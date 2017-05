Hintergrund:

Unklare, erstmalige Thoraxschmerzen sind in der Primärversorgung ein häufiges Problem. Dabei nimmt der Ausschluss einer koronaren Herzkrankheit einen zentralen Stellenwert ein. Initial wird so entweder direkt eine koronare Herzkrankheit, ein nicht-kardialer Thoraxschmerz oder aber ein Thoraxschmerz unklarer Ätiologie beschrieben. Letztere Gruppe überwiegt anteilsmässig bei weitem. Es ist bekannt, dass unklare Thoraxschmerzen mit einem erhöhten kardiovaskulären Risiko assoziiert sind; bei 2-10% wird in den nachfolgenden 12 Monaten eine kardiovaskuläre Diagnose gestellt, meist in den ersten 6-12 Wochen. Bislang ungewiss war, ob ein unklarer Thoraxschmerz auch langfristig, d.h. nach einer initialen Übergangsphase (mit oder ohne Diagnostik), als kardiovaskulärer Risikofaktor zu erachten ist.

Einschlusskriterien:

Alle Patienten >18 Jahre mit einer ersten Episode von Thoraxschmerzen (Thoraxschmerzen unklarer Ätiologie, nicht-koronarer Thoraxschmerz oder Angina pectoris) in der Primär- oder Sekundärversorgung im Zeitraum von 2002-2009

Ausschlusskriterien:

Angina pectoris oder kardiovaskuläre Erkrankung vor dem Indexdatum (d.h. dem Auftreten des Thoraxschmerzes)

Weniger als 2 Jahre qualitativ hochwertige Datenerfassung vor dem Indexdatum

Studiendesign und Methode:

Kohortenstudie

Studienort:

Vereinigtes Königreich

Interventionen:

Statistische Analyse anhand einer grossen Primärversorgungs-Datenbank welche mit Spital-, Myokardinfarkt- und Todesfallregistern verbunden ist.

Erfassung von Kodierungen für Thoraxschmerz, kategorisiert in «unklarer Thoraxschmerz», d.h. ohne Zuweisung einer Ätiologie, «nicht-koronarer Thoraxschmerz», d.h. einem nicht-kardialen Organsystem zugewiesen, oder «Angina pectoris».

Outcome:

Primärer Outcome

Inzidenz von Myokardinfarkten bei Patienten mit nicht-koronarem Thoraxschmerz oder Thoraxschmerzen unklarer Ätiologie, gemessen ab 6 Monaten nach Indexdatum für weitere 5 Jahre

Sekundäre Outcomes

Inzidenz von kardiovaskulären Ereignissen bei Patienten mit nicht-koronarem Thoraxschmerz oder Thoraxschmerzen unklarer Ätiologie. Es wurde ein breite Definition mit Einschluss von (u.a.) Herzinsuffizienz, Aortenaneurysma, TIA und pAVK gewählt.

Resultat:

172’180 Patienten erfüllten die Einschlusskriterien, 93.5% davon in der Primärversorgung

Bei 124’688 Patienten (72.4%) war die Ätiologie unklar, bei 39’232 Patienten (22.8%) wurde eine nicht-koronare Ätiologie und bei 8260 (4.8%) Angina pectoris beschrieben.

Die mediane Beobachtungszeit für unklaren und nicht-koronaren Thoraxschmerz betrug 3.3 Jahre (Interquartilsabstand 1.6-5.4)

Die Rate an Myokardinfarkten und kardiovaskulären Ereignissen war in den Gruppen «unklarer» und «nicht-koronarer Thoraxschmerz» innerhalb der ersten 6 Monate höher als danach und für die ganze Beobachtungszeit in der Gruppe mit «unklarem Thoraxschmerz» höher als in der «nicht-koronaren» Gruppe

Das Langzeit-Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen blieb (bei Patienten ohne Ereignis in den ersten 6 Monaten) im Falle initialer diagnostischer Abklärungen (innerhalb 6 Monaten) erhöht, unabhängig von der ursprünglichen Kategorisierung. Erfolgte keine Diagnostik, war das Risiko in der Gruppe mit unklarer Ätiologie höher als in der nicht-koronaren Gruppe

Die Rate an Myokardinfarkten nach 6 Monaten war in der Angina-Gruppe am höchsten (Hazard Ratio 2.56, 95% CI 2.04-3.21). In der Gruppe mit unklarer Ätiologie lag sie gegenüber Patienten mit nicht-koronarem Thoraxschmerz bei 1.36 (1.16-1.60). Für kardiovaskuläre Erkrankungen betrug die adjustierte Hazard Ratio 1.95 (95% CI; 1.66-2.31) für die Zeit nach 6-12 Monate, danach nahm das Risiko ab, war nach 3-5.5 Jahren mit einer Hazard Ratio von 1.21 (1.08-1.37) aber immer noch erhöht

Von 2002 bis 2009 nahm die Inzidenz an unklarem Thoraxschmerz und Angina pectoris ab während die Inzidenz von nicht-koronarem Thoraxschmerz weitgehend stabil blieb

Kommentar:

Die initiale Kategorisierung eines Thoraxschmerzes scheint prognostisch relevant zu sein und erweist sich bei Thoraxschmerzen unklarer Ätiologie noch nach 5 Jahren als kardiovaskulärer Risikofaktor – mit oder ohne erfolgter Diagnostik, d.h. auch wenn negative Abklärungsbefunde resultierten.

Folglich sollte man aus diesen Resultaten nicht schliessen, dass mehr Diagnostik (nach 6 Monaten) zielführend wäre: Patienten mit unklarem Thoraxschmerz und bereits negativer Diagnostik (innerhalb der ersten 6 Monate) haben immer noch ein höheres kardiovaskuläres Risiko als solche, bei welchen keine Diagnostik erfolgte.

Eine verbesserte Einschätzung der Prognose bei unklarem Thoraxschmerz könnte hingegen einen substantiellen Beitrag zur kardiovaskulären Prävention leisten.

Dass die Inzidenz an nicht-koronarem Thoraxschmerz über die Studiendauer stabil blieb und kaum mit kardiovaskulären Ereignissen assoziiert war, bestätigt die Validität dieser Kategorie im Hinblick auf kardiovaskuläre Komplikationen. Umgekehrt erscheint damit die sinkende Inzidenz von unklarem Thoraxschmerz und Angina pectoris nicht durch verbesserte Diagnostik, sondern durch verbesserte kardiovaskuläre Prävention begründet.

Literatur:

Jordan KP et al., Prognosis of undiagnosed chest pain: linked electronic health record cohort study. BMJ, 357, j1194. Doi:10.1136/bmj.j1194