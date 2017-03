Hintergrund:

Die benigne Prostatavergrösserung ist beim älteren Mann häufig. Gelingt durch eine medikamentöse Therapie keine Besserung der Symptomatik, kommt es zu Komplikationen oder wird eine medikamentöse Therapie abgelehnt, bedarf es einer chirurgischen Intervention. Neben der klassischen monopolaren transurethralen Resektion (M-TURP) haben sich In den letzten Jahren eine Vielzahl unterschiedlicher ablativer Verfahren etabliert.

Ziel dieser Meta-Analyse war es die heute gängigen transurethralen Verfahren zur Prostatektomie zu vergleichen.

Einschlusskriterien:

Randomisierte Studien (RCT’s) publiziert in Englisch, Deutsch, Holländisch, Französisch und Italienisch zwischen 1992 und September 2013

RCT’s welche 2 ablative transurethrale Verfahren einschliessen und Resultate zu mindestens einem untersuchten Endpunkt (Symptome und Harnflussrate) oder postoperativen Komplikationen berichteten.

Ausschlusskriterien:

RCT’s über Transurethrale Nadelablation, Transurethrale Mikrowellen Therapie, Transurethrale Ethanol Ablation, wasserinduzierte Thermotherapie, hochintensiver fokussierter Ultraschall, intraprostatische Injektion

Studiendesign und Methode:

Systematisches Review und Meta-Analyse

Studienort:

Weltweit durchgeführte Studien

Interventionen:

Vergleich 1: Bipolare TURP (B-TURP) vs. Monopolare TURP (M-TURP)

Vergleich 2: Holium Laser Enukleation (HoLEP) vs. M-TURP

Vergleich 3: Photoselektive Vaporisation (PVP) 120-W vs. M-TURP

Outcome:

Primärer Outcome

Therapeutische Wirksamkeit (Efficacy) im Bezug auf Symptome und Harnflussrate direkt postinterventionell und nach mindestens 12 Monaten follow-up. Symptome wurden gemessen mit dem Internationalen Prostata Symptom Score (IPSS, 0-35 Punkte) und der maximalen Harnflussrate (Qmax in ml/sec.).

Sekundäre Outcomes

Komplikationen min. 12 Monate postinterventionell wie Uretherstrikturen und Harninkontinenz

Perioperative Komplikationen

Resultat:

69 RCT’s wurden eingeschlossen mit total 8517 Patienten

Der Vergleich zwischen B-TURP und M-TURP (26 Studien) zeigte keinen Unterschied in der Effektivität und der Komplikationsrate nach 12 Monaten. Patienten nach einer B-TURP zeigten einzig eine leicht höheren Qmax. Perioperativ war die B-TURP mit einer kürzeren Katheterverweildauer (mittlerer Unterschied –17.14 Stunden [95% CI –22.94, –11.35]) und kürzerem Spitalaufenthalt (mittlere Differenz –0.79 Tage [–1.32, –0.27]) assoziiert, wobei die Heterogenität in beiden Metaanalysen sehr gross war (I2 95%). Transfusionsraten (OR 0.49, [0.32 – 0.74]), Harnverhalt (OR 0.68 [0.47 – 0.98]), sowie Rehospitalisationen (OR 0.49 [0.21 – 0.88]) waren in der B-TURP Gruppe signifikant reduziert.

Der Vergleich von HoLEP mit M-TURP zeigte nach 12 Monaten bessere Ergebnisse für die HoLEP (6 Studien): IPSS (-0.91 Punkte [-1.51 bis -0.31]) und Qmax (1.59ml/s [0.26 – 2.91]) bei gleicher Lebensqualität. HoLEP führt zu verlängerter Operationszeit (14.9 min [5.39 – 24.44]) bei weniger Bluttransfusionen (0 Fälle HoLEP, 8 Fällen bei M-TURP), kürzerer Katheterverweildauer (durchschnittliche Differenz - 22.2h [-27.8 bis -16.6]) und kürzerer Hospitalisationsdauer (-1.4 Tag [-1.8 bis -1.01]).

Der Vergleich von PVP und M-TURP zeigte keinen Unterschied in Effektivität und den Komplikationen nach 12 Monaten (6 Studien). PVP verlängerte die Operationsdauer (durchschnittliche Differenz 9.37 Minuten [5.12, 13.61]) bei jedoch weniger Komplikationen: reduzierte Transfusionsraten (0.1 [0.03 – 0.32]), Katheterverweildauer (durchschnittliche Differenz –32.36 Stunden [–48.17, –16.54]) und kürzerer Spitalaufenthalt (mittlere Differenz -1.85 Tage [-1.59 bis -2.09].

Die Qualität der RCT’s wurde als schlecht beurteilt mit vielen fehlenden Daten, unklar formulierten Hypothesen und fehlenden Langzeit-Follow-up von mehr als 12 Monaten. Des Weiteren wurden Lern-Kurven einzelner Techniken, Kosten-Nutzen-Analysen sowie der Einfluss des Prostatavolumens zu wenig berücksichtigt. Die Evidenzlage für die Eingriffe bei antikoagulierten Patienten ist schlecht.

Kommentar:

Aufgrund der geringeren Komplikationsrate sehen die Autoren die Photoselektive Vaporisation (PVP) bei Prostatavolumen < 100 ml und hohem Blutungs- und Komplikationsrisiko im Vorteil. Bei Prostatavolumen von > 100ml dagegen, sind die Holium Laser Enukleation (HoLEP) und die bipolare TURP (B-TURP) Alternativen zur klassischen monopolaren TURP (M-TURP).

Die Studien waren sehr heterogen und nur wenige RCT’s standen pro Gruppen für einen Langzeitverlauf von > 24 Monaten zur Verfügung. Zudem konnten leider wichtige Endpunkte wie die sexuelle Dysfunktion, welche ein häufiges Problem nach Eingriffen an der Prostata darstellen, für die Metaanalyse nicht untersucht werden.

In der Metaanalyse wurden jeweils nur Daten der verschiedenen Verfahrenen gegenüber der klassischen M-TURP untersucht. Interessante Fragestellungen wie ein Vergleich der HoLEP mit der offenen Prostatektomie konnten wegen schlechter Datenlage nicht für eine Meta-Analyse berücksichtigt werden.

Zudem wurden neuere / weitere Verfahren (Thulium-Laser, 180W-PVP) aufgrund der ungenügenden Studienlage nicht untersucht.

Literatur: