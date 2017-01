Hintergrund:

Synkopen werden ätiologisch in neurogene, (orthostatisch) Hypotonie-bedingte und kardiovaskuläre Synkopen eingeteilt. Obwohl Lungenembolien als Differenzialdiagnose etabliert sind, fehlen robuste Untersuchungen hinsichtlich der Prävalenz von Lungenembolien bei synkopierten Patienten. Internationale Leitlinien messen der Lungenembolie-Diagnostik in diesem Kontext eine untergeordnete Rolle zu. In der hier vorgestellten Studie wurden alle nach einer Synkope hospitalisierten Patienten hinsichtlich Lungenembolien diagnostisch abgeklärt, unabhängig davon, ob die Synkope auch anderweitig erklärt werden konnte.

Einschlusskriterien:

Alter >18 Jahre

Hospitalisiert nach einer erstmaligen Synkope (definiert als vorübergehender Bewusstseinsverlust mit plötzlichem Beginn und spontaner Remission nach <1 Minute)

Ausschlusskriterien:

Frühere Synkope in der persönlichen Anamnese

Antikoagulation

Schwangerschaft

Schlaganfall, epileptischer Krampfanfall, Kopftrauma

Studiendesign und Methode:

Querschnittsstudie in den Jahren 2012 bis 2014

Studienort:

2 akademische und 9 nichtakademische Zentren in Italien

Interventionen:

Abklärungsalgorithmus basierend auf D-Dimeren und vereinfachtem Wells-Score bei allen eingeschlossenen Patienten

Patienten mit erhöhten D-Dimeren (cut-off 250 bis 500 µg/ml, je nach Gerät) oder einem Wells-Score mit hoher Vortestwahrscheinlichkeit (oder beidem) wurden einer Bildgebung zugeführt

Bei Niereninsuffizienz oder Kontrastmittelallergie wurde anstatt einer Computertomographie eine Ventilations-Perfusions-Szintigraphie veranlasst

Eine Lungenembolie war radiologisch als intraluminaler Füllungsdefekt (CT) oder als segmentales Perfusionsdefizit von mindestens 75% bei normaler Ventilation definiert

Outcome:

Primärer Outcome

Prävalenz von Lungenembolien

Sekundäre Outcomes

Prävalenz von Lungenembolien in Bezug auf alternative Erklärungsursachen

Assoziation von klinischen Befunden mit Lungenembolien

Resultat:

2584 Patienten wurden wegen einer Synkope vorstellig, davon wurden 1867 nicht hospitalisiert oder verweigerten die Teilnahme

717 (27.7%) wurden hospitalisiert, davon wurden 157 (21.9%) ausgeschlossen

560 Patienten mit einer erstmaligen Synkope wurden letztendlich eingeschlossen, über drei Viertel davon waren älter als 70 Jahre altBei 63.4% lagen Befunde vor, welche die Symptome (auch ohne Lungenembolie) aus klinischer Sicht erklärten

58.9% der Patienten (330 von 560) hatten keine Lungenembolie

Bei 229 Patienten wurde eine Bildgebung durchgeführt, ein Patient verstarb und wurde obduziert.

Eine Lungenembolie wurde bei 97 (42.2%) der Patienten mit erhöhten D-Dimeren, einer hohen Vortestwahrscheinlichkeit oder beidem gefunden. Auf die gesamte Kohorte bezogen betrug die Prävalenz von Lungenembolien 17.3%

War die Ätiologie der Synkope gänzlich unklar, betrug die Prävalenz von Lungenembolien 25.4%. Bei Vorliegen einer Alternativdiagnose betrug dieser Anteil 12.7%

24.7% der Patienten mit bestätigter Lungenembolien zeigten sonst keinerlei klinische Zeichen einer Lungenembolie (Tachypnoe, Tachykardie, Hypotonie, TVT)

Die Variablen Tachypnoe (>20), Tachykardie (>100), Hypotonie (<110 mmHg), klinische Zeichen einer TVT, aktive Krebserkrankung, unklare Ursache und Anamnese einer venösen Thromboembolie waren signifikant mit dem Auftreten einer Lungenembolie assoziiert

Kommentar:

Diese Studie untersuchte die Prävalenz von Lungenembolien nach erstmaliger Synkope systematisch und unabhängig des klinischen Verdachts, es wurden jedoch nur Patienten untersucht, die hospitalisationsbedürftig waren.

Einer von sechs Patienten (17.3%) mit erstmaliger Synkope und anschliessender Hospitalisation, wies eine Lungenembolie auf.

Die Prävalenz von Lungenembolien war noch höher, wenn es für die Synkope sonst keine erklärende Ursache gab (25%), war jedoch auch beträchtlich (12.7%), wenn scheinbar eine (alternative) Ursache gefunden worden war.

Nach einer Synkope sollte die Differenzialdiagnose einer Lungenembolie nicht ausser Acht gelassen werden. Ob die Prävalenz in einem kollektiv ambulanter Patienten jedoch ähnlich hoch ist, bleibt offen.

Literatur:

Prandoni P et al., Prevalence of Pulmonary Embolism among Patients Hospitalized for Syncope. N Engl J Med 2016; 375(16): 1524-31.