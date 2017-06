Hintergrund:

An hunderten Symposien wurde und wird es diskutiert, aus den Medien ist es bekannt; Ärzte verschreiben Antibiotika obwohl keine Indikation dafür besteht. Antibiotika haben Nebenwirkungen, kosten Geld und fördern die Resistenzbildung. Die Gründe für die Fehlverschreibungen sind vielfältig: besser einmal zu viel verschreiben als eine bakterielle Infektion nicht korrekt behandeln, Patienten erwarten ein Antibiotikum und es ist zeit- und nervenschonender ein Rezept auszustellen als dem Patienten zehn Minuten lang zu erklären, dass er kein Antibiotikum benötigt.

In dieser Studie wird anhand administrativer Daten die Häufigkeit von Antibiotikaverschreibungen bei älteren Patienten mit nicht bakteriellen Infekten der oberen Luftwege untersucht und nach Faktoren gesucht, die mit dem Verschreibungsverhalten der Ärzte assoziiert sind.

Einschlusskriterien:

Über 65-jährige Patienten mit einer nicht-bakteriellen Infektion der oberen Luftwege in Ontario, Kanada, denen ein Grundversorger ein Antibiotikum verschrieb

Konsultationen fanden zwischen 1 Januar und 31 Dezember 2012 statt

Ausschlusskriterien:

Bakterielle Infektionen (wenn 14 Tage vor oder bis zu 30 Tagen nach der Konsultation eine Untersuchung gemacht wurde, die als diagnostischer Test für eine bakterielle Infektion gibt)

Patienten mit immunosupressiver Therapie, aktive maligne Erkrankung

Patienten, die in Pflegeheimen wohnten

Studiendesign und Methode:

Analyse administrativ erhobener Daten; die für die Studie notwendigen Daten können in Kanada aus verschiedenen Datenbanken extrahiert werden.

Es wurden Patientencharakteristika erhoben wie Alter, Geschlecht, Immigrationsstatus, Charleston-Komorbiditätsindex, andere Erkrankungen.

Es wurden auch Arzt-Charakteristika aus den Datenbanken extrahiert, wie Alter, Zeit seit Abschluss der Ausbildung (weniger als 11 Jahre nach Abschluss, 11 bis 24 Jahre nach Abschluss und mehr als 25 Jahre nach Abschluss), Land in der Mediziner ausgebildet wurde, Kompensationsmodell (Capitation-Modell oder Einzelleistungsbezahlung).

Studienort:

Kanada

Outcome:

Primärer Outcome

Anteil an Patienten mit einer Antibiotikum-Verschreibung bei nicht-bakteriellem Infekt der oberen Luftwege (orale Aminopenizilline, Cephalosporine, Makrolide und Fluoroquinolone)

Resultat:

Im genannten Zeitraum von einem Jahr identifizierten die Forscher über 407 Tausend Episoden mit nicht-bakterieller Infektion der oberen Atemwege. Etwa 160 Tausend Episoden wurden ausgeschlossen, da es Hinweise auf eine mögliche bakterielle Infektion oder chronische Krankheiten gab; über 60 Tausend waren zweite Episoden einer nicht bakteriellen Infektion.

Die häufigsten Infektionen waren: „Erkältung“ (53%), akute Bronchitis (31%), akute Sinusitis (14), akute Laryngitis (Rest).

Das durchschnittliche Alter lag bei 74 Jahren, etwas mehr als die Hälfte waren Männer.

46%, also fast der Hälfte der Patienten mit einem nicht-bakteriellen Infekt, wurde ein Antibiotikum verschrieben.

Die Rate unnötig verschriebener Antibiotika war positiv assoziiert mit der Anzahl Patienten, die von einem Arzt pro Tag behandelt wurden, mit der Zeitdauer seit Abschluss der Ausbildung (je länger desto mehr unnötige Verschreibungen) und mit dem Ort der Ausbildung. Mediziner, die in Kanada oder USA ausgebildet wurden, verschrieben weniger oft Antibiotika als die anderen.

In dieser Studie hatten Patientencharakteristika wenig (nicht signifikanten) Einfluss auf die Verschreibung von Antibiotika.

Kommentar:

Nach den Ergebnissen dieser Studie, die durch andere Studien unterstützt werden, sind die Anzahl Patienten pro Tag, die Dauer seit Abschluss der Ausbildung und der Ort der Ausbildung die ‚stärksten’ Faktoren um die Verschreibungsrate unnötiger Antibiotika zu erklären.

Es ist nachvollziehbar, dass ein Arzt, wenn er pro Tag viele Patienten betreut, keine Zeit hat um Patienten lange zu erklären, dass sie kein Antibiotikum brauchen.

Schwerer verständlich ist, dass die Dauer seit Beendigung der Ausbildung, also die Berufserfahrung, ein Faktor ist, der unabhängig von der Anzahl pro Tag zu betreuender Patienten, das Verschreibungsverhalten ungünstig beeinflusst. Man würde annehmen, dass man mit zunehmender Berufserfahrung besser zwischen bakteriellen und nicht-bakteriellen Infekten differenzieren könnte. Anscheinend spielt die klinische Erfahrung eine nicht so grosse Rolle oder möglicherweise haben die Ärzte schlechte Erfahrungen gemacht, wenn sie Antibiotika zu restriktiv verschrieben haben.

Studien (etliche) zu Verhaltensänderungen der Ärzte zeigten keinen relevanten Aspekt auf das Verschreibungsverhalten.

Meine Annahme ist, dass das Verhalten der Ärzte und Patienten – da kann man noch so viele Studien machen und Kampagnen initiieren – in erster Linie mit finanziellen „Incentives“ beeinflusst werden kann.

Literatur:

Silverman M et al. Antibiotic prescribing for nonbacterial acute upper respiratory infections in elderly persons. Ann Inter Med 2017; 166: 765-774.