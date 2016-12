Kommt es durch Verzicht auf ein Beta-Laktam Antibiotikum bei Anamnese einer Penicillin-Allergie zu einem ungünstigeren klinischen Verlauf als wenn an der Therapie der Wahl festgehalten wird?

Hintergrund:

Patienten geben häufig an eine Penicillin-Allergie zu haben, aber nur eine Minderheit leidet tatsächlich an einer Beta-Laktam-Allergie. Einerseits werden Unverträglichkeitsreaktionen oder Symptome einer viralen Erkrankung als Allergie verkannt, andrerseits bildet sich die Hypersensitivität bei IgE-vermittelten Reaktionen nach Jahren häufig zurück. Dadurch kommt es oft zu einem unnötigen Verzicht auf Beta-Laktam-Antibiotika. Die alternativ eingesetzten Antibiotika sind aber möglicherweise mit mehr Komplikationen assoziiert und klinisch weniger wirksam.

Einschlusskriterien:

Alle durch einen infektiologischen Konsiliarius gesehenen, stationären Patienten zwischen April 2014 und Januar 2015.

Ausschlusskriterien:

Keine

Studiendesign und Methode:

Prospektive Kohortenstudie

Studienort:

3 akademische Zentrumskliniken in Toronto, Kanada.

Kategorisierung für die Datenanalyse:

Gruppe 1: Patienten ohne Anamnese einer Beta-Laktam-Allergie.

Gruppe 2: Patienten mit Anamnese einer Beta-Laktam-Allergie für welche das Antibiotikum der Wahl kein Beta-Laktam war.

Gruppe 3: Patienten mit Anamnese einer Beta-Laktam-Allergie für welche das Antibiotikum der Wahl ein Beta-Laktam war und ein solches trotzdem verabreicht wurde.

Gruppe 4: Patienten mit Anamnese einer Beta-Laktam-Allergie für welche das Antibiotikum der Wahl ein Beta-Laktam war und eine alternative Therapie verabreicht wurde.

Outcome:

Primärer Outcome

Therapie-assoziierte Komplikationen als kombinierter Endpunkt bestehend aus: Akuter Niereninsuffizienz, Clostridium-difficile Infektion innerhalb von 3 Monaten, Verdacht auf unerwünschte Arzneimittelwirkungen mit Therapiestopp, Rehospitalisation mit Infektion durch den gleichen Erreger.

Sekundäre Outcomes

Mortalität und die einzelnen Elemente des kombinierten, ersten Endpunkts.

Resultat:

507 Patienten erhielten ein Antibiotikum, davon berichteten 23 über eine Beta-Laktam-Allergie ohne dass ein solches die Therapie der Wahl darstellte, 47 berichteten über eine Beta-Laktam-Allergie und erhielten trotzdem eines, bei 25 Patienten wurde aufgrund einer Beta-Laktam-Allergie auf eine entsprechende Therapie verzichtet.

Wenn aufgrund einer angeblichen Beta-Laktam-Allergie auf ein Beta-Laktam Antibiotikum verzichtet wurde, obwohl ein solches indiziert gewesen wäre (Gruppe 4), dann kam es zu mehr Komplikationen als bei Patienten ohne Angabe einer Allergie (angepasste Odds Ratio 3.18; Konfidenzintervall; 1.28–7.89).

Die ausschlaggebenden Komplikationen waren hauptsächlich unerwünschte Arzneimittelwirkungen (Gruppe 3: 9%, Gruppe 4: 8%) und Rehospitalisationen (Gruppe 3: 4%, Gruppe 4: 24%).

Patienten mit Angabe einer Beta-Laktam-Allergie, welche trotzdem mit einem Beta-Laktam behandelt wurden, wiesen keine erhöhte Komplikationsrate auf (angepasste Odds Ratio 1.33; Konfidenzintervall 0.62–2.87).

Kein Mortalitätsunterschied zwischen den verschiedenen Gruppen.

Kommentar:

Über ein Drittel der Patienten, welche angaben eine Penicillin-Allergie zu haben, erhielt bei Indikation einer Beta-Laktam-Therapie eine alternative Behandlung, obwohl die berichteten allergischen Reaktionen meist minimal waren. Trotzdem kam es in dieser Gruppe zu einer höheren Rate an Komplikationen im Vergleich zu Patienten ohne Angabe einer Penicillin-Allergie.

Diejenigen Patienten welche trotz Angabe einer Penicillin-Allergie ein Beta-Laktam Antibiotikum erhielten, wiesen, im Vergleich zu Patienten ohne Allergie, statistisch keine signifikant erhöhte Rate an Komplikationen auf.

Ein Grossteil der Patienten mit vermeintlicher Penicillin-Allergie leidet nicht an einer eigentlichen Allergie oder diese hat sich bereits «ausgewachsen».

Im Sinne einer generell erhöhten Anfälligkeit traten unerwünschte Arzneimittelwirkungen unter den Patienten mit Angabe einer Penicillin-Allergie jedoch häufiger auf, unabhängig davon, ob sie ein Beta-Laktam erhielten oder ein anderes Präparat erhielten.

Diese Resultate legen nahe, dass Strategien zum Ausschluss einer vermeintlichen Penicillin-Allergie, beispielsweise mit Prick-Test, Vorteile mit sich bringen könnten. Weiterhin scheint eine anamnestische Penicillin-Allergie ein Prädiktor für unspezifische Arzneimittelunverträglichkeit, nicht aber für Penicillin-Unverträglichkeit zu sein.

Literatur:

MacFadden DR et al. Impact of Reported Beta-Lactam Allergy on Inpatient Outcomes: A Multicenter Prospective Cohort Study. Clinical Infectious Diseases 2016; 63:904-10