 3 Monaten).

Konsum von mindestens 10 Zigaretten täglich im Vorjahr mit einer exhalativen Kohlenstoffmonoxid-Konzentration von mindestens 10 ppm.

Motivation zum Rauchstopp.

Ausschlusskriterien:

Destabilisierende psychiatrische Erkrankung wie Alkoholabhängigkeit oder andere Substanzerkrankungen in den vorhergehenden 12 Monaten.

Studiendesign und Methode:

Multizentrische, randomisierte, doppelt verblindete, Placebo-kontrollierte Studie.

Studienort:

Multinationale Studie an 140 Kliniken in 16 Ländern

Interventionen:

Jeweils in einer Kohorte mit und einer ohne psychiatrische Komorbidität:

Gruppe 1: Vareniclin (1 mg zweimal täglich für 12 Wochen)

Gruppe 2: Bupropion (150 mg zweimal täglich für 12 Wochen)

Gruppe 3: Nikotinpflaster (21 mg täglich für 12 Wochen)

Gruppe 4: Placebo

Outcome:

Primärer Sicherheits-Outcome

Mindestens ein neuropsychiatrisches Symptom (anhand von 16 Kategorien und 261 Symptomen mit prädefinierter Intensitätsschwelle) während oder bis 30 Tage nach der Behandlung

Für die häufigeren Symptomkategorien Angst, Depression, Unwohlsein und Gereiztheit musste die stärkste von drei Stufen erreicht werden („substantielle Interferenz mit dem alltäglichen Funktionsniveau“)

Für alle übrigen Symptomkategorien (Agitation, Wahn, Suizidgedanken usw.) genügte eine moderate Intensität („eine gewisse Interferenz mit dem alltäglichen Funktionsniveau“)

Primärer Effektivitäts-Outcome

Nikotinabstinenzrate in den Wochen 9-12 und 9-24 (anamnestisch mit Validierung durch Kohlenstoffmonoxid-Konzentration).

Resultat:

Die psychiatrische Kohorte umfasste 4116 Patienten, die nicht-psychiatrische Kohorte 4028 Patienten.

Die psychiatrische Kohorte umfasste vor allem affektive Störungen (71%) und Angsterkrankungen (19%).

Die Inzidenz des primären Effektivitäts-Outcomes war in allen Gruppen sehr ähnlich (Vareniclin 4%, Bupropion 4.5%, Nikotin 3.9%, Placebo 3.7%).

In der psychiatrischen Kohorte war die Inzidenz an neuropsychiatrischen Symptomen für alle Gruppen höher (5.8%).

Einzig in der nicht-psychiatrischen Kohorte gab es hinsichtlich des primären Sicherheits-Outcomes signifikante Unterschiede: Unter Vareniclin kam es gegenüber Placebo oder Bupropion zu minimal weniger neuropsychiatrischen Nebenwirkungen.

Die häufigsten Nebenwirkungen insgesamt deckten sich mit den bisherigen Erfahrungen: Nausea (Vareniclin, 25%), Insomnie (Bupropion, 12%), veränderte Träume (Nikotin, 12%), Kopfschmerzen (Placebo, 10%)

Die Wirksamkeit war am stärksten bei Vareniclin, gefolgt von Nikotinpflaster und Bupropion (Odds Ratio gegenüber Placebo 2.99, 1.96 und 2.00)

Kommentar:

Es fanden sich gegenüber Plazebo keine signifikant erhöhten Raten an moderaten bis schweren neuropsychiatrischen Nebenwirkungen innerhalb 24 Wochen unter Behandlung mit Varniclin, Bupropion oder Nikotinpflaster.

Anhand des Konfidenzintervalls lassen sich vermehrte Nebenwirkungen von bis knapp 4% in der psychiatrischen Population allerdings nicht ausschliessen.

Die Effektivität der untersuchten Substanzen hinsichtlich Nikotinabstinenz ist auch bei Patienten mit psychiatrischen Erkrankungen gegeben, insgesamt gelingt ein Rauchstopp jedoch weniger häufig.

Ob sich die Resultate auch auf psychiatrisch-instabile Patienten übertragen lassen bleibt offen da alle Patienten per Definition stabil waren – in der Praxis wird gerade in instabilen Situationen jedoch selten ein Rauchstopp versucht.

Psychiatrische Erkrankungen ausserhalb des affektiv-ängstlichen Formenkreises waren untervertreten und lassen sich nicht beurteilen.

Literatur:

Anthenelli R. et al. Neuropsychiatric safety and efficacy of varenicline, bupropion, and nicotine patch in smokers with and without psychiatric disorders (EAGLES): a double-blind, randomised, placebo-controlled clinical trial. Lancet 2016; 387: 2507-20