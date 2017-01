Hintergrund:

Nach einem Myokardinfarkt ist der Nutzen von β-Blocker hinsichtlich Mortalität unbestritten. Dieser Effekt wurde auch bei hochbetagten Patienten beobachtet. Trotzdem werden β-Blocker alten und kranken Patienten weniger häufig verschrieben. Dabei wurde das Nebenwirkungsprofil dieser Medikamente in dieser Patientengruppe nur unzureichend untersucht. Die hier vorgestellte Studie untersuchte den Effekt von β-Blockern auf das Funktionsniveau im Alltag bei Bewohnern von Alters- und Pflegeheimen und verglich diesen mit der Mortalität und der Rehospitalisationsrate.

Einschlusskriterien:

Alters- bzw. Pflegeheimbewohner >65 Jahre mit Zustand nach Myokardinfarkt

Wohnhaft im Heim bereits 30 Tage vor dem Myokardinfarkt, kein β-Blocker in den vorangehenden 4 Monaten, Rückkehr ins Heim nach dem Myokardinfarkt

Ausschlusskriterien:

Versterben, Verlassen des Heims oder Rehospitalisation innerhalb von 14 Tagen

Patienten in der Kategorie mit der schlechtesten Prognose (nach CHESS-Score), Hospizbetreuung

Patienten mit extrem schlechtem Status in den Aktivitäten des täglichen Lebens (Morris Skala ≥24, 0-28)

Studiendesign und Methode:

Beobachtungsstudie mit «propensity score matching» (Paarung mit einer Kontrollgruppe mit vergleichbaren Risikoparametern) anhand von Medicare- und Heim-Datensätzen

Studienort:

Gesamte USA

Exposition:

Bezug eines β-Blockers innerhalb von 30 Tagen nach Rückkehr ins angestammte Heim

Outcome:

Primärer Outcome

Reduktion des Funktionsniveaus anhand den Aktivitäten des täglichen Lebens (ADLs) entsprechend einer grossen Reduktion in mindestens 1 ADL oder einer kleinen Reduktion in mindestens 2 ADL (gemäss Morris Selbstständigkeits-Skala)

Sekundäre Outcomes

Tod

Rehospitalisation innerhalb von 90 Tagen

Resultat:

Nach Paarung mit der Kontrollgruppe ergaben sich je eine Gruppe von 5496 Patienten, mit und ohne β-Blocker nach Myokardinfarkt

Mittleres Alter 84 Jahre, 70.9% FrauenPatienten mit β-Blocker bekamen öfters auch andere kardiovaskuläre Medikamente, inklusive Statine, verschrieben

Nach 3 Monaten wurden bei 12.1% von allen Patienten eine Reduktion des Funktionsniveaus beobachtet, 25.3% wurden rehospitalisiert und 14% verstarben

Unter einem β-Blocker kam es häufiger zu einer Reduktion des Funktionsniveaus (1.14; 95% CI, 1.02-1.28). Die «number needed to treat» um einem Patienten zu schaden war 52

Unter einem β-Blocker war die Mortalität signifikant erniedrigt (0.74; 95% CI, 0.67-0.83). Die «number needed to treat» um einen Todesfall zu verhindern lag bei 26

Unter Patienten mit moderat bis schwerem kognitivem Defizit oder bereits schwerer Einschränkung des Funktionsniveaus war die Assoziation von β-Blockern mit einem schlechten Outcome höher (Odds Ratio 1.34; 95% CI, 1.11-1.61 und 1.32; 95% CI, 1.10-1.59). Die «number needed to harm» lag bei 36 und 25.

Bei intakter Kognition, nur milder Demenz oder Ausgangs-Funktionsniveau im mittleren und oberen Drittel, waren β-Blocker mit keiner Reduktion des Funktionsniveaus assoziiert

Kommentar:

In dieser Studie an hochbetagten Alters- und Pflegeheimbewohnern waren β-Blocker in den beobachteten 3 Monaten nach Myokardinfarkt mit einer 26% erniedrigten Mortalität einerseits und einem 14% erhöhten Risiko einer bedeutsamen Reduktion im Funktionsniveau der Aktivitäten des täglichen Lebens assoziiert.

In der Subgruppe von Patienten mit bereits anfangs stark reduziertem Funktionsniveau oder stärkeren kognitiven Defiziten (MMS ≤14) war die Assoziation mit einem schlechten Outcome jedoch wesentlich höher (>30%). Umgekehrt schien der Outcome bei Patienten mit erhaltenem Funktionsniveau und höchstens leichtem kognitivem Defizit unbeeinträchtigt.

Diese Studie legt nahe, dass die Entscheidung ob ein β-Blocker bei Hochbetagten nach Myokardinfarkt eingesetzt werden soll, anhand des kognitiven Status und des Funktionsniveaus und nicht anhand des Alters oder Multimorbidität per se getroffen werden sollte.

Für gewisse betreuungsbedürftige Personen scheint sich nach einem Myokardinfarkt die Frage zu stellen, ob eine Maximierung der Lebenszeit oder eine Erhaltung des Funktionsniveaus Priorität haben.

Da es sich um eine Beobachtungsstudie handelt, ist nicht ausgeschlossen, dass sich die untersuchten Gruppen hinsichtlich unerkannter (im propensity score nicht abgedeckter) Merkmale unterschieden, welche das Resultat verzerrt haben könnten.

Literatur:

Steinman M A et al., Association of beta-Blockers with Functional Outcomes, Death, and Rehospitalisation in Older Nursing Home Residents After Acute Myocardial Infarction. JAMA Intern Med 2016. 10.1001/jamainternmed.2016.7701