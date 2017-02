Hintergrund:

Akute Infekte der Atemwege sind für ältere Menschen noch unangenehmer als für jüngere Menschen, auch die Komplikationsrate ist bei Älteren höher. Massnahmen zur Reduktion dieser Infekte sind nicht sehr erfolgversprechend und Impfungen gegen die meisten respiratorischen Pathogene gibt es nicht.

Interventionen zur Verbesserung der Immunabwehr, Multivitaminpräparate inklusive Vitamin D, wurden evaluiert. Die Ergebnisse sind sehr unterschiedlich und nicht überzeugend für eine der verschiedenen Massnahmen.

In dieser Studie wurden Wirksamkeit und Sicherheit von hochdosiertem Vitamin D versus normal-dosiertem Vitamin D bei Patienten in Langzeit-Pflegeheimen untersucht.

Einschlusskriterien:

Patienten, älter als 60 Jahre, in einer Langzeit-Pflege Abteilung

Ausschlusskriterien:

Terminale Krankheit, Malignom

Patienten, die wahrscheinlich nicht mehr 12 Monate in der Abteilung sein werden

Waren nicht in der Lage Tabletten einzunehmen

Eingeschränkte Nierenfunktion (eGFR < 15 mL/min/1.73m2), anamnestisch Urolithiasis, Sarkoidose, Hyperkalzämie

Studiendesign und Methode:

Randomisiert, doppelt-verblindet

Studienort:

Pflegeheime in Colorado

Interventionen:

Gruppe 1: Vitamin D oral 100'000 IU monatlich

Gruppe 2: Vitamin D oral 12'000 IU monatlich

Outcome:

Primärer Outcome

Anzahl akuter Atemwegsinfekte in den 12 Monaten nach der Randomisierung (akute Atemwegsinfekte sind: „Erkältung“, Sinusitis, Pharyngitis, Otitis media, akute Bronchitis, Influenza, Pneumonie)

Sekundäre Outcomes

Schweregrad des Infektes (macht Notfallkonsultation oder Hospitalisation notwendig)

Zeit bis zum ersten Auftreten eines Infektes der Atemwege

Inzidenz anderer Infekte

Stürze und Frakturen

Hyperkalzämie

Resultat:

Von über 1000 gescreenten Patienten konnten 107 Patienten in die Studie eingeschlossen werden.

Das mittlere Alter der Teilnehmer lag bei gut 80 Jahren; knapp weniger als 60% waren Frauen.

Die Inzidenz akuter respiratorischer Infekte war in Gruppe mit hoher Dosierung niedriger als in der Gruppe mit tiefer Dosierung; 0.67 Episoden pro Patientenjahr versus 1.11 Episoden pro Patientenjahr; Inzidenzrate Ratio 0.60 (95% CI 0.38-0.94).

31% der Patienten in der Gruppe mit hoher Dosis und 46% in der Gruppe mit niedriger Dosierung hatten einen Infekt der Atemwege im Verlauf der 12-monatigen Beobachtungszeit.

Die Gruppe mit hoher Dosierung hatte etwas weniger Infekte der oberen Luftwege als die Gruppe mit niedriger Dosierung; bei Infekten der unteren Atemwege war kein Unterschied ersichtlich.

Auffallend ist die statistisch signifikant höhere Anzahl an Stürzen in der Gruppe mit hoher Vitamindosis; 0.63 Stürze pro Patientenjahr in Gruppe mit niedriger Dosierung und 1.47 Stürze pro Patientenjahr in der Gruppe mit hoher Dosierung (Inzidenzrate Ratio 2.33, 95% CI 1.49-3.63); bei den Frakturen war kein relevanter Unterschied feststellbar, allerdings war die Anzahl der Frakturen zu gering um robuste Aussagen machen zu können.

Hyperkalzämien traten keine auf.

Kommentar:

Hohe, intermittierende (monatliche) Dosen von oralem Vitamin reduzieren bei älteren Menschen in Langzeitpflegeheimen das Risiko akuter Atemwegsinfektionen, insbesondere im Bereich der oberen Atemwege.

Gleichzeitig steigt aber das Risiko von Stürzen in der Gruppe, die mit hohen Dosen behandelt wurden. Die Steigerung ist mehr als eine Verdoppelung der Stürze. Das gleiche Phänomen wurde auch in zwei anderen Studien beschrieben in denen die Patienten intermittierend hochdosiert Vitamin D erhielten. Die Ursachen für die erhöhte Sturzneigung ist nicht bekannt.

Literatur:

Ginde AA et al. High-dose Monthly Vitamin D for Prevention of Acute Respiratory Infection in Older Long-Term Care Residents: A Randomized Clinical Trial. J Am Geriatr Soc 2016. DOI: 10.1111/jgs.14679