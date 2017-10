Hintergrund:

Bei Patienten mit chronisch obstruktiver Lungenkrankheit (COPD; GOLD 3 und 4) ist der therapeutische Benefit des langwirksamen Anticholinergikums Tiotropium bekannt. Bei Patienten mit milder Form der COPD gibt es Hinweise, dass die Abnahme des FEV 1 -Wertes mit der Einnahme von Tiotropium verlangsamt werden könnte.

Einschlusskriterien:

40- bis 85-jährige Patienten mit der Diagnose einer COPD im Stadium GOLD 1 oder 2 (definiert mit einer FEV 1 /FVC-Ratio von weniger als 0.7 nach Inhalation eines Bronchodilatators (Albuterol) und respiratorischen Symptomen)

FEV 1 -Wert über 50%, 20 Minuten nach einer Inhalation von 400 µg Albuterol

Ausschlusskriterien:

Exazerbation der COPD, 4 Wochen vor Einschluss in die Studie

Asthma oder andere Lungenerkrankungen

Studiendesign und Methode:

Randomisierte, doppelt verblindete, multizentrische, Placebo-kontrollierte Studie

Studienort:

30 Zentren in China

Interventionen:

Gruppe 1: Tiotropium 18 µg einmal täglich inhaliert

Gruppe 2: Placebopräparat

Bei akuten Exazerbationen wurden die Patienten entsprechend den Guidelines behandelt, es wurde aber die längere Verschreibung von Bronchodilatatoren aller Art vermieden.

Outcome:

Primärer Outcome

Veränderung im FEV 1 -Wert vor Bronchodilatation nach 2 Jahren

Sekundäre Outcomes

Veränderung im FEV 1 -Wert nach Bronchodilatation nach 2 Jahren

-Wertes und andere Lungenfunktionsparameter Schweregrad der Beschwerden, erfasst mit speziellen Fragebogen

Exazerbationen

Resultat:

841 Patienten wurden randomisiert, 771 Patienten konnten in die Analyse der Daten inkludiert werden, 585 beendeten die Studie. In beiden Gruppen, Tiotropium und Placebo, schieden je ungefähr ein Drittel der Patienten aus der Studie aus.

Das mittlere Alter lag bei 64 Jahren, die mittlere Zahl an pack-years war 55.

Patienten der Tiotropium-Gruppe hatten nach 24 Monaten höhere Werte für FEV 1 -Wert vor Bronchodilatation – der Unterschied zwischen den beiden Gruppen betrug 157 ml.

-Wert vor Bronchodilatation – der Unterschied zwischen den beiden Gruppen betrug 157 ml. Die jährliche Abnahme des FEV 1 -Wertes vor Bronchodilatation war in der mit Tiotropium behandelten Gruppe weniger ausgeprägt als in der mit Placebo behandelten Gruppe. Dieser Effekt war bei den FEV 1 -Werten nach Bronchodilatation ausgeprägter, die Abnahme war in der mit Placebo behandelten Gruppe höher (statistische signifikant).

Geringe Nebenwirkungen wie trockener Mund und Pharynx-Beschwerden traten bei 15% in der Tiotropium-Gruppe und bei 6% in der Placebo-Gruppe auf.

Bei den anderen Outcomes waren keine signifikanten Unterschiede feststellbar.

Kommentar:

Tiotropium verlangsamt, verglichen zu Placebo, bei Patienten mit einer COPD (GOLD 1 und 2) die Abnahme der FEV 1 -Werte.

-Werte. Das ist gut zu wissen, was diese positiven Effekte auf die Lungenfunktionsparameter allerdings klinisch bedeuten, muss durch längerdauernde Studien noch gezeigt werden.

Literatur:

Zhou Y et al. Tiotropium in Early-Stage Chronic Obstructive Pulmonary Disease. New Engl J Med 2017; 377: 923-35.