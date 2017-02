Hintergrund:

Vitamin D mausert sich langsam zu einem Allheilmittel – die Frage ist, ob Vitamin D auch Infekte der oberen Luftwege verhindert. Zu dieser Frage gibt es über ein Dutzend randomisierte Studien und im Zeitalter der industriellen, halb-automatisierten Produktion von systematic reviews und Metaanalysen wurden zu dem Thema auch schon fünf Metaanalysen durchgeführt. Zwei der Metaanalysen kamen zum Ergebnis, dass Vitamin D das Risiko für Infekte der oberen Atemwege vermindert, drei Metaanalysen konnten den protektiven Effekt nicht bestätigen. Diese Unterschiede können – zum Teil – damit erklärt werden, dass die Ergebnisse von Studien gepoolt werden, die Studien aber so unterschiedlich sind, dass bei den Analysen nur eine undefinierbare Melange das Produkt sein kann.

Eine Methode um die Unterschiedlichkeit zwischen den Studien zu beachten – in einer Studie werden pflegebedürftige Bewohner eines Altersheims, in einer anderen Studie 40 bis 60-jährige Schichtarbeiter eingeschlossen – ist die IPD (individual participant data meta-analysis). Mit dieser Methode werden die Analysen aufgrund der Daten der einzelnen Patienten gemacht und nicht mit den Endergebnissen der einzelnen Studien.

In dieser Studie haben die Autoren eine IPD durchgeführt um die präventive Wirksamkeit von Vitamin D bezüglich Infekten der oberen Atemwege zu untersuchen.

Einschlusskriterien:

Randomisierte Studien, verblindet, entweder Prävention mit Vitamin D 3 oder D 2

oder D Daten über die Inzidenz von akuten Atemwegsinfekten sind vorhanden; dieser Outcome wurde in den Studien im Protokoll bereits formuliert und der Outcome wurde mit spezifischen Methoden erfasst

Studiendesign und Methode:

IPD, das ist eine Metaanalyse anhand der Daten von Patienten

Studienort:

Weltweit durchgeführte Studien

Interventionen:

Vitamin D 3 oder D 2 in unterschiedlichen Dosierungen, und Behandlungsdauern, versus

oder D in unterschiedlichen Dosierungen, und Behandlungsdauern, versus Plazebo

Outcome:

Primärer Outcome

Inzidenz akuter respiratorischer Infekte (Infekte des oberen und unteren Respirationstraktes)

Sekundäre Outcomes

Getrennte Analyse für die Infekte der oberen und der unteren Atemwege

Häufigkeit von Nebenwirkungen

Resultat:

25 Studien mit insgesamt 11'321 Teilnehmern erfüllten die Einschlusskriterien

Die Studien wurden in 14 Ländern auf 4 Kontinenten durchgeführt, das Alter der Teilnehmer war zwischen 0 und 95 Jahren, in 19 der 25 Studien wurden bei Baseline die 25-OH Vitamin D Konzentrationen gemessen.

Ein geringerer Teil der Studienteilnehmer, die Vitamin D erhielt, hatte einen akuten Infekt der Atemwege. Die Autoren geben einen NNT-Wert von 33 an, allerdings mit einem grossen 95% Konfidenzintervall zwischen 20 und 101. Die Autoren geben nicht konkret an für welchen Zeitraum dieser NNT-Wert gilt.

Klinisch relevante Ergebnisse der Analyse von Subgruppe; bei Studienteilnehmern mit einem 25-OH Vitamin D-Spiegel von weniger als 25nmol/L war der präventive Effekt signifikant, bei jenen mit höheren Werten von 25-OH Vitamin D nicht.

Die tägliche oder wöchentliche Einnahme von Vitamin D hat einen besseren präventiven Effekt als die Einnahme in Bolusform (einmalige Dosen von mehr als 30'000 IU).

Bei Patienten mit Asthma und COPD – allerdings sind in diesen Subgruppen die Zahlen kleiner – gibt es keine Hinweise, dass Vitamin D das Risiko für Infekte der Atemwege reduzieren würde.

Relevante Nebenwirkungen waren in den beiden Gruppen – Vitamin D-Prävention oder nicht – nicht verschieden.

Kommentar:

Bei Menschen mit einem 25-OH Vitamin D Spiegel < 25nmol/L reduziert eine tägliche oder wöchentliche Gabe von Vitamin D (keine Bolusbehandlung) das Risiko für akute Infekte der Atemwege.

Die Autoren der Studie propagieren den (mehr oder weniger gezielten) präventiven Einsatz von Vitamin D; interessant wäre aber vorgängig eine Kosten-Nutzen-Analyse.

