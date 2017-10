Hintergrund:

Warfarin oder ein anderer Vitamin K-Antagonist war für lange Zeit die Therapie der Wahl bei Patienten mit einer venösen Thromboembolie – tiefe Venenthrombosen und/oder Lungenembolie. In den vergangenen Jahren werden die Vitamin K-Antagonisten durch die »direkt oralen Antikoagulantien« (DOACs) zunehmend abgelöst. Der grosse Vorteil der DOACs ist: es braucht keine regelmässigen Blutentnahmen für die Bestimmung des INR-Wertes mehr.

Die präventive Wirksamkeit der DOACs ist in mehreren Studien erwiesen. In diese Studien wurden aber selektierte Patienten eingeschlossen – Patienten, die anamnestisch schon eine Blutung hatten wurden ausgeschlossen – und damit bestehen Unsicherheiten ob der positive Effekt der DOCAs auch in der realen Welt – also nicht nur unter standardisierten Studienbedingungen – vorhanden ist.

Zu dieser Frage führten die Autoren dieser Arbeit eine populationsbasierte Studie durch.

Einschlusskriterien:

Patienten mit einer neu diagnostizierten venösen Thromboembolie (tiefe Venenthrombose und/oder Lungenembolie) denen entweder Warfarin oder ein DOAC (Apixaban, Dabigatran, Rivaroxaban) verschrieben wurde

Ausschlusskriterien:

Venenthrombose, Lungenembolie oder Vorhofflimmern im Jahr vor Einschluss in die Studie

Verschreibung von Warfarin und/oder DOACs im Jahr vor Einschluss in die Studie

Studiendesign und Methode:

Die Daten dieser Studie stammen aus verschiedenen Datenbanken in Kanada und der USA und betreffen Personen, die zwischen 2009 und 2016 eine venöse Thrombose oder Lungenembolie hatten. Aufgrund der Ergebnisse statistischer Verfahren (‘propensity score’) wurden die Patienten, die mit Warfarin oder mit DOACs behandelt wurden »gematcht« und damit, so gut wie eben möglich, vergleichbar gemacht.

Studienort:

Kanada und USA

Outcome:

Primärer Outcome

Zeit bis zur ersten grösseren Blutung (‘major bleed’)

Sekundäre Outcomes

Gesamtsterblichkeit

Resultat:

Annähernd 150 Tausend Patienten mit einer venösen Thrombose und/oder Lungenembolie konnten in der Datenbank identifiziert werden; 90.7% dieser Patienten erhielten Warfarin, 9.3% ein DOAC (meist Rivaroxaban).

Das mittlere Alter lag bei 64 Jahren, und etwas mehr als die Hälfte waren Frauen.

Während einer im Mittel knapp dreimonatigen Beobachtungsphase starben 1.7% der Patienten und bei 3.3% trat eine grössere Blutung auf.

Die Blutungsraten zwischen den beiden Gruppen – Warfarin versus DOACs – waren weder 30 noch 60 Tage nach Beginn der Therapie unterschiedlich. Die Tendenz ging eher in die Richtung einer geringeren Blutungsgefahr in der DOACs-Gruppe. Diese Ergebnisse waren auch konsistent in verschiedenen Untergruppen – bei Patienten mit und ohne Niereninsuffizienz, über alle Altersgruppen und für Männer und Frauen.

In der Sterblichkeitsrate wurden keine Unterschiede zwischen den beiden Gruppen festgestellt.

Kommentar:

Verglichen zu Warfarin ist die Blutungsrate bei einer Behandlung mit DOACs während der ersten 3 Monate nicht unterschiedlich; es gibt auch keine Hinweise, dass sie während einer längeren Beobachtungsdauer unterschiedlich ist.

Diese Studie ist ein weiterer Hinweis (‚piece of evidence’) dass die DOACs, was Blutungen und die Sterblichkeit betrifft, genauso gut oder gefährlich sind wie die Vitamin K-Antagonisten.

