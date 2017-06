Hintergrund:

Die Anzahl älterer Menschen nimmt stetig zu und viele Patienten höherer Altersgruppen nehmen Statine zur kardiovaskulären Primärprävention ein. Eine Erhebung aus den USA zeigte, dass der Anteil an Patienten über 79 Jahren, welche Statine zur Primärprävention einnehmen, von 8.8% (1999-2000) auf 34.1% (2011-2012) anstieg. Während es für die Sekundärprävention eine gewisse Evidenzbasis für Vorteile einer Statintherapie bei älteren Patienten gibt, sind die Daten für die Primärprävention in dieser Altersgruppe sehr limitiert. Einige Studien beschrieben eine Assoziation mit reduzierter kardiovaskulärer Morbidität durch eine Primärprävention mit Statinen. Eine andere Studie kam hingegen nicht zu diesem Schluss und die meisten Studien konnten keinen Effekt auf die Gesamtmortalität nachweisen. Ein Grund für diese unterschiedlichen Resultate könnten sehr unterschiedlich zum Tragen kommende Nebenwirkungen von Statinen sein. Aufgrund der tiefen Anzahl an älteren Patienten in den bisherigen Studien, ist es schwierig, die Vor- und Nachteile einer Primärprävention mit Statinen zu beurteilen.

Einschlusskriterien:

>65 Jahre

Arterielle Hypertonie mit mindestens einem weiteren kardiovaskulären Risikofaktor und einem von vier Antihypertensiva therapiert (Einschlusskriterien der Mutterstudie aus welcher der Datensatz stammt)

Ausschlusskriterien:

Arteriosklerotische Erkrankung, signifikante Leber- oder Nierenfunktionsstörung, sekundäre Hyperlipidämie

Bereits bestehende Statintherapie, Statinunverträglichkeit

Studiendesign und Methode:

Posthoc Subanalyse anhand einer grossen randomisierten open-label Studie (ALLHAT-LLT, 1994-2002)

Studienort:

513 klinische Standorte in den Vereinigten Staaten

Interventionen:

Gruppe 1: Pravastatin 40 mg

Gruppe 2: Standardbehandlung («usual care»)

Outcome:

Primärer Outcome

Gesamtmortalität

Sekundäre Outcomes

Ursachenspezifische Mortalität

Nicht-tödliche und tödliche Myokardinfarkte kombiniert

Resultat:

1467 Patienten wurden in die Statin-Gruppe, 1400 in die Kontroll-Gruppe eingeschlossen, 375 (Statin) und 351 (Kontrolle) davon waren >75 Jahre alt

Kein Vorteil für die Statin-Gruppe hinsichtlich aller primären und sekundären Outcomes

Sowohl in der jüngeren (141 vs. 130 Todesfälle, nicht-signifikant; p=0.55) wie auch in der älteren Gruppe (92 vs. 65 Todesfälle, knapp nicht-signifikant; p=0.07) traten unter Statinen mehr Todesfälle auf

Kein signifikanter Unterschied in der Inzidenz von nicht-tödlichen oder tödlichen Myokardinfarkten

In der multivariablen Regression ergab sich für kardial-ischämische Ereignisse unter Pravastatin >65 eine Hazard Ratio von 0.80 (0.62-1.04), p=0.09

In der adjustierten Cox-Regression (proportional hazards) lag die Hazard Ratio für die Gesamtmortalität in der Gruppe der >75-jährigen unter Pravastatin bei 1.36 (95% CI, 0.98-1.89, p=0.06)

Kommentar:

Eine neu begonnene Primärprävention mit Pravastatin hatte keinen signifikanten Einfluss auf die Gesamtsterblichkeit oder kardial-ischämische Ereignisse in der Untergruppe von über 65-jährigen Patienten mit arterieller Hypertonie.

Bei über 75-jährigen zeigte sich ein nicht-signifikanter Trend in Richtung erhöhte Gesamtsterblichkeit unter Pravastatin (p=0.07), welchen die Autoren mit möglicherweise erhöhten unerwünschten Nebenwirkungen und reduzierter Funktionsfähigkeit assoziieren. Leider wurden keine Daten zu spezifischen Nebenwirkungen erhoben.

Die Studie untersuchte nur den Neubeginn einer Statintherapie und sagt nichts aus über Patienten die bereits Jahre zuvor eine Primärprävention begonnen haben.

Als Limitation ist das unverblindete Studiendesign zu nennen, ausserdem hatten die Patienten in der Kontroll-Gruppe regelmässige Arztbesuche, was möglicherweise einen Einfluss auf ihren Lebensstil hatte.

Nach 6 Jahren lag der Anteil an Patienten mit Statintherapie auch in der Kontroll-Gruppe bei 29%, in der Statin-Gruppe wurde die Medikation nur noch in 77.9% eingenommen. Dadurch könnte ein allfälliger (geringer) positiver Effekt durch Statine unterschätzt werden.

In Übereinstimmung mit den Ergebnissen anderer Studien liess sich auch hier ein (geringer, nicht-signifikanter) Trend in Richtung Reduktion kardial-ischämischer Ereignisse (nicht aber Schlaganfälle) erkennen.

Literatur:

Han B. H. et al., Effect of Statin Treatment vs Usual Care on Primary Cardiovascular Prevention Among Older Adults: The ALLHAT-LLT Randomized Clinical Trial. JAMA Intern Med 2017. 10.1001/jamainternmed.2017.1442