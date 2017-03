Hintergrund:

In den USA bestehen starke Unterschiede in den Gesundheitsausgaben, sowohl was verschiedene Regionen anbetrifft, wie auch unter verschiedenen Spitälern. Untersuchungen zu den klinischen Implikationen dieser Unterschiede lieferten bislang gemischte Resultate, doch meist zeigte sich kein Einfluss auf die Patientengesundheit. Demgegenüber ist erstaunlich wenig bekannt, inwiefern sich das Verhalten des einzelnen Arztes auf die Kosten und damit möglicherweise auf die Gesundheit des Patienten auswirkt.

Einschlusskriterien:

Medicare-Versicherte (d.h. mehrheitlich Patienten >65 Jahre)

Hospitalisiert in den Jahren 2011 bis 2014

Behandlung durch einen allgemeinen Internisten bzw. einen Spitalinternisten (hospitalist) welcher (insgesamt) mindestens 10 Hospitalisationen betreute

Ausschlusskriterien:

Elektive Hospitalisationen

Austritt gegen ärztlichen Rat

Studiendesign und Methode:

Beobachtungsstudie

Studienort:

Vereinigte Staaten von Amerika

Interventionen:

Integrative Datenanalyse anhand von 4 grossen Registern in welchen Patienten-, Spital- und Ärzteparameter erfasst wurden

Jeder Hospitalisation wurde derjenige (Spital-)Internist zugewiesen, der für die meisten Kosten des betreffenden Aufenthalts verantwortlich war.

Die Kosten konnten nur in einem Teil der Medicare-Abrechnung erfasst werden, es waren dies die Kategorien: Konsultationen, Tests und Prozeduren (genannt «Part B»)

Outcome:

Variabilität der Ausgaben unter Ärzten (anhand «variance partition coefficient»)

Charakteristika von Ärzten mit höheren Ausgaben

Assoziation von Ausgaben und Mortalität

Assoziation von Ausgaben und Rehospitalisation

Sensitivitätsanalysen

Analysen mit Gesamtausgaben (Part A und B), alternative Zuweisung eines Arztes je Hospitalisation (einmal derjenige mit höchster Anzahl an Abrechnungen, einmal derjenige der ersten Abrechnung), Reduktion von Ausreissern mit Weglassen der höchsten bzw. niedrigsten 3% und 7%, Schwelle von mindestens 30 Hospitalisation pro Arzt, Addition von Kosten bei in andere Spitäler verlegten Patienten, Ausschluss von Krebs- und Palliativpatienten da dort weniger Ausgaben denkbar wären, statistische Korrektur für Länge des Spitalaufenthalts, Analyse mit nur Internisten, statistische Korrektur für die 5 häufigsten Eintrittsdiagnosen

Resultat:

485’016 Hospitalisierungen mit 21’963 Hospitalisten in 2837 Akutspitälern und 839'512 Hospitalisierungen mit 50’079 Internisten in 3195 Akutspitälern wurden verfasst

Die Variabilität zwischen Ärzten innerhalb des gleichen Spitals war höher als diejenige zwischen Spitälern (Hospitalisten: 8.4% Anteil der Ärztevariation an Gesamtvariation gegenüber 7% für Spitalvariation. Internisten: 10.5% Ärztevariation gegenüber 6.2% für Spitalvariation)

Hospitalisten in der höchsten Ausgabenquartile verursachten 40% mehr Kosten als solche in der tiefsten Quartile (1055$ vs. 743$). Höhere Ausgaben waren mit leicht höherem Alter und weiblichem Geschlecht der Ärzte assoziiert.

Die 30-Tage-Mortalität betrug 11%. Es gab keine signifikante Assoziation zwischen Ärzteausgaben und Mortalität (mit und ohne Adjustierung für Ärztecharakteristika)

Die 30-Tages-Rehospitalisationsrate betrug 14.5%. Es gab keine signifikante Assoziation zwischen Ärzteausgaben und Rehospitalisationsrate (mit und ohne Adjustierung für Patientencharakteristika, Spital oder Ärztecharakteristika)

Die Ergebnisse hielten einer langen Liste von Sensitivitätsanalysen stand

Kommentar:

Diese Studie beschreibt ausgeprägte Unterschiede in den Ausgaben von Spitalärzten.

Die Gesundheit der Patienten wurde – zumindest was die Mortalität und Rehospitalisation innerhalb von 30 Tagen anbetrifft – nicht durch Ärzteausgaben beeinflusst.

Die Variabiltät der Ausgaben war grösser zwischen Ärzten im gleichen Spital als die Variation zwischen den Spitälern.

Entsprechend bemängeln die Autoren, dass Massnahmen zur Kostenoptimierung bislang meist auf Spitalebene getroffen wurden. Sie schlagen Ergänzungen wie z.B. pay-for-performance für Spitalärzte oder Ranglisten zur Reflexion der eigenen Ausgaben vor.

Die Resultate stammen von hospitalisierten Medicare-Patienten und sind nicht unbedingt auf chirurgische Patienten oder ambulante Behandlungen übertragbar

Ausgaben für Medikamente im Spital, Laboruntersuchungen und Bildgebungen flossen nicht in den hier untersuchten Datensatz ein bzw. nur in der Sensitivitätsanalyse der Gesamtkosten. Trotzdem würde interessieren, was genau erfasst wurde und mit «Konsultationen, Tests und Prozeduren» gemeint ist.

Literatur:

Tsugawa Y et al. Variation in Physician Spending and Association With Patient Outcomes. JAMA Internal Medicine, March 13, 2017. Doi:10.1001/jamainternmed.2017.0059.